Все трансферы Испании. Полная таблица

Барселона

Пришли: з. Умтити (Лион, Франция), п. Суарес (Вильярреал), п. Халилович (Спортинг Хихон, из аренды), п. Сонг (Вест Хэм, Англия, из аренды), з. Монтойя (Бетис, из аренды), з. Марлон (Флуминенсе, Бразилия, в аренду), з. Динь (Рома, Италия), п. Гомеш (Валенсия), в. Силлессен (Аякс, Голландия), н. Алькасер (Валенсия)

Ушли: з. Бартра (Боруссия Д, Германия), з. Алвес (Ювентус, Италия), н. Сандро (Малага), п. Халилович (Гамбург, Германия), з. Адриано (Бешикташ, Турция), з. Вермален (Рома, Италия, в аренду), п. Тельо (Фиорентина, Италия, в аренду), в. Браво (Манчестер Сити, Англия), н. Мунир (Валенсия, в аренду)

Реал Мадрид

Пришли: н. Мората (Ювентус, Италия), п. Лукас Силва (Марсель, Франция, из аренды), з. Коэнтрау (Монако, Франция, из аренды), п. Асенсио (Эспаньол, из аренды), з. Вальехо (Сарагоса, из аренды)

Ушли: п. Черышев (Вильярреал), п. Маскарель (Айнтрахт, Германия), п. Бургуи (Спортинг Хихон, в аренду), п. Льоренте (Малага, в аренду), з. Арбелоа (свободный агент), н. Хесе (ПСЖ, Франция)

Атлетико

Пришли: п. Гайтан (Бенфика, Португалия), з. Врсалько (Сассуоло, Италия), п. Жота (Пасуш, Португалия), н. Черчи (Дженоа, Италия, из аренды), н. Гамейро (Севилья)

Ушли: п. Гилавоги (Вольфсбург, выкуп контракта), п. Краневиттер (Севилья, в аренду), з. Гамес (Ньюкасл, Англия), н. Баптистао (Эспаньол)

Вильярреал

Пришли: п. Н'Диайе (Бетис), п. Черышев (Реал Мадрид), н. Афиф (Аль-Садд, Катар), п. Гомес (Хетафе, из аренды), з. Эспиноса (Эльче, из аренды), з. Пантич (Эйбар, из аренды), з. Йокич (Ноттингем Форрест, Англия, из аренды), н. Пато (Коринтианс, Бразилия), н. Сансоне (Сассуоло, Италия), з. Гонсалес (Вильярреал)

Ушли: з. Байи (Манчестер Юнайтед, Англия), п. Саму (Рубин, Россия), п. Суарес (Барселона), п. Пина (Брюгге, Бельгия), п. Нахуэль (Бетис, в аренду), н. Адриан (Порту, Португалия, из аренды), в. Ареола (ПСЖ, Франция, из аренды), н. Баптистао (Атлетико, из аренды)

Атлетик Бильбао

Пришли: н. Гильермо (Леганес, из аренды), н. Кике (Мидлсбро, Англия, из аренды), в. Арризабалага (Вальядолид, из аренды), п. Моран (Сарагоса, из аренды), з. Ауртенече (Тенерифе, из аренды)

Ушли: п. Гурпеги (завершил карьеру)

Сельта

Пришли: н. Нараньо (Химнастик), з. Лемос (Луго), п. Лопес (Шеффилд Уэндсдэй, Англия, из аренды), п. Мадинда (Химнастик, из аренды), з. Костас (Мальорка, из аренды), п. Систо (Мидтьюлланд, Дания)

Ушли: п. Нолито (Манчестер Сити, Англия), п. Домингес (Кордоба), з. Сене (свободный агент)

Севилья

Пришли: п. Кийотаке (Ганновер, Германия), п. Сарабия (Хетафе), н. Иммобиле (Торино, из аренды), п. Краневиттер (Атлетико, в аренду), п. Корреа (Сампдория, Италия), п. Гансо (Сан-Паулу, Бразилия), п. Васкес (Палермо, Италия), в. Сиригу (ПСЖ, Франция), п. Насри (Манчестер Сити, Англия, в аренду)

Ушли: п. Крыховяк (ПСЖ, Франция), з. Фигейраш (Олимпиакос, Греция), п. Банега (Интер, Италия), п. Рейес (Эспаньол), з. Фасио (Тоттенхэм, Англия, из аренды), з. Андреолли (Интер, Италия, из аренды), н. Гамейро (Атлетико), з. Коке (Шальке, Германия). в. Бету (Спортинг, Португалия), п. Коноплянка (Шальке, Германия, в аренду)

