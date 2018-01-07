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    Кубок Франции. «Лион» вырвал победу над «Нанси», «Монако» разгромил «Мулен-Изер»

    В матче 1/32 финала Кубка Франции «Монако» в гостях крупно обыграл «Мулен-Изер» – 5:2. Автором хет-трика стал Гидо Каррийо.

    В другой встрече «Лион» на последних минутах вырвал победу над «Нанси».

    Кубок Франции. 1/32 финала

    Мулен-Изер – Монако – 2:5 (2:2)

    Голы: 0:1 – Каррийо, 1; 1:1 – Сек, 28 (с пенальти); 1:2 – Йоветич, 39; 2:2 – Ардуэн, 44; 2:3 – Каррийо, 51; 2:4 – Фабиньо, 54 (с пенальти); 2:5 – Каррийо, 84.

    Нанси – Лион – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Фекир, 25; 1:1 – Робич, 71 (с пенальти); 2:1 – Норден, 75; 2:2 – Марсело, 87; 2:3 – Корне, 90.

    Календарь Кубка Франции

    Результаты Кубка Франции

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.01.2018 00:53
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