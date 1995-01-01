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    • «Это же издевательство над игроком». Фанаты жалуются, что клуб Неймара высмеял его ужасную травму
    Бомбалейла Все блоги -

    «Это же издевательство над игроком». Фанаты жалуются, что клуб Неймара высмеял его ужасную травму

    19 октября, 14:46
    Очень странная картинка.

    В матче против Уругвая в отборе на ЧМ-2026 случился кошмар для Неймара: в одном из эпизодов он порвал крестообразные связки и мениск на левом колене. Он будет лечиться до конца этого сезона, а потом ему понадобится некоторое время на восстановление.

    «Аль-Хиляль», который купил нападающего летом, поддержал его в соцсетях крайне странной картинкой:

    Подписчики уже недоумевают:

    • «Это, что, реально аккаунт клуба? Это же издевательство над игроком»;
    • «Серьезно? Вы не могли выбрать другую фотографию? Это такой ляп»;
    • «Вы бы могли не позорить игрока и не позориться сами? «Аль-Хиляль» допустил ужасную ошибку, выбрав такую странную фотографию».

    Фото: соцсети «Аль-Хиляля», imago-images.de/Global Look Press

    Рейтинг: 5 Голосов: 2
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1284

      SuperNils 9 часов назад

      Да потому что он известный на весь мир симулянт, и даже его клуб не может его не потроллить.

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      Рейтинг: +499

      Андреич 10 часов назад

      Неймара, конечно, жалко.
      Но за восстановление Дивеева после травмы переживаю гораздо больше.

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