Гризманн устроил лучшую акцию памяти. Теперь его снова будут любить

Уже неделю в испанском футболе траур. Во время игры от остановки сердца умер 15-летний футболист «Альсиры» Начо Барбера.
La UD Alzira está de luto. Esta tarde ha fallecido durante un partido en Ontinyent su futbolista Nacho Barberà. D.E.P.— UD Alzira (@UDAlzira) 3 февраля 2018 г.
Quedan suspendidos todos los partidos de los equipos del fútbol base, tanto en casa como de visitantes. pic.twitter.com/Zr1cdWk85Q
Эти новости ударили и по взрослому футболу. «Валенсия» и «Барселона» отреагировали на смерть Барберы минутой молчания перед игрой. Дальше всех пошел нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн. Прошло только 40 секунд с начала игры против «Малаги», а Гризманн уже забил гол. Отпраздновал важный мяч он футболкой с именем Барберы и седьмым номером. Символично, что этот гол так и остался единственным в матче, а Гризманна за такой поступок точно должны любить чуть больше. Сейчас в Мадриде его почти ненавидят.
Esta victoria va por ti. pic.twitter.com/UmmXyh18U0— Atlético de Madrid (@Atleti) 10 февраля 2018 г.
Ходят слухи о договоренности между «Барселоной» и французским футболистом. Каталонскому клубу даже пришлось выступать с официальным опровержением информации издания Sport.es. Испанские журналисты утверждают, что седьмой номер уже зарезервирован для Гризманна, а в случае срыва трансфера ему придется заплатить штраф. Еще и в «Атлетико» у француза все сложно весь сезон. В 20-ти матчах Примеры Гризманн забил только восемь мячей и отдал пять голевых пасов. Болельщики обвиняют Антуана во всех грехах, а сам он пытается оправдаться.
Больше никаких скандалов, нападок на партнеров и ссор с болельщиками. Первый хороший поступок сделан.