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    Не вздумайте переходить в «Атлетико», если вы атакующий полузащитник


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    Сегодня, 14:02
    Карраско, Гайтан и Лемар подтверждают.

    Мы заметили тенденцию: в последние пять лет «Атлетико» почти в каждое трансферное окно покупает дорогих атакующих полузащитников.

    • Перед сезоном-2015/16 пришел Янник Карраско за 25 миллионов.
    • Через год Нико Гайтан тоже за 25 миллионов.
    • Еще через год Витоло, 36 миллионов.
    • А потом – Тома Лемар за 70 миллионов.

    Карраско и Гайтана уже нет в «Атлетико». Витоло играет мало и часто травмируется. Лемар, вероятно, скоро уйдет – им недоволен Диего Симеоне: «Его качества всегда впечатляли меня. Но пока он не оправдал ожиданий». Куча денег на вингеров, но очень мало пользы.

    Почему так вышло?

    Янник Карраско был лидером и главным технарем «Монако» перед переходом. Первый год в «Атлетико» – адаптировался и не был основным. Второй – провел один из лучших сезонов в карьере, попал в группу лидеров команды. Третий – лень, звездная болезнь и уезд в Китай.

    Симеоне лично продвигал покупку Гайтана. И много хвалил его в первых играх. Но Гайтан так и не заиграл. Провел 30 матчей в Ла Лиге (из них всего 10 в старте) за два с половиной сезона. Позже в связке с Карраско уехал в Китай.

    Витоло выбивается из этого списка тем, что им довольны в клубе и не собираются продавать. Главный провал – постоянные травмы. Он так и не провел за «Атлетико» ни одного длительного и стабильного отрезка.

    Перед началом сезона Симеоне выделял Витоло:

    «Ему пришлось нелегко в последние два сезона, много травм и критики, мало игрового времени. При этом он всегда выглядел здорово. Это лето он провeл на высоком уровне и убедил в своей важности для нас».

    Тома Лемар – самый дорогой трансфер «Атлетико» после Феликса. Клуб серьезно зарубился с «Арсеналом» и «Ливерпулем» за игрока. Но тот так и оправдал заплаченных денег.

    Лемар не так много играл, чаще выходил на замену. Симеоне менял схемы и роль француза, но так и не нашел оптимального места Лемару в основе. Симеоне постоянно защищал игрока в прессе, а перед этим сезоном Симеоне заявил:

    «Мы приложили огромные усилия, чтобы купить Лемара. Следующий сезон будет переломным для него, у меня нет никаких сомнений в этом». Прошло полгода. Сейчас Симеоне говорит, что Лемар не оправдал надежд. Видимо, конец.

    Проблема в стиле «Атлетико»

    Мы знаем основные принципы «Атлетико» последних десяти лет. Это строгий футбол, построенный на дисциплине в обороне и суперкачественной работе без мяча в базовой схеме 4-4-2.

    В таком футболе крайние полузащитники (вингеры) должны много обороняться и работать без мяча. Поэтому чаще всего на этих позициях в «Атлетико» играют Коке и Сауль – номинальные опорники, которые полностью закрывают фланг.

    Поэтому атакующим вингерам, приходящим в «Атлетико», очень сложно. Они были лидерами предыдущих команд, где им было необязательно отрабатывать без мяча. Ни у кого не получилось освоить новую позицию. Кроме Гризманна пять лет назад: пришел атакующим вингером, а стал нападающим.

    Поэтому все вышло так:

    • Гайтан тупо не подстроился под требования Симеоне (не хватило физики).

    • Карраско не нравилось много обороняться, не нравился грубый футбол на тренировках. У него были конфликты с тренером по физподготовке Ортегой (тот требовал от него слишком много работы).

    • Лемару нет места в схеме 4-4-2: позиция вингера для него слишком оборонительная, нападающего – неудобная.

    • Витоло единственный вингер из последних покупок, справляющийся и понимающий футбол Симеоне. Он очень работоспособный и интенсивный, поэтому и подходит этому «Атлетико». Жаль, мешают травмы.

    Гайтан

    В последние три-четыре года Симеоне перестраивает команду на более атакующую модель. Пробует интересные схемы (4-3-1-2, 4-3-3), сам говорит, что готов меняться. Но ни одна формация не дает стабильного качества, как привычные и топорные 4-4-2.

    «Атлетико» начинал прошлый сезон в схеме 4-3-3 с намеком на атакующую игру. Но к середине сезона и в важных матчах снова играл в 4-4-2. То же самое происходит и в этом сезоне.

    Многое понимаешь, когда просто смотришь на состав «Атлетико» перед матчем, и видишь что месте вингеров – опорники.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: dpa/ZB/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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