Малага

Пришли: з. Кике (Эйбар), н. Сантос (Ривер Плейт, Аргентина), з. Коне (Лион, Франция), з. Вильянуэва (Депортиво, Венесуэла), п. Джони (Спортинг Хихон), н. Сандро (Барселона), з. Льоренте (Реал Мадрид, в аренду), п. Кузманович (Базель, Швейцария, в аренду)

Ушли: з. Филипенко (Маккаби Т-А, Израиль), н. Рескалдини (Насиональ, Колумбия), п. Орта (Брага, Португалия, в аренду), з. Бока, п. Тиссоне (оба – свободные агенты), н. Чоп (Кальяри, Италия, из аренды), п. Атсу (Челси, Англия, из аренды), н. Санта Круз (Круз Азул, Мексика, из аренды), н. Уче (Тигрес, Мексика, из аренды), з. Альбентоса (Дерби Каунти, Англия, из аренды), з. Сифуэнтес (Эльче, из аренды), в. Очоа (Гранада, в аренду)

Реал Сосьедад

Пришли: в. Рульи (Мальдонадо, Уругвай, выкуп контракта), н. Хуанми (Саутгемптон, Англия), в. Тоно (Ларнака, Кипр), з. Конча (Нумансия, из аренды), н. Хосе (Мальдонадо, Уругвай)

Ушли: н. Финнбогасон (Аугсбург, Германия), з. де ла Белья (Олимпиакос, Греция), в. Ойер (Гранада, из аренды), з. Рейес (Порту, Португалия, из аренды), п. Брума (Галатасарай, Турция, из аренды)

Бетис

Пришли: з. Манди (Ренн, Франция), п. Гутьеррес (Твенте, Голландия), п. Мартин (Монпелье, Франция), з. Дурмиси (Брондбю, Дания), з. Нахуэль (Вильярреал, в аренду), н. Родригес (Гремио, Бразилия, из аренды), з. Мартинес (Эльче, из аренды), п. Пачеко (Алавес, из аренды), н. Санабрия (Рома, Италия)

Ушли: п. Н'Диайе (Вильярреал), н. Ренелла (Вальядолид), з. Каро (Кордоба), з. Молинеро, н. Молина (оба – Хетафе), з. Тарек (Исмаили, Египет), п. Рейес (Универсидад, Чили), н. Родригес (Эвертон, Чили), п. Вадильо, п. Кадир (оба – свободные агенты), з. Монтойя (Барселона, из аренды), н. Вольфсвинкел (Норвич, Англия, из аренды), н. Дамиао (Сантос, Бразилия, из аренды)

Лас-Пальмас

Пришли: з. Лемос (Рубин, Россия), з. Лопес (Пасуш, Португалия), н. Ортуно (Мальорка, из аренды), п. Боатенг (Милан, Италия)

Ушли: п. Валерон (завершил карьеру), з. Гарридо (свободный агент), н. Хосе (Мальдонадо, Уругвай, из аренды), п. Вакасо (Рубин, Россия, из аренды)

Валенсия

Пришли: н. Нани (Фенербахче, Турция), в. Йоэль (Райо Вальекано, из аренды), з. Ибаньес (Гранада, из аренды), п. Картабия (Депортиво, из аренды), н. Де Пауль (Расинг, Аргентина, из аренды), з. Орбан (Леванте, из аренды), н. Мунир (Барселона, в аренду), з. Гарай (Зенит, Россия)

Ушли: п. Черышев (Реал Мадрид, из аренды), п. Данило (Брага, Португалия, из аренды), п. Фегули (Вест Хэм, Англия), з. Барраган (Мидлсбро), п. Гомеш (Барселона), н. Алькасер (Барселона), з. Мустафи (Арсенал, Англия), з. Орбан (Дженоа, Италия), н. Негредо (Мидлсбро, Англия, в аренду)

Эспаньол

Пришли: в. Роберто (Олимпиакос, Греция), п. Хурадо (Уотфорд, Англия), п. Рейес (Севилья), н. Тьеви (Реймс, Франция, из аренды), п. Фернандес (Рединг, Англия, из аренды), н. Баптистао (Атлетико), в. Диего Лопес (Милан, Италия, в аренду), п. Васкес (Хетафе)

Ушли: п. Гонсалес (Пумас, Мексика), з. Райло (Мальорка), н. Мориллас (Нумансия, в аренду), п. Бургуи (Реал Мадрид, из аренды), в. Арлаускис (Уотфорд, Англия, из аренды), п. Асенсио (Реал Мадрид, из аренды), з. Роко (Хиггинс, Чили, из аренды), в. Пау Лопес (Тоттенхэм, Англия, в аренду)

