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12.07.2016 10:00Одна из самых интересных команд в новом сезоне РФПЛ – «Рубин». В Казани новый главный тренер, который приехал из Испании, и вы о нем ничего не знаете. «Бомбардир» рассказывает, за что он будет получать 2,5 млн евро и какую команду будет строить.10
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08.03.2016 17:00Недавно международный совет футбольных ассоциаций и ФИФА одобрили тестовую систему видеоповторов, которая начнет помогать судьям не позднее сезона-2017/18. «Бомбардир» предлагает разобраться: действительно ли видеоповторы сейчас так необходимы?10
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04.03.2016 23:45Партнер Алишера Усманова стал владельцем «Эвертона» - теперь созданием суперклуба из Ливерпуля займется Фархад Машири. Александр Плеханов рассказывает о других подобных случаях, когда люди с мешком денег за спиной пытались поднять команды на вершину.1
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26.01.2016 18:30«Зенит» объявил о подписании контракта с 32-летним Юрием Жирковым. «Бомбардир» предлагает подборку защитников той же возрастной категории и сопоставимой стоимости, единственная проблема которых - гражданство.5
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