Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Олимпиакос - турнирная таблица

Волос
Новости Трансферы Публикации Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
1
ПАОК
2
Рубин
3
Тоттенхэм
4
Шэмрок Роверс
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
3
0
10
6
4
12
6
3
2
1
11
5
6
11
6
3
1
2
9
4
5
10
6
0
0
6
4
19
-15
0
Группа B
1
Стандард
2
Ганновер-96
3
Копенгаген
4
Ворскла
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
9
1
8
14
6
3
2
1
9
7
2
11
6
1
2
3
5
9
-4
5
6
0
2
4
4
10
-6
2
Группа C
1
ПСВ
2
Легия
3
Хапоэль ТА
4
Бухарест
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
13
5
8
16
6
3
0
3
7
9
-2
9
6
2
1
3
10
9
1
7
6
1
0
5
5
12
-7
3
Группа D
1
Спортинг
2
Лацио
3
Васлуй
4
Цюрих
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
0
2
8
4
4
12
6
2
3
1
7
5
2
9
6
1
3
2
5
8
-3
6
6
1
2
3
5
8
-3
5
Группа E
1
Бешикташ
2
Сток Сити
3
Динамо К
4
Маккаби
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
0
2
13
7
6
12
6
3
2
1
10
7
3
11
6
1
4
1
7
7
0
7
6
0
2
4
8
17
-9
2
Группа F
1
Атлетик
2
Зальцбург
3
ПСЖ
4
Слован
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
11
8
3
13
6
3
1
2
11
8
3
10
6
3
1
2
8
7
1
10
6
0
1
5
4
11
-7
1
Группа G
1
Металлист
2
АЗ Алкмаар
3
Аустрия
4
Мальме
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
15
6
9
14
6
1
5
0
10
7
3
8
6
2
2
2
10
11
-1
8
6
0
1
5
4
15
-11
1
Группа H
1
Брага
2
Брюгге
3
Бирмингем Сити
4
Марибор
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
12
6
6
11
6
3
2
1
12
9
3
11
6
3
1
2
8
8
0
10
6
0
1
5
6
15
-9
1
Группа I
1
Атлетико
2
Удинезе
3
Селтик
4
Ренн
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
11
4
7
13
6
2
3
1
6
7
-1
9
6
1
3
2
6
7
-1
6
6
0
3
3
5
10
-5
3
Группа J
1
Шальке-04
2
ФКСБ
3
Маккаби Х
4
АЕК
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
13
2
11
14
6
2
2
2
9
11
-2
8
6
2
0
4
10
12
-2
6
6
1
2
3
4
11
-7
5
Группа K
1
Твенте
2
Висла
3
Фулхэм
4
Оденсе
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
14
7
7
13
6
3
0
3
8
13
-5
9
6
2
2
2
9
6
3
8
6
1
1
4
9
14
-5
4
Группа L
1
Андерлехт
2
Локомотив
3
АЕК
4
Штурм
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
6
0
0
18
5
13
18
6
4
0
2
14
11
3
12
6
1
0
5
8
15
-7
3
6
1
0
5
5
14
-9
3
Команда
1
Рубин
2
Тоттенхэм
3
ПАОК
4
Шэмрок Роверс
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
3
4
7
3
2
0
1
5
3
2
6
3
1
2
0
3
2
1
5
3
0
0
3
1
10
-9
0
Группа 1
1
Стандард
2
Ганновер-96
3
Копенгаген
4
Ворскла
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
0
5
7
3
1
2
0
5
3
2
5
3
1
0
2
2
3
-1
3
3
0
1
2
3
6
-3
1
Группа 2
1
ПСВ
2
Легия
3
Хапоэль ТА
4
Бухарест
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
4
2
7
3
2
0
1
6
6
0
6
3
1
0
2
2
2
0
3
3
0
0
3
2
7
-5
0
Группа 3
1
Спортинг
2
Лацио
3
Васлуй
4
Цюрих
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
1
5
9
3
2
1
0
5
2
3
7
3
1
2
0
3
2
1
5
3
1
1
1
3
3
0
4
Группа 4
1
Бешикташ
2
Сток Сити
3
Динамо К
4
Маккаби
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
2
7
9
3
2
1
0
6
2
4
7
3
1
2
0
5
4
1
5
3
0
1
2
4
6
-2
1
Группа 5
1
ПСЖ
2
Атлетик
3
Зальцбург
4
Слован
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
3
5
9
3
2
1
0
6
3
3
7
3
2
0
1
5
1
4
6
3
0
1
2
3
5
-2
1
Группа 6
1
Металлист
2
АЗ Алкмаар
3
Аустрия
4
Мальме
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
8
3
5
7
3
1
2
0
7
4
3
5
3
1
1
1
5
4
1
4
3
0
1
2
2
6
-4
1
Группа 7
1
Брага
2
Бирмингем Сити
3
Брюгге
4
Марибор
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
