Необычное хобби легенды «Реала»: как же он хорош в этом деле

Как дела у Серхио Рамоса после многих лет в «Реале»? Отыграл два сезона за «ПСЖ», дважды стал чемпионом Франции, забрал Суперкубок страны и вернулся в родную «Севилью». Пока получается не очень. «Севилья» плетется рядом с зоной вылета. А Серхио Рамос отметился лишь голом в свои ворота в матче против «Барселоны» – примечательно, что до этого он пообещал забить в матче с «Барсой». И забил, но есть нюанс.

Несмотря на это, у Рамоса, кажется, прекрасное настроение. Последний его пост в соцсетях связан с игрой на пианино. Посмотрите, как он хорош в этом:

Начинал играть Серхио Рамос еще во время коронавирусной пандемией в 2020 году. Позже рассказывал: «Нам пару лет назад подарили пианино, но оно стояло без применения. Когда времени стало чуть больше, я решил не откладывать эту историю – начал учиться. И мне безумно понравилось».

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press