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Франция. Лига 2
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Нанси - результаты матчей
Нанси
Франция. Лига 2
Стадион:
Марсель Пико
Сайт:
http://www.asnl.net
Тренер:
Пабло Корреа
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Франция. Лига 2. 2026/2027
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Франция. Лига 2. 2025/2026
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Франция. Лига 1. 2007/2008
11.09 | 21:00
Нанси
1 : 2
Реймс
07.09 | 21:45
Нант
1 : 0
Нанси
28.08 | 21:00
Нанси
2 : 0
Дюнкерк
21.08 | 21:00
По
0 : 0
Нанси
14.08 | 21:45
Нанси
0 : 1
Монпелье
08.08 | 21:45
Булонь
0 : 0
Нанси
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