«Это же издевательство над игроком». Фанаты жалуются, что клуб Неймара высмеял его ужасную травму

В матче против Уругвая в отборе на ЧМ-2026 случился кошмар для Неймара: в одном из эпизодов он порвал крестообразные связки и мениск на левом колене. Он будет лечиться до конца этого сезона, а потом ему понадобится некоторое время на восстановление.

«Аль-Хиляль», который купил нападающего летом, поддержал его в соцсетях крайне странной картинкой:

Подписчики уже недоумевают:

«Это, что, реально аккаунт клуба? Это же издевательство над игроком»;

«Серьезно? Вы не могли выбрать другую фотографию? Это такой ляп»;

«Вы бы могли не позорить игрока и не позориться сами? «Аль-Хиляль» допустил ужасную ошибку, выбрав такую странную фотографию».

Фото: соцсети «Аль-Хиляля», imago-images.de/Global Look Press