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17.06.2019 20:03Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что клуб будет готов расстаться со своими звeздными игроками, если те не изменят отношения к работе. Что касается Неймара, то никто не заставлял его подписывать контракт с клубом. Никто не подталкивал его к
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01.05.2019 14:21Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет перейти в мадридский «Реал». Форвард парижан рассказал о своем желании партнеру по сборной Бразилии и защитнику «сливочных» Марсело. В программе El Chiringuito de Jugones на канале Mega эту информацию озвучил бывший гл
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28.04.2019 19:27Поднимаясь после матча по трибунам стадиона, Неймар остановился около болельщика, снимавшего футболистов на телефон. Бразилец закрыл рукой камеру и толкнул фаната. Они обменялись парой фраз, после чего Неймар ударил фаната рукой в подбородок.
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28.04.2019 17:23Кубок Франции. Финал. «Ренн» – ПСЖ 2:2, по пенальти – 6:5. «Ренн» свергает ПСЖ с трона! Волшебный вечер для бретонцев, потому что ПСЖ провалил финал Кубка. Потому что «Ренн», уступая 0:2, нашел в себе силы отыграться, восстав «из мертвых».
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