Кубок Франции. «Лион» вырвал победу над «Нанси», «Монако» разгромил «Мулен-Изер»

В матче 1/32 финала Кубка Франции «Монако» в гостях крупно обыграл «Мулен-Изер» – 5:2. Автором хет-трика стал Гидо Каррийо.

В другой встрече «Лион» на последних минутах вырвал победу над «Нанси».

Кубок Франции. 1/32 финала

Мулен-Изер – Монако – 2:5 (2:2)

Голы: 0:1 – Каррийо, 1; 1:1 – Сек, 28 (с пенальти); 1:2 – Йоветич, 39; 2:2 – Ардуэн, 44; 2:3 – Каррийо, 51; 2:4 – Фабиньо, 54 (с пенальти); 2:5 – Каррийо, 84.

Нанси – Лион – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Фекир, 25; 1:1 – Робич, 71 (с пенальти); 2:1 – Норден, 75; 2:2 – Марсело, 87; 2:3 – Корне, 90.

Календарь Кубка Франции

Результаты Кубка Франции