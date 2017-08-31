FFF дисквалифицировала вратаря «Нанси» на 10 матчей за провокацию болельщиков

В матче 5-го тура второго дивизиона Франции «Брест» обыграл «Нанси» со счетом 2:1.
В добавленное время началась перепалка между голкипером гостей Жоффреем Журдреном и болельщиками хозяев. В ходе стычки 31-летний француз отправил мяч на хозяйскую трибуну. Позже зрители выбежали на поле в направлении Журдрена. Конфликт был предотвращен игроками и судьей.
Арбитр приостановил встречу и в итоге показал желтую карточку Журдрену, который на тот момент уже был предупрежден.
Согласно L'Equipe, Федерация футбола Франции дисквалифицировала вратаря на 10 матчей за провокацию.
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Источник: Twitter