Сейчас у нее долги, футболисты уходят из-за потолка зарплат.

Сезон-2012/13 – ярчайший момент той «Малаги», которая пробралась в плей-офф Лиги чемпионов и заставила болельщиков удивленно хлопать глазами. Нет, вы точно помните тот матч с «Боруссией», когда в составе «Малаги» вышли Хоакин, Иско, Жулио Баптиста, Вилли Кабальеро, Демикелис, Тулалан, забили за 82 минуты 2 мяча и почти прошли в полуфинал ЛЧ.

«Боруссия» не только отыгралась в компенсированное время, но и забила еще один гол и прошла в Лиге чемпионов дальше (итоговый счет – 3:2 в пользу Дортмунда по сумме двух матчей). Тогда казалось, что у «Малаги» все будет хорошо: а) Она существует под покровительством шейхов, которые тратят большие деньги на ее развитие; б) В составе выходят звезды, о большей части которых мечтают топ-клубы.

Искусственный образ топ-клуба (создан в 2010 году) лопнул со звуком мыльного пузырька за несколько сезонов, и сейчас «Малага» ведет жалкое существование – без денег, без каких-то шансов на чудо и в куче неприятных моментов.

Шейх испортил ситуацию – соблазнял деньгами ради бизнеса в Испании

В одном интервью шейха Абдуллу бин Нассер бин Абдуллу Аль Ахмед Аль Тани (или просто шейха Абдуллу) как-то спросили о том, чего ждать от его проекта в «Малаге». Ответ потряс: «Хороших результатов. Я стремлюсь к тому, чтобы вывести «Малагу» на совершенно новый уровень. Я хочу, чтобы каждый наш болельщик получал удовольствие от игры команды».

И изначально Абдулла делал много хорошего для «Малаги»:

• Продвинул идею строительства новой клубной академии.

• Планировал построить новый стадион (на 65 тысяч мест), плюс разместить рядом жилой комплекс – дома для футболистов и сотрудников.

• Закупил современное оборудование на тренировочную базу «Малаги» как для основной команды, так и для юношеских.

Болельщики «Малаги» первое время кайфовали от щедрости нового владельца. Тот регулярно посещал матчи только за 2011 год 5 раз встретился с ультрас и много говорил том, какое сладкое будущее ждет «Малагу» в ближайшее время. В реальности же получилось, что шейх Абдулла осваивал новую территорию для бизнеса, а финансирование футбольной команды для него была хорошо продуманная уловка, которой он так здорово обманул администрацию города.

Шейх Абдулла – человек, который почти все свое состояние сколотил на гостиничном бизнесе. В конце 2000-х он осваивал европейские земли, а ближе к 2010-му подобрался к Испании. Мадрид, Барселона и другие крупные города Испании слишком дороги даже для мультимиллионеров. Да и конкуренция в сфере там очень большая. Так что Абдулла рассмотрел Малагу – красивый андалусский город, куда ежегодно стекаются тысячи туристов.

Изначально он пробовал прямо подкатить с планом по строительству сети гостиниц – администрация города развернула его. Тогда шейх Абдулла втерся к ним в доверие, взяв под свою ответственность «Малагу». Сработало – шейх Абдулла построил гостиницу, небольшой развлекательный центр и задумывал несколько других проектов. Но администрация Малаги остановила его, когда у местного клуба начались проблемы.

Как только Абдулла раскрутил свой бизнес в городе, он сразу же забил на «Малагу» – результаты стали хуже, состав – скуднее, а бухгалтерия намекала на небольшие долги по зарплатам. Тогда администрация аннулировала проект по строительству гостиницы в 60 километрах от города, а власти Испании нашли бюрократические обманки при строительстве другого проекта. Развлекательный центр был закрыт, еще пара строек заморожена, а общий убыток шейха Абдуллы составил более полумиллиарда евро.

В 2014-м он основал инвестиционный фонд BluBay, которому передал права на «Малагу». В том же году он через твиттер попрощался с болельщиками «Малаги». BluBay до сих пор управляет «Малагой»: делает это со скрипом, стабильно выплачивая зарплату только руководителям. Но, по данным ArabNews, шейх Абдулла отошел от дел.

В своем тексте журналисты этого издания писали, что делали запрос в «Малагу» о комментарии по работе шейха, на что получили отказ. Изучив испанскую прессу и пообщавшись с анонимными источниками из клуба, они просто сделали вывод: Абдулла больше не интересуется «Малагой», потому что получал резкие отказы, препятствующие ведению бизнеса.

Что сейчас с «Малагой»

«Малага» играет в Сегунде – играет плохо: в последних девяти матчах только одна победа. В таблице – 16 строчка и всего лишь 5 очков отрыва от последнего места. Теперь там нет топовых игроков, а самый дорогой игрок (испанец Адриан Гонсалес) стоит всего 2 миллиона евро.

«Малага» сейчас – настоящий кошмар. Там много скандалов, каких-то странных моментов. Вот последние:

1. За последние полтора года на укрепление «Малага» потратила всего 1,85 миллиона евро.

2. В июле «Малага» получила предупреждение от Федерации футбола Испании за долги по зарплатам перед игроками и сотрудниками клуба.

3. Летом подписали Окадзаки, но спустя месяц он ушел из клуба из-за того, что не вписался в зарплатный потолок.

4. В октябре «Малага» попросила перенести матч с «Кадисом» из-за нехватки игроков.

5. Сейчас – новый скандал. В интернет попало видео с членом тренера «Малаги». Клуб сразу же отстранил его от работы и только потом заявил о начале расследования. При этом футболисты «Малаги» поддержали своего тренера.

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