Неймар – король вечеринок. Правда, часто они превращаются в скандалы и жесткие нарушения

Неймар обожает тусовки. И часто его любовь к развлечению больно бьет по его репутации и репутации команд, за которые он играет. Последняя такая случилась на днях – Неймара, Винисиуса и Ришарлисона заметили в компании трех девушек за несколько часов до матча сборной Бразилии. В той встрече бразильцы сыграли вничью с Венесуэлой – 1:1, а Неймар отметился ассистом на Габриэля.

Неймар не первый раз попадает в скандалы из-за любви к вечеринкам. Вот несколько историй:

• Неймар постоянно пропускает матчи накануне своего дня рождения – и почти всегда эти пропуски совпадают с внезапными травмами. Например, в 2019-м он выбыл за пару недель до дня рождения, а на вечеринке, на которую пришли 200 человек, говорил: «Спасибо партнерам! Они делают все, чтобы я вернулся как можно быстрее».

В 2020-м он пропустил февральский матч против «Нанта», а «ПСЖ» объяснил это травмой, полученной в предыдущей встрече. Тогда «Париж» играл против «Монпелье», а Неймар провел на поле 90 минут и не жаловался на здоровье.

• В начале этого года соседи Неймара жаловались на него в полицию, потому что он несколько ночей подряд включал музыку на полную громкость.

• Томас Тухель намекал как-то на проблемы, которые появляются из-за любви к вечеринкам: «Бразильцы – уникальный народ: они много веселятся, но при этом отдают себя на рабочих местах. Неймар? У него есть некоторые проблемы. Думаю, если бы он на 100% сконцентрировался на футболе, то давно бы уже стал лучшим игроком планеты».

• После вылета Бразилии на ЧМ-2022 Неймар организовал тайную вечеринку, которая, конечно же, появилась во всех медиа – бразильцы сильно критиковали его за такое отношение к делу.

• В 2020-м на Новый год Неймар устроил вечеринку в Бразилии, несмотря на коронавирусные ограничения. За это он тоже подвергся критике.

Кстати, журналисты однажды спросили Неймара о его любви к вечеринкам. Вопрос был таким: не надоели ли ему они. Ответ Нея: «Я никогда не перестану тусить».

Фото: XinHua/Global Look Press