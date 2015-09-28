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  • Травма Месси, гол Коноплянки, стена Камени. Главные события 6-го тура испанской Примеры

Травма Месси, гол Коноплянки, стена Камени. Главные события 6-го тура испанской Примеры

<p><em>Минувшая неделя подарила максимально плотный график всем командам Примеры, а не только участникам еврокубков. И вот он результат – «Вильярреал» впервые в истории на первом месте. Но обсуждают все равно лишь промахи Роналду да травму Месси. Подробнее – в обзоре тура от «Бомбардира».</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Травма Месси затмила победу «Барселоны»</strong></span></p> <p>Матч «Барселоны» с «Лас-Пальмасом» стал одним из тех, когда результат всех мало волновал. Уже на 3-й минуте игры Лео Месси на скорости столкнулся с соперником и упал на газон, держась за колено. После медицинской помощи аргентинец еще попытался вернуться на поле, но в итоге попросил замену.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7994422" width="720"></iframe></p> <p>После этого, собственно, большинство зрителей следили за футболом лишь искоса, остальное время проводя в обновлении новостных лент. Суарес забил гол – отлично, но что там с Месси? Уже в больнице! Тут же появились и первые прикидки по возможному характеру травмы и срокам восстановления. От трех недель в случае растяжение боковой связки. До полугода – если она порвана. Оказалось, что разрыва нет, но два месяца Лео пропустить все-таки придется. Вернуться может как раз к «Эль Класико». Учитывая, что за последний год у аргентинца вообще не было адекватного отпуска – возможно, так даже лучше. Особенно если удастся решить в свою пользу вопрос о регистрации Арды Турана раньше января. Бан «Барселоны» формально закончился летом, а в Испании разрешают дозаявлять новичков в случае травмы одного из игроков на срок больше 5 месяцев. Сейчас таким как раз является Рафинья Алькантара.</p> <p>Пока ждали новостей, Луис оформил дубль, а Неймар махнул мимо ворот с пенальти. «Барса» еще и пропустила, сделав концовку нервной – как будто и без этого не было повода переживать. Луис Энрике после матча пообещал, что команда достойно перенесет потерю Месси и даже не будет менять свой игровой стиль. Но ему, кажется, никто не поверил.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443419278_662x372c_2700094715_09_26_rm-malaga_030 (1).jpg" style="height:400px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Малага» нашла себе новую «жертву»</strong></span></p> <p>В прошлом сезоне матчи с «Малагой» стали настоящим проклятием для «Барселоны» - за два круга против «анчоусов» удалось набрать лишь одно очко. Правда, уже в новом сезоне «Барсе» удалось Карлоса Камени пробить стараниями самого Томаса Вермалена. По графику каталонцев пока идет и «Реал Мадрид» – покорить «Малагу» команде Бенитеса в эти выходные не удалось. Моментов у ворот андалусийцев создали огромное количество, но мяч упорно не летел в сетку. Роналду особенно отличился – пробил по воротам соперника 14 раз, но тщетно. Когда не выручал Камени, в подкатах стелились защитники. Один эпизод до сих пор вызывает споры – после удара вратарь «Малаги» пустил мяч под рукой. Но с «ленточки» его вынес защитник Велигтон. Так как в Испании нет модных программ определения гола, разбираться приходится на глаз. И ничего непонятно. Но большинство экспертов все-таки считают, что гола не было, и судья – молодец.</p> <p>Помимо потери очков головной боли тренерскому штабу добавило и пополнение списка травмированных. Там уже находятся Данило, Рамос, Хамес, Пепе и Бэйл. А теперь с порцией свежих анекдотов в палату заезжает Хесе Родригес. Испанец впервые вышел в старте против «Малаги», но доиграть матч не смог. Количество конкурентов Дениса Черышева по линии атаки активно сокращается до минимума.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7995300" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Коноплянка спасает «Севилью» от очередного позора</strong></span></p> <p>Прошлый матч «Севильи» Евгений Коноплянка пропустил из-за проблем с желудком – и команда проиграла «Лас-Пальмасу». Перед встречей с «Райо» украинец полностью восстановился, однако в стартовый состав вновь не попал. Но изначально сложилось ощущение, что и без него справятся. «Севилья» довольно быстро забила два мяча и имела отличные шансы отличиться еще.