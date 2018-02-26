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    Во Франции два главных дерби страны за вечер. Огонь!


    4.5
    Голосов: 2
    26.02.2018 00:55
    В твиттере «Сент-Этьена» поглумились над «Лионом», а для Неймара концовка матча с «Марселем» опять стала роковой.

    Ронское дерби – главные матчи для фанатов «Лиона» и «Сент-Этьена» в сезоне вне зависимости от турнирного положения. Игра первого круга закончилась в Сент-Этьене для хозяев жестокими 0:5 от злейшего врага, при этом матч еще и был остановлен на 40 минут, поскольку забивший пятый гол в матче Набиль Фекир отпраздновал в стиле Месси.

    Фанаты разозлились и выскочили на поле, так что команды пришлось уводить под трибуну. Доигрывался матч уже практически на пустом стадионе. Конечно же, это празднование припомнили сегодня уже в Лионе.

    Мести не вышло, но разгрома – тоже. «Лион» поначалу играл мощно и вдохновенно, но победу в итоге упустил. Хотя начал с прекрасного гола Диаса:

    Ну а «Сент-Этьен» сначала упустил супершанс…

    … а затем забил издевательский гол под самый конец. Отличился экс-защитник «Арсенала» Дебюши.

    После матча «Сент-Этьен» поглумился над «Лионом» в соцсетях, подметив, что на этот раз никаких чашек в честь победы выпустить не удастся. Намек был на историю месячной давности, когда «Лион» после победы над «ПСЖ» 2:1 выпустил специальную продукцию в память об этой победе, куда вошли и кружки. Правда, из магазина они в итоге быстро пропали.

    «Марсель» и «ПСЖ» в первом круге тоже круто отожгли. Хозяева на «Велодроме» дважды вели в счете, вынудили удалиться Неймара, но так и не смогли победить, пропустив от Кавани на третьей добавленной минуте c шикарно выполненного штрафного.

    В Париже дерби очень ждали.

    Не прошло еще и 10 минут, как забил Мбаппе.

    После автогола Роланду вопросов о победителе почти не осталось.

    Разгром довершил Кавани уже во втором тайме. 3:0!

    Впрочем, праздничное настроение у парижан улетучилось в конце матча. Опять под занавес игры с «Марселем» жуткая неудача у Неймара. В первый раз это было удаление. Теперь гораздо хуже – травма, из-за чего «ПСЖ» даже остался в меньшинстве, поскольку все замены были сделаны. Что с Неймаром – главный вопрос ближайших дней для «ПСЖ».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.5 Голосов: 2
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT 26 февраля 2018, 15:33

      Между Олимпик (Марсель) и ПСЖ (Париж) какое еще дерби?Бред...

      0
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      ...
      Рейтинг: +116

      Роман Абрамов > AnTiNeHrEsT 26 февраля 2018, 16:40

      Дерби в широком значении слова - то есть давнее принципиальное соперничество. Времена Англии XIX в, когда это слово означало две команды из одного города, давно прошли

      0
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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT > Роман Абрамов 12 апреля 2018, 21:53

      Между ними нет никого давнего принципиального соперничества. ПСЖ 47 лет и раньше это был просто середняк.Мерселю 118 лет и это один из ведущих клубов Франции во все времена. Это тоже самое, что называть дерби между Спартаком М и Анжи (образца 2013 года).у Марселя исторически принципиальные соперники это Сент-Этьен и Нант.

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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 26 февраля 2018, 08:06

      Классно

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      Рейтинг: +348

      343443 26 февраля 2018, 07:43

      Ронское дерби классно

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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 26 февраля 2018, 05:52

      Ронское дерби классное

      2
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