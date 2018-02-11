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    Гризманн устроил лучшую акцию памяти. Теперь его снова будут любить


    3
    Голосов: 7
    11.02.2018 15:20
    Символичное празднование победного гола спасло француза от критики.

    Уже неделю в испанском футболе траур. Во время игры от остановки сердца умер 15-летний футболист «Альсиры» Начо Барбера.

    Эти новости ударили и по взрослому футболу. «Валенсия» и «Барселона» отреагировали на смерть Барберы минутой молчания перед игрой. Дальше всех пошел нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн. Прошло только 40 секунд с начала игры против «Малаги», а Гризманн уже забил гол. Отпраздновал важный мяч он футболкой с именем Барберы и седьмым номером. Символично, что этот гол так и остался единственным в матче, а Гризманна за такой поступок точно должны любить чуть больше. Сейчас в Мадриде его почти ненавидят.

    Ходят слухи о договоренности между «Барселоной» и французским футболистом. Каталонскому клубу даже пришлось выступать с официальным опровержением информации издания Sport.es. Испанские журналисты утверждают, что седьмой номер уже зарезервирован для Гризманна, а в случае срыва трансфера ему придется заплатить штраф. Еще и в «Атлетико» у француза все сложно весь сезон. В 20-ти матчах Примеры Гризманн забил только восемь мячей и отдал пять голевых пасов. Болельщики обвиняют Антуана во всех грехах, а сам он пытается оправдаться.

    Больше никаких скандалов, нападок на партнеров и ссор с болельщиками. Первый хороший поступок сделан.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Атлетико»
    Рейтинг: 3 Голосов: 7
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +10

      жека ека 17 февраля 2018, 16:00

      он еще всем докажет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 14 февраля 2018, 20:42

      красава,зря его фанаты хейтят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +258

      vasiok74 13 февраля 2018, 01:46

      что он точно в Барсу переходит?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 11 февраля 2018, 21:26

      У нас он бы был одним из лучших бомбардиров с таким результатом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +136

      nailvakh 11 февраля 2018, 18:08

      Посредственный нападающий, вот и не забивает

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -94

      Woodbreak 11 февраля 2018, 17:32

      ?????????

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 11 февраля 2018, 16:01

      ?????

      1
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