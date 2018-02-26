Во Франции два главных дерби страны за вечер. Огонь!

В твиттере «Сент-Этьена» поглумились над «Лионом», а для Неймара концовка матча с «Марселем» опять стала роковой.

Ронское дерби – главные матчи для фанатов «Лиона» и «Сент-Этьена» в сезоне вне зависимости от турнирного положения. Игра первого круга закончилась в Сент-Этьене для хозяев жестокими 0:5 от злейшего врага, при этом матч еще и был остановлен на 40 минут, поскольку забивший пятый гол в матче Набиль Фекир отпраздновал в стиле Месси.

Фанаты разозлились и выскочили на поле, так что команды пришлось уводить под трибуну. Доигрывался матч уже практически на пустом стадионе. Конечно же, это празднование припомнили сегодня уже в Лионе.

Мести не вышло, но разгрома – тоже. «Лион» поначалу играл мощно и вдохновенно, но победу в итоге упустил. Хотя начал с прекрасного гола Диаса:

Ну а «Сент-Этьен» сначала упустил супершанс…

… а затем забил издевательский гол под самый конец. Отличился экс-защитник «Арсенала» Дебюши.

После матча «Сент-Этьен» поглумился над «Лионом» в соцсетях, подметив, что на этот раз никаких чашек в честь победы выпустить не удастся. Намек был на историю месячной давности, когда «Лион» после победы над «ПСЖ» 2:1 выпустил специальную продукцию в память об этой победе, куда вошли и кружки. Правда, из магазина они в итоге быстро пропали.

«Марсель» и «ПСЖ» в первом круге тоже круто отожгли. Хозяева на «Велодроме» дважды вели в счете, вынудили удалиться Неймара, но так и не смогли победить, пропустив от Кавани на третьей добавленной минуте c шикарно выполненного штрафного.

В Париже дерби очень ждали.

Не прошло еще и 10 минут, как забил Мбаппе.

После автогола Роланду вопросов о победителе почти не осталось.

Разгром довершил Кавани уже во втором тайме. 3:0!

Впрочем, праздничное настроение у парижан улетучилось в конце матча. Опять под занавес игры с «Марселем» жуткая неудача у Неймара. В первый раз это было удаление. Теперь гораздо хуже – травма, из-за чего «ПСЖ» даже остался в меньшинстве, поскольку все замены были сделаны. Что с Неймаром – главный вопрос ближайших дней для «ПСЖ».