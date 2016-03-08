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Лучше второй раз увидеть. Почему видеоповторы необходимы современному футболу

27 июня 2010 года на 38-й минуте матча между Германией и Англией за выход в четвертьфинал чемпионата мира Фрэнк Лэмпард нанес удар по воротам Мануэля Нойера. Тот самый удар, который породил миллионы гневных комментариев в интернете, часы обсуждений в студиях футбольных программ по всему миру и уничтожил не одну сотню нервных клеток у Йозефа Блаттера. При счете 1:2 восьмой номер сборной Англии сравнял счет в битве с одним из главных фаворитов мундиаля, однако чудовищная судейская ошибка уругвайского арбитра Хорхе Ларрионды, не засчитавшего чистейший гол Фрэнка, привела к тому, что вместо законных 2:2 и безумного второго тайма мы увидели избиение загрустивших англичан. В конечном итоге Бундестим уничтожила Англию со счетом 4:1.

Тогда же и началась массовая истерия вокруг внедрения новых технологий в футбол, которые позволят исключить человеческий фактор в судейских решениях и сделать игру максимально честной. Прошло уже почти шесть лет, однако кроме введения в некоторых чемпионатах системы автоматического определения взятия ворот и увеличения количества судей ничего принципиально не изменилось.

С приходом на пост главы ФИФА Джанни Инфантино вопрос снова был поднят. Новый президент хочет модернизировать современный футбол. Он уже предложил несколько нововведений  таких, как четвертая замена в овертайме и расширение числа участников чемпионатов мира до 40. Но главным детищем швейцарца может стать именно введение системы видеоповторов, которой судьи смогут пользоваться во время матча. Пока сложно представить, как все это будет работать, однако Инфантино готов выделить достаточно времени и средств на необходимые тесты.

«Мы приняли действительно исторически важное решение для всего футбола. Мы показали, что прислушиваемся к современному футболу и проявляем здравый смысл. Нам нужно быть осторожными и предпринимать маленькие шаги для того, чтобы показать, что ФИФА и ИФАБ работают вместе»,  прокомментировал решение Джанни.

Самое время разобраться – действительно ли видеоповторы необходимы футболу, и не убьют ли они игру?

Многие консерваторы, в том числе и Мишель Платини, не раз выступавший против введения этой системы, делают упор на то, что игра потеряет в динамике и эмоциях. Мол, перерывы на просмотры повторов нарушат целостность матча, а у болельщиков отнимут возможность обсуждать спорные решения арбитра во время и после поединка. Ко всему прочему, это нарушение традиций самой популярной игры планеты, а традиции нужно блюсти.

Доводы, конечно же, весомые, однако каждый из них без особого труда разбивается о контраргументы.

Что касается эмоций, то в футболе их и без того хватает. Любому болельщику гораздо более приятно обсуждать игру своей команды, а не то, как на нее повлиял судья. Ко всему прочему, представьте себя на месте футболистов «Малаги» в четвертьфинале Лиги чемпионов-2012/13 с «Боруссией» или игроков «Эвертона», отдавших все ради победы над «Челси» несколько месяцев назад. Спортивная жизнь недолговечна, а вознаграждение должно быть заслуженным. Да и количество договорных матчей и влияния на игру отдельных темных личностей может сократиться в разы.

А традиции… Мы могли бы и по сей день играть исключительно кожаными мячами и без вратарских перчаток. Однако футбол, как и жизнь, не стоит на месте, и нововведения и новаторские решения в нем неизбежны. Те же самые видеоповторы могли ввести и 50 лет назад, и сейчас никто бы не называл судейские ляпы частью игры. Даже наоборот – арбитры у телевизоров уже стали бы неотъемлемым атрибутом каждого поединка.

Динамика и целостность игры нарушаются в каждом матче. Будь то оказание помощи игрокам, споры с арбитром, замена на последних минутах, когда игрок не спеша плетется до скамейки запасных, танцы у углового флажка в концовке встречи. Когда же на кону стоит исход матча, вряд ли игра много потеряет, если арбитр минуту потратит на просмотр повтора спорного эпизода. Как вариант – за пределами поля у монитора может работать еще один арбитр, который будет подсказывать главному правильные решения в спорных игровых эпизодах после просмотра повтора. Мы же не раз видели, как главный судья советуется с лайнсменами, и это уже стало неотъемлемой частью футбольного действа, никак не влияющим на зрелищность. В хоккее и баскетболе уже давно используются видеоповторы, и игру это никак не убило. Почему же должно погубить футбол?

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Весь мир Германия Англия Боруссия Д Малага Челси Эвертон Лэмпард Фрэнк Блаттер Зепп Платини Мишель Инфантино Джанни
Комментарии (10)
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maksspartak
1457446547
да конечно нужны повторы спорных моментов
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gor77
1457447312
Если возьмут за основу правила видеоповторов в НХЛ и КХЛ, а там ну очень много правил-законов и ограничений особенно для тренеров, то тогда да. Но правильный вариант, всё же - фиксация гола. Остальное, ерунда.
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Freyk
1457450610
Ну не знаю, меня конечно заминусят, но человеческий фактор, хоть он и не всегда честно отражает ситуацию, должен влиять на футбол. Сейчас у нас есть судейское мастерство, есть судьи хорошие, есть судьи плохие, они как и футболисты стараются выполнять свою работу как можно лучше, и некоторые из них за это получают благодарность болельщиков, а другие — их ненависть. Судьи сейчас являются полноценными участниками событий, и многие из нас любили Пьерлуиджи Коллину и проклинали того уругвайского рефери, который не засчитал гол Лэмпарда... Все это часть футбола, который мы знаем. Была. Потому что теперь все это отдается в руки машин, и теперь нам предлагается забыть про фразу «это мой любимый арбитр», потому что набрать людей, верно интерпретирующих видеоповторы, не составляет никакого труда.
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Igorello97
1457456600
Видеоповторы будут тормозить игру.
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Shinra
1457572413
Фиксация гола и оффсайда вообще должна автоматически происходить, тут повторы точно не нужны.
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