Эйбар

Пришли: з. Лежен (Манчестер Сити, Англия), з. Калавера (Химнастик), п. Милла (Логронес), п. Леон (Хетафе), п. Ривьера (Реал Овьедо), п. Арруабаррена (Уэска, из аренды)

Ушли: п. Кеко (Малага), п. Берижон (Пумасон, Мексика), з. Кастеллано (Спортинг Хихон), з. Ансотеги (Мальорка), н. Ириарте (Замудио), в. Ирурета, в. Хайме, з. Экиза (все – свободные агенты), н. Бастон (Атлетико, из аренды), п. Радосевич (Наполи, Италия, из аренды), п. Хайрович (Вердер, Германия, из аренды), з. Пантич (Вильярреал, из аренды)

Депортиво

Пришли: в. Тытонь (Штутгарт, Германия), п. Файр (Эльче), п. Валле (Реал Овьедо), в. Рубен (Леванте), п. Гама (Днепр, Украина), п. Чолак (Галатасарай, Турция), з. Инсуа (Леганес, из аренды), з. Альбентоса (Дерби Каунти, Англия), н. Хоселу (Сток Сити, Англия, в аренду)

Ушли: в. Фабри (Бешикташ, Турция), п. Кани (Сарагоса), з. Кардосо (Тондела, Португалия), п. Домингес (Мальорка, в аренду), п. Гутьеррес, в. Ману, з. Луизиньо, з. Лопо (все – свободные агенты), з. Пабло (завершил карьеру), н. Альберто (Ливерпуль, Англия, из аренды), н. Родригес (Пеньяроль, Уругвай, из аренды), п. Картабия (Валенсия, из аренды), з. Хуанран (Уотфорд, Англия, из аренды), в. Фабрисио (Бешикташ, Турция), н. Перес (Арсенал, Англия)

Гранада

Пришли: з. Тито (Райо Вальекано), п. Бога (Челси, в аренду), в. Ойер (Реал Сосьедад, из аренды), в. Очоа (Малага, в аренду), п. Ангуло (Индепендент, Колумбия), п. Карсела-Гонсалес (Бенфика, Португалия)

Ушли: н.Саксесс (Уотфорд, Англия), н. Кордоба (Майнц, Германия), з. Мусаву-Кинг, в. Келава, н. Эль Араби (все – Удинезе, Италия), з. Хуанпе (Жирона), з. Майнц, в. Хесус, з. Коста (все – свободные агенты), з. Ибаньес (Валенсия, из аренды), п. Лопес (Спортинг, Португалия, из аренды), п. Дукур (Уотфорд, Англия, из аренды), в. Фернандес (Порту, Португалия, из аренды), з. Дория (Марсель, Франция, из аренды), з. Бираги (Интер, Италия, из аренды), п. Рочина (Рубин, Россия)

Спортинг Хихон

Пришли: в. Мариньо (Леванте), п. Родригес (Эльче), з. Кастеллано (Эйбар), п. Бургуи (Реал Мадрид, в аренду)

Ушли: з. Эспиноса (Мидлсбро, Англия), н. Герреро (Леганес), з. Эрнандес (Лестер Сити, Англия), п. Джони (Малага), п. Маскарель (Реал Мадрид, из аренды), п. Враньеш (свободный агент), п. Халилович (Барселона, из аренды), н. Санабрия (Рома, Италия, из аренды), з. Личновски (Порту, Португалия, из аренды)

Алавес

Пришли: н. Иглесиас (Гвадалахара, из аренды)

Ушли: з. Борда (Сидней, Австралия), п. Сайнц (Тенерифе), з. Пелегрин (Эльче), п. Пачеко (Бетис, из аренды), п. Мора, п. Гуйчон, н. Торрес Д, п. Беобайд, п. Бернарделло, з. Эстрада, п. Абайо, в. Торрес П, н. Юли (все – свободные агенты)

Леганес

Пришли: п. Габриэл (Ювентус, Италия), н. Герреро (Спортинг Хихон)

Ушли: н. Лазано (Уэска), п. Пена (Эйбар), п. де Галаррета, з. Бустинза, н. Гильермо (все – Атлетик Бильбао, из аренды), з. Инсуа (Депортиво, из аренды), п. Падрон (Лас-Пальмас, из аренды)

Осасуна

Пришли: п. Хайме (Удинезе, Италия), п. Фаусто (Алькоркон), п. Санчес А (Туделано, из аренды)

Ушли: п. Мерино (Боруссия Д, Германия), п. Санчес М (Алькоркон), п. Меса (свободный агент), п. Пучко (Копер, Словения, из аренды), з. Мартинс (Гранада, из аренды)