</p> <p>Но с «Райо» никогда не знаешь, чего ожидать. В самом начале второго тайма Бебе выполнил безумный удар метров с 35 и сократил отставание. А потом накосячил Рико, пустив мяч в ближний угол. «Севилья» была максимально близка к тому, что бы вновь потерять очки. В социальных сетях даже принялись обсуждать вероятность отставки Унаи Эмери. Но за 4 минуты до конца основного времени Коноплянка здорово исполнил штрафной и принес своей команде важнейшую победу. По мнению Эмери, Евгений еще не до конца адаптировался в новой стране и команде – потому и начинает матчи со скамейки. Но такой «чужак» пока выглядит полезнее большинства «местных».</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443420241_Безымянный.jpg" style="height:400px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Лео Баптистао мстит «Атлетико»</strong></span></p> <p>Количество игроков «Атлетико», которые принадлежат клубу, но играют где-либо еще по аренде, крайне велико. При этом в Мадриде стараются тщательно выбирать другую команду каждому игроку для его прогресса. Потому что потом он будет помогать уже своей основной команде.</p> <p>История Лео Баптистао – это пока сказка про паровозик, который не смог. Блестяще заиграл в «Райо», но после перехода в «Атлетико» сдулся. Отдали в аренду в «Бетис», потом опять в «Вальекано» – вновь начал проявлять себя. Получался такой типичный форвард для команды без серьезных целей. Аренда в «Вильярреал» должна стать для Баптистао переходной стадией между «Райо» и «Атлетико». И пока адаптация проходит довольно успешно. Ну, например, именно Лео забил единственный гол в ворота «Атлетико» в минувшие выходные. Конечно, на «Эль Мадригаль» приехала какая-то бракованная версия мадридцев. Инертная, растерянная, не понимающая друг друга. Но три очка «Вильярреала» это не отменяет. Как и лидерство «подводников» в таблице – впервые в собственной истории.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443422588_2.jpg" style="height:400px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Баскское дерби...</strong></span></p> <p>…состоялось. Нет, серьезно – больше про сам матч и написать нечего. Встреча «Атлетика» и «Реала Сосьедад» с каждым разом все больше и больше разочаровывает нейтральных зрителей. Понятно, что между самими командами и их болельщиками нет и намека на вражду, а одна сплошная жвачка. Но статистика последних встреч красноречиво намекала, что ТБ 2,5 не зайдет никогда. В итоге все и вовсе закончилось нулями. В первом тайме к победе был ближе «Атлетик» – судья не назначил пенальти в ворота «чури-урдин» за игру рукой Ильярраменди. А уже после перерыва Брума и Вела едва не испортили настроение Горке Ирайсосу, но подстраховали защитники. Для «львов» эта ничья на чужом – вполне приемлемый результат. Зато положение Дэвида Мойеса все активнее теряет былую крепость.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Символическая сборная</strong></span></p> <p><span style="color:#FF8C00"><img alt="" src="/images/upload/1443417898_Te492THuONk.jpg" style="height:433px; width:329px" /></span></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Результаты 6-го тура Примеры</strong></span></p> <p><strong><a href="https:///online/84071">Валенсия – Гранада</a> – 1:0 (<a href="https:///video/221" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/84064" target="_blank">Барселона – Лас-Пальмас</a> – 2:1</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/84069" target="_blank">Реал Мадрид – Малага </a>– 0:0</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/84068" target="_blank">Вильярреал – Атлетико</a> – 1:0 (<a href="https:///video/224" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/84063" target="_blank">Севилья – Райо Вальекано</a> – 3:2 (<a href="https:///video/225" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/84065" target="_blank">Эйбар – Сельта</a> – 1:1 (<a href="https:///video/226" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/84073" target="_blank">Спортинг – Бетис</a> – 1:2 (<a href="https:///video/239" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/84072" target="_blank">Депортиво – Эспаньол </a>– 3:0</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/84067" target="_blank">Хетафе – Леванте</a> – 3:0</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/84070" target="_blank">Реал Сосьедад – Атлетик </a>– 0:0</strong></p>

Испания. Примера Испания Барселона Реал Севилья Малага Месси Лионель Камени Идрисс Роналду Криштиану Коноплянка Евгений Баптистао Лео
Комментарии (1)
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Alex2712
1443885379
Наконец-то гнома рубанули уже по нормальному, осталось ещё петуха мадридского сломать и тогда ништяк!!!
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