С густыми усами и большим животом – Килиан Мбаппе шокировал болельщиков внешним видом

Шикарный розыгрыш от клубного телевидения «ПСЖ».

Рождество – время чудес и волшебства. Клубное телевидение «ПСЖ» придумало отличный праздничный сюжет для своих юных болельщиков. Детей пригласили на съемки видеоролика, при этом не предупредив, что именно их ждет. Два мальчика – Саша и Адам – уселись на кресла, ожидая вопросов от ведущего. Парней попросили показать, как празднует свои голы Килиан Мбаппе. «Это же очень просто!» – воскликнули ребята и продемонстрировали знаменитый жест французского нападающего.

За происходящим в студии внимательно следил довольно подозрительный тип – усатый оператор в кепке и очках.

Его тоже попросили показать празднование Мбаппе. Оператор поднялся со стула и скрестил руки. Кажется, Саша в этот момент начал что-то подозревать.

А потом незнакомец снял парик, очки, накладной живот и отклеил усы. Конечно, это был кумир мальчишек – Килиан Мбаппе. Самое лучшее на видео – реакция детей.

В праздничном розыгрыше поучаствовали и другие звезды «ПСЖ»: Преснел Кимпембе, Варрен Заир-Эмери и Маркиньос. Классное видео, смотрите сами:

Фото: PSG – Paris Saint-Germain, © Panoramic / global look press.