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    Вратарь «Нанси» сыграл с «Монако» в футболке соперника

    В матче 1/2 финала Кубка французской лиги между «Монако» и «Нанси» вратарь гостей Гай Нди-Ассембе вынужден был выйти на поле в футболке соперника. Случилось это из-за того, что судья встречи Рудди Букке не разрешил камерунскому вратарю играть в своем комплекте формы из-за расцветки. Так как запасного комплекта у Ассембе не оказалось, ему пришлось воспользоваться формой соперника.

    Технический персонал «Монако» предложил голкиперу комплект монегасков, на котором удалось заменить эмблему. Стоит отметить, что в матче победу одержали хозяева поля со счетом 1:0, а Нди-Ассембе в моменте с голом допустил грубую ошибку.

    Источник: Twitter

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    27.01.2017 09:05
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 2 апреля 2017, 07:44

      Да, подвёл Малангатана Валенте Гвенья !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13

      Pilipenich1993 27 января 2017, 11:21

      подыграл им

      0
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