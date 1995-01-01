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    Необычное хобби легенды «Реала»: как же он хорош в этом деле

    15 октября, 10:24
    Серхио Рамос умеет не только забивать важнейшие голы.

    Как дела у Серхио Рамоса после многих лет в «Реале»? Отыграл два сезона за «ПСЖ», дважды стал чемпионом Франции, забрал Суперкубок страны и вернулся в родную «Севилью». Пока получается не очень. «Севилья» плетется рядом с зоной вылета. А Серхио Рамос отметился лишь голом в свои ворота в матче против «Барселоны» – примечательно, что до этого он пообещал забить в матче с «Барсой». И забил, но есть нюанс.

    Несмотря на это, у Рамоса, кажется, прекрасное настроение. Последний его пост в соцсетях связан с игрой на пианино. Посмотрите, как он хорош в этом:

    Начинал играть Серхио Рамос еще во время коронавирусной пандемией в 2020 году. Позже рассказывал: «Нам пару лет назад подарили пианино, но оно стояло без применения. Когда времени стало чуть больше, я решил не откладывать эту историю – начал учиться. И мне безумно понравилось».

    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

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