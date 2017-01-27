Вратарь «Нанси» сыграл с «Монако» в футболке соперника

Да, подвёл Малангатана Валенте Гвенья !
В матче 1/2 финала Кубка французской лиги между «Монако» и «Нанси» вратарь гостей Гай Нди-Ассембе вынужден был выйти на поле в футболке соперника. Случилось это из-за того, что судья встречи Рудди Букке не разрешил камерунскому вратарю играть в своем комплекте формы из-за расцветки. Так как запасного комплекта у Ассембе не оказалось, ему пришлось воспользоваться формой соперника.
Технический персонал «Монако» предложил голкиперу комплект монегасков, на котором удалось заменить эмблему. Стоит отметить, что в матче победу одержали хозяева поля со счетом 1:0, а Нди-Ассембе в моменте с голом допустил грубую ошибку.
VIDEO – #ASMASNL : l’énorme boulette de Ndy Assembé envoie l’ASM en finale de la Coupe de la Ligue https://t.co/O5ffJT5iDY pic.twitter.com/W8IYSEi7Sw— After Foot RMC (@AfterRMC) 25 января 2017 г.