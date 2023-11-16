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  • Лидер «ПСЖ» не мог полететь на матч сборной без одобрения родителей: от них требовалось письменное разрешение

Лидер «ПСЖ» не мог полететь на матч сборной без одобрения родителей: от них требовалось письменное разрешение

Варрен Заир-Эмери – новая звездочка «ПСЖ». В прошлом сезоне Кристоф Галтье аккуратно подтягивал юношу к основе. Сейчас Луис Энрике сделал из 17-летнего пацана основного игрока главного клуба Франции.

Публично Энрике тоже высоко оценивает Заира-Эмери:

«Варрен великолепен. У него видение игры, как у зрелого футболиста. Не часто ли я ставлю его в основу? Что за дурацкий вопрос. Вы сами видите, какое влияние он оказывает на игру «ПСЖ» в своем возрасте. Горжусь, что в команде есть такой талантливый футболист. Сравнение с Мбаппе? Не хочу делать громких заявлений. Мбаппе – это Мбаппе. А Заир-Эмери – это Заир-Эмери. У него свой путь».

Несколько важных моментов вокруг игры Заира-Эмери в этом сезоне:

• 11 матчей в Лиге 1: 2 гола+2 ассиста.

• Стал самым молодым футболистом с двумя ассистами в одном матче ЛЧ.

• Впервые получил вызов на ноябрьские матчи сборной Франции. Партнеры по «ПСЖ» поздравляли его в раздевалке и говорили, что он заслужил. Энрике сказал: «Абсолютно ожидаемое событие. Варрен – лидер «ПСЖ», он показывает прекрасную игру. Поэтому я рад, что его заслуги заметил тренерской штаб сборной».

Но возникла одна проблема. По данным RMC, поскольку Заир-Эмери еще не достиг совершеннолетия, на выезд на матч против Греции в отборе на Евро-2024 ему нужно письменное разрешение от родителей. В противном случае ему бы запретили выезд из страны.

Дидье Дешам на пресс-конференции сообщил, что все игроки, вызванные в сборную, доступны к домашнему матчу с Гибралтаром и выездной встрече против Греции. Судя по всему, Заир-Эмери привез записку от родителей в расположение национальной команды.

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Лига чемпионов ПСЖ Франция Заир-Эмери Варрен
Комментарии (1)
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моэм
1702618440
Лидер ПСЖ варрен.....а МБАППЕ тогда кто ?...похоже писать не включая мозги становится нормой для журналистов .....но это не значит что народ такой же тупой ...
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