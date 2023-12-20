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    С густыми усами и большим животом – Килиан Мбаппе шокировал болельщиков внешним видом

    26 декабря, 18:35
    Шикарный розыгрыш от клубного телевидения «ПСЖ».

    Рождество – время чудес и волшебства. Клубное телевидение «ПСЖ» придумало отличный праздничный сюжет для своих юных болельщиков. Детей пригласили на съемки видеоролика, при этом не предупредив, что именно их ждет. Два мальчика – Саша и Адам – уселись на кресла, ожидая вопросов от ведущего. Парней попросили показать, как празднует свои голы Килиан Мбаппе. «Это же очень просто!» – воскликнули ребята и продемонстрировали знаменитый жест французского нападающего.

    За происходящим в студии внимательно следил довольно подозрительный тип – усатый оператор в кепке и очках.

    Его тоже попросили показать празднование Мбаппе. Оператор поднялся со стула и скрестил руки. Кажется, Саша в этот момент начал что-то подозревать.

    А потом незнакомец снял парик, очки, накладной живот и отклеил усы. Конечно, это был кумир мальчишек – Килиан Мбаппе. Самое лучшее на видео – реакция детей.

    В праздничном розыгрыше поучаствовали и другие звезды «ПСЖ»: Преснел Кимпембе, Варрен Заир-Эмери и Маркиньос. Классное видео, смотрите сами:

    Фото: PSG – Paris Saint-Germain, © Panoramic / global look press.

    Рейтинг: 5 Голосов: 2
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      ollsvarl 12 минут назад

      Мужики, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – фигня полная. Найдите в яндексе сервис по фразе: «СЕРЕБРЯНЫЙ ПРОГНОЗ». 10 лет ему. На первом месте выходит.

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      Рейтинг: +25475

      bset 13 часов назад

      С густыми усами и большим животом - это скорее про игроков Зенита. И дело не в гриме

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      Рейтинг: +22720

      Cleaner > bset 6 часов назад

      Разве это не про спартаковца Джикию???...)))

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