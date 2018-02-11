Гризманн устроил лучшую акцию памяти. Теперь его снова будут любить

Символичное празднование победного гола спасло француза от критики.

Уже неделю в испанском футболе траур. Во время игры от остановки сердца умер 15-летний футболист «Альсиры» Начо Барбера.

La UD Alzira está de luto. Esta tarde ha fallecido durante un partido en Ontinyent su futbolista Nacho Barberà. D.E.P.

Quedan suspendidos todos los partidos de los equipos del fútbol base, tanto en casa como de visitantes. pic.twitter.com/Zr1cdWk85Q — UD Alzira (@UDAlzira) 3 февраля 2018 г.

Эти новости ударили и по взрослому футболу. «Валенсия» и «Барселона» отреагировали на смерть Барберы минутой молчания перед игрой. Дальше всех пошел нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн. Прошло только 40 секунд с начала игры против «Малаги», а Гризманн уже забил гол. Отпраздновал важный мяч он футболкой с именем Барберы и седьмым номером. Символично, что этот гол так и остался единственным в матче, а Гризманна за такой поступок точно должны любить чуть больше. Сейчас в Мадриде его почти ненавидят.

Esta victoria va por ti. pic.twitter.com/UmmXyh18U0 — Atlético de Madrid (@Atleti) 10 февраля 2018 г.

Ходят слухи о договоренности между «Барселоной» и французским футболистом. Каталонскому клубу даже пришлось выступать с официальным опровержением информации издания Sport.es. Испанские журналисты утверждают, что седьмой номер уже зарезервирован для Гризманна, а в случае срыва трансфера ему придется заплатить штраф. Еще и в «Атлетико» у француза все сложно весь сезон. В 20-ти матчах Примеры Гризманн забил только восемь мячей и отдал пять голевых пасов. Болельщики обвиняют Антуана во всех грехах, а сам он пытается оправдаться.

Больше никаких скандалов, нападок на партнеров и ссор с болельщиками. Первый хороший поступок сделан.