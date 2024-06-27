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Франция. Лига 2
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Нанси
Новости
€ 6 млн
Нанси - новости команды
Нанси
Франция. Лига 2
Стадион:
Марсель Пико
Сайт:
http://www.asnl.net
Тренер:
Пабло Корреа
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Таблица
Экс-полузащитник сборной Камеруна погиб в ДТП
2024.06.27 20:00
Владельцы «Манчестер Сити» намерены купить французский клуб «Нанси»
2020.03.05 09:46
3
«Нанси» в новогоднем поздравлении фанатам вместо домашнего стадиона по ошибке указал координаты кладбища
2020.01.04 18:10
1
Пюигренье: «Болельщики «Зенита» – расисты, это не нужно скрывать»
2019.09.17 12:29
42
ФИФА зарегистрировала жалобу «Нанта» на «Кардифф» из-за трансфера Салы
2019.03.20 09:55
7
Кубок Франции. «Генгам» обыграл «Нанси» и вышел в 1/8 финала
2019.01.22 23:04
Кубок Франции. «Лион» вырвал победу над «Нанси», «Монако» разгромил «Мулен-Изер»
2018.01.07 00:53
Видео
FFF дисквалифицировала вратаря «Нанси» на 10 матчей за провокацию болельщиков
2017.08.31 00:33
1
Лига 1. «Марсель» с минимальным счетом обыграл «Бастию», «Лилль» разгромил «Нант» и другие результаты
2017.05.21 00:06
Лига 1. «Ницца» проиграла «Анжеру», «Лион» обыграл «Монпелье» и другие результаты
2017.05.15 00:14
Лига 1. «Монако» на выезде обыграл «Нанси» и другие результаты
2017.05.06 22:54
Лига 1. «Монпелье» крупно уступил «Лиллю» и другие результаты
2017.04.29 22:54
Лига 1. «Нанси» и «Марсель» сыграли вничью
2017.04.21 23:37
Лига 1. «Ницца» одержала волевую победу над «Нанси» благодаря дублю Сери
2017.04.15 19:52
Лига 1. «Лорьян» разгромил «Лион» и другие результаты
2017.04.08 22:57
Лига 1. «Генгам» с минимальным счетом одолел «Нанси»
2017.03.31 21:51
1
Лига 1. «Бордо» забил пять мячей в ворота «Монпелье», «Лорьян» на последних минутах вырвал победу у «Нанси»
2017.03.18 23:57
Лига 1. «Генгам» забил «Бастии» пять голов во втором тайме и другие результаты
2017.03.11 23:59
2
Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Нанси» и временно возглавил чемпионскую гонку
2017.03.04 20:57
Лига 1. «Нанси» покинул зону вылета после ничьи с «Тулузой» и другие результаты
2017.02.25 23:59
Лига 1. «Кан» в большинстве обыграл «Нанси»
2017.02.21 22:32
Лига 1. «Ницца» в меньшинстве переиграла «Лорьян» и другие результаты
2017.02.18 23:54
Лига 1. Лидер чемпионата «Монако» дома разгромил «Метц»
2017.02.11 23:58
10
Вальбуэна из-за травмы пропустит три недели
2017.02.11 07:25
Лига 1. Голы Депая и Вальбуэна помогли «Лиону» разгромить «Нанси» и другие результаты
2017.02.08 22:52
Лига 1. «Нант» уступил «Нанси» на своем поле
2017.02.05 21:08
Лига 1. «Бордо» обыграл «Нанси», «Лорьян» на последних минутах уступил «Дижону»
2017.01.28 23:58
Фото
Вратарь «Нанси» сыграл с «Монако» в футболке соперника
2017.01.27 09:05
2
Кубок французской лиги. Гол Фалькао принес «Монако» победу над «Нанси» и выход в финал
2017.01.26 00:56
Лига 1. Дубль Уориса помог «Лорьяну» обыграть «Генгам» и другие результаты
2017.01.14 23:54
1
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