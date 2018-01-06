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Нанси - Лион

06.01.2018, Суббота, 23:00 мск Нанси, стадион Марсель Пико Франция. Кубок, 1/32 финала Нанси - Лион
Франция. Лига 1 (2016/2017)
24 тур
8 февраля, среда 21:00 Лион 4:0 Нанси
1 тур
14 августа, воскресенье 16:00 Нанси 0:3 Лион
Франция. Лига 1 (2012/2013)
35 тур
5 мая, воскресенье 19:00 Нанси 0:3 Лион
17 тур
12 декабря, среда 22:00 Лион 1:1 Нанси
Франция. Лига 1 (2011/2012)
26 тур
3 марта, суббота 22:00 Нанси 2:0 Лион
10 тур
15 октября, суббота 21:00 Лион 3:1 Нанси
Франция. Лига 1 (2010/2011)
24 тур
18 февраля, пятница 22:45 Лион 4:0 Нанси
8 тур
2 октября, суббота 21:00 Нанси 2:3 Лион
Франция. Лига 1 (2009/2010)
20 тур
16 января, суббота 23:00 Нанси 0:2 Лион
4 тур
29 августа, суббота 23:00 Лион 3:1 Нанси
Франция. Лига 1 (2008/2009)
25 тур
21 февраля, суббота 21:00 Нанси 0:2 Лион
7 тур
27 сентября, суббота 21:00 Лион 2:1 Нанси
Франция. Лига 1 (2007/2008)
37 тур
10 мая, суббота 22:45 Лион 1:0 Нанси
19 тур
22 декабря, суббота 19:10 Нанси 1:1 Лион
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