7
3
4
6
3
1
1
1
4
5
-1
4
3
1
1
1
4
3
1
4
3
0
1
2
5
7
-2
1
Группа 8
1
Атлетико
2
Удинезе
3
Селтик
4
Ренн
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
1
8
9
3
2
1
0
5
2
3
7
3
1
1
1
4
3
1
4
3
0
3
0
2
2
0
3
Группа 9
1
ФКСБ
2
Шальке-04
3
Маккаби Х
4
АЕК
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
3
4
7
3
2
1
0
5
2
3
7
3
2
0
1
6
3
3
6
3
1
1
1
3
7
-4
4
Группа 10
1
Твенте
2
Висла
3
Фулхэм
4
Оденсе
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
3
5
9
3
2
0
1
4
4
0
6
3
1
2
0
7
4
3
5
3
0
0
3
2
8
-6
0
Группа 11
1
Андерлехт
2
Локомотив
3
АЕК
4
Штурм
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
12
4
8
9
3
2
0
1
6
4
2
6
3
0
0
3
3
7
-4
0
3
0
0
3
2
7
-5
0
Команда
1
ПАОК
2
Рубин
3
Тоттенхэм
4
Шэмрок Роверс
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
4
3
7
3
1
1
1
4
2
2
4
3
1
1
1
4
1
3
4
3
0
0
3
3
9
-6
0
Группа 1
1
Стандард
2
Ганновер-96
3
Копенгаген
4
Ворскла
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
1
3
7
3
2
0
1
4
4
0
6
3
0
2
1
3
6
-3
2
3
0
1
2
1
4
-3
1
Группа 2
1
ПСВ
2
Хапоэль ТА
3
Бухарест
4
Легия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
1
6
9
3
1
1
1
8
7
1
4
3
1
0
2
3
5
-2
3
3
1
0
2
1
3
-2
3
Группа 3
1
Спортинг
2
Лацио
3
Васлуй
4
Цюрих
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
0
2
2
3
-1
3
3
0
2
1
2
3
-1
2
3
0
1
2
2
6
-4
1
3
0
1
2
2
5
-3
1
Группа 4
1
Сток Сити
2
Бешикташ
3
Динамо К
4
Маккаби
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
4
5
-1
4
3
1
0
2
4
5
-1
3
3
0
2
1
2
3
-1
2
3
0
1
2
4
11
-7
1
Группа 5
1
Атлетик
2
Зальцбург
3
ПСЖ
4
Слован
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
5
5
0
6
3
1
1
1
6
7
-1
4
3
0
1
2
0
4
-4
1
3
0
0
3
1
6
-5
0
Группа 6
1
Металлист
2
Аустрия
3
АЗ Алкмаар
4
Мальме
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
3
4
7
3
1
1
1
5
7
-2
4
3
0
3
0
3
3
0
3
3
0
0
3
2
9
-7
0
Группа 7
1
Брюгге
2
Бирмингем Сити
3
Брага
4
Марибор
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
8
6
2
7
3
2
0
1
4
3
1
6
3
1
2
0
5
3
2
5
3
0
0
3
1
8
-7
0
Группа 8
1
Атлетико
2
Селтик
3
Удинезе
4
Ренн
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
2
3
-1
4
3
0
2
1
2
4
-2
2
3
0
2
1
1
5
-4
2
3
0
0
3
3
8
-5
0
Группа 9
1
Шальке-04
2
АЕК
3
ФКСБ
4
Маккаби Х
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
8
0
8
7
3
0
1
2
1
4
-3
1
3
0
1
2
2
8
-6
1
3
0
0
3
4
9
-5
0
Группа 10
1
Оденсе
2
Твенте
3
Висла
4
Фулхэм
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
7
6
1
4
3
1
1
1
6
4
2
4
3
1
0
2
4
9
-5
3
3
1
0
2
2
2
0
3
Группа 11
1
Андерлехт
2
Локомотив
3
АЕК
4
Штурм
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
1
5
9
3
2
0
1
8
7
1
6
3
1
0
2
5
8
-3
3
3
1
0
2
3
7
-4
3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Объявлены назначения судей на матчи 9-го тура РПЛ
12:28
2
Акинфеев сказал, убил ли он целую эпоху вратарей в ЦСКА
11:39
3
Генич рассказал о неверной реакции на первый голевой пас Батракова в «Галатасарае»
11:13
1
ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
10:37
Мостовой – о «Балтике» без Талалаева: «Стало спокойнее, нет выходок, понтов, которые он устраивает»
10:26
4
Кордоба ответил, нужен ли «Краснодару» Дзюба
10:14
1
ФотоБрозович нашел новый клуб
09:42
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
08:57
12
Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
2
Гурцкая раскритиковал «Спартак» за отказ от Самородова из-за кисты в колене
08:15
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+