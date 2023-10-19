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  • «Это же издевательство над игроком». Фанаты жалуются, что клуб Неймара высмеял его ужасную травму

«Это же издевательство над игроком». Фанаты жалуются, что клуб Неймара высмеял его ужасную травму

В матче против Уругвая в отборе на ЧМ-2026 случился кошмар для Неймара: в одном из эпизодов он порвал крестообразные связки и мениск на левом колене. Он будет лечиться до конца этого сезона, а потом ему понадобится некоторое время на восстановление.

«Аль-Хиляль», который купил нападающего летом, поддержал его в соцсетях крайне странной картинкой:

Подписчики уже недоумевают:

  • «Это, что, реально аккаунт клуба? Это же издевательство над игроком»;
  • «Серьезно? Вы не могли выбрать другую фотографию? Это такой ляп»;
  • «Вы бы могли не позорить игрока и не позориться сами? «Аль-Хиляль» допустил ужасную ошибку, выбрав такую странную фотографию».

Фото: соцсети «Аль-Хиляля», imago-images.de/Global Look Press

Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Бразилия Аль-Хиляль ПСЖ Неймар
Комментарии (3)
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Андреич
1697720790
Неймара, конечно, жалко. Но за восстановление Дивеева после травмы переживаю гораздо больше.
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SuperNils
1697725568
Да потому что он известный на весь мир симулянт, и даже его клуб не может его не потроллить.
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Maxi_7
1697972820
И не нужно лишних слов... как говорится, вся карьера в одной фотографии...
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