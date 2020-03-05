- 5 марта 2020
- 09:46 Владельцы «Манчестер Сити» намерены купить французский клуб «Нанси» 3
- 4 января 2020
- 18:10 «Нанси» в новогоднем поздравлении фанатам вместо домашнего стадиона по ошибке указал координаты кладбища 1
- 17 сентября 2019
- 12:29 Пюигренье: «Болельщики «Зенита» – расисты, это не нужно скрывать» 43
- 20 марта 2019
- 09:55 ФИФА зарегистрировала жалобу «Нанта» на «Кардифф» из-за трансфера Салы 7
- 22 января 2019
- 23:04 Кубок Франции. «Генгам» обыграл «Нанси» и вышел в 1/8 финала
- 7 января 2018
- 00:53 Кубок Франции. «Лион» вырвал победу над «Нанси», «Монако» разгромил «Мулен-Изер»
- 31 августа 2017
- 00:33 Видео FFF дисквалифицировала вратаря «Нанси» на 10 матчей за провокацию болельщиков 1
- 21 мая 2017
- 00:06 Лига 1. «Марсель» с минимальным счетом обыграл «Бастию», «Лилль» разгромил «Нант» и другие результаты
- 15 мая 2017
- 00:14 Лига 1. «Ницца» проиграла «Анжеру», «Лион» обыграл «Монпелье» и другие результаты
- 6 мая 2017
- 23:08 «Монако» находится в трех очках от досрочного чемпионства Франции, команда может выиграть турнир впервые с 2000 года 3
- 22:54 Лига 1. «Монако» на выезде обыграл «Нанси» и другие результаты
- 29 апреля 2017
- 22:54 Лига 1. «Монпелье» крупно уступил «Лиллю» и другие результаты
- 21 апреля 2017
- 23:37 Лига 1. «Нанси» и «Марсель» сыграли вничью
- 15 апреля 2017
- 19:52 Лига 1. «Ницца» одержала волевую победу над «Нанси» благодаря дублю Сери
- 8 апреля 2017
- 22:57 Лига 1. «Лорьян» разгромил «Лион» и другие результаты
- 31 марта 2017
- 21:51 Лига 1. «Генгам» с минимальным счетом одолел «Нанси» 1
- 18 марта 2017
- 23:57 Лига 1. «Бордо» забил пять мячей в ворота «Монпелье», «Лорьян» на последних минутах вырвал победу у «Нанси»
- 11 марта 2017
- 23:59 Лига 1. «Генгам» забил «Бастии» пять голов во втором тайме и другие результаты 2
- 4 марта 2017
- 21:22 Видео Кавани забил 36-й гол в 37-ми матчах сезона
- 20:57 Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Нанси» и временно возглавил чемпионскую гонку
- 25 февраля 2017
- 23:59 Лига 1. «Нанси» покинул зону вылета после ничьи с «Тулузой» и другие результаты