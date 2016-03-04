Абрамович, Керимов и еще 8 влиятельных миллионеров во главе европейских клубов

«Манчестер Сити»

Конечно, английские клубы должны стоять в этом списке особняком. Здесь едва ли не каждая команда обладает средствами на покупку стоящего футболиста. Но «Манчестер Сити» – пример того, когда деньги действительно способны сделать результат. Когда-то даже «Мидлсбро» обыгрывал «МС» со счетом 8:1, но с приходом шейха Мансура воспоминания о таких поражениях остались лишь в мемах. Теперь «Манчестер Сити» уже примерил на себя титул чемпиона Англии, собрав в своем составе звездных игроков чуть ли не на два состава. Летом в клуб придет еще и Пеп Гвардиола, а с ним может стать реальной мечта о победе в Лиге чемпионов.

«Манчестер Юнайтед»

Семья Глейзеров денег для «МЮ» не жалела никогда. Однако «Юнайтед» долго не решался вступать в золотую гонку за игроками. Фергюсон пытался справиться своими силами, попутно делая точечные приобретения. Когда же легендарный тренер оставил свой пост, деньги из клуба потекли рекой. Траты на Марсьяля, Депая и других футболистов пока никак не влияют на результаты. «Манчестер» пытается вернуть величие, а Луи ван Гаал – сохранить свой пост. Глейзеры пока терпят.

«Челси»

Роман Абрамович сделал из «Челси» клуб, ставший особенным. Дважды оправдывало себя приглашение Моуринью, но именно вложения Абрамовича помогали португальскому специалисту творить. «Челси» превратился в топ-клуб, попутно выиграв все турниры, о которых мечтает каждый в футбольном мире. Но Абрамович отличается от многих миллиардеров тем, что тратит деньги осознанно и нацелено. Его вложения никогда не были пустыми, а Терри, Лэмпарду и Дрогба было позволено стать легендами клуба. И это тот случай, когда настоящий бизнес ушел на второй план, открыв дорогу для игры в футбол. А нынешний сезон – первый, когда «Челси» Абрамовича приносит только лишь разочарования.

«Ливерпуль»

Американский бизнесмен Джон Генри является основателем компании «Fenway Sports Group», владеющей «Ливерпулем». Раньше состояние Генри насчитывало больше миллиарда долларов, поэтому «Ливерпуль» никогда не испытывал нужды в деньгах. Клуб тратит состояние своего владельца осознанно, хотя бывали и трансферные провалы. Например, покупка Энди Кэррола за 35 миллионов фунтов не оправдала и трети потраченной суммы. При этом и чемпионские времена «Ливерпуля» остались в прошлом, а единственный шанс на титул перечеркнуло роковое падение Джеррарда. Теперь судьба «Ливерпуля» в руках Юргена Клоппа, которому обещают выделить на летние трансферы 150 миллионов евро.

«Арсенал»

Акционерное общество, владеющее «Арсеналом», не пытается на равных соревноваться с шейхами. Крупнейший акционер Стэн Кронке в спортивном мире уже давно, а потому понимает, что и без бесполезных трат можно побеждать. «Арсенал» не выкладывает за игроков много денег, но при этом никогда ни в чем не нуждается. Если Арсену Венгеру нужен какой-то футболист, то он его обязательно получает. Однако и сам французский тренер пытается выезжать за счет молодежи, работает и воспитывает таланты. К сожалению, самым крупным успехом «Арсенала» за последние десять лет стала победа в Кубке. А над вечным четвертым местом клуба в Премьер-лиге еще долго будут смеяться.

«Анжи»

Огромные деньги, вложенные Сулейманом Керимовым в проект «Анжи», привезли в Россию Роберто Карлоса, Самюэля Это’О и множество других звезд. Популяризировать футбол в Махачкале удалось, но добиться высоких результатов не получилось. Хиддинк добавил в свою трудовую книжку еще один клуб, доведя «Анжи» до финала Кубка России и третьего места в РФПЛ. Но это оказалось единственным более-менее значимым достижением махачкалинской команды. Керимов к проекту быстро охладел, и сейчас «Анжи» живет по новой схеме развития, стараясь делать основную ставку на местных игроков.

«Монако»

Российский след в Европе оставил Дмитрий Рыболовлев. Он захотел было вернуть «Монако» утраченные позиции, серьезно потратившись на Хамеса Родригеса, Фалькао и Моутиньо. Глядя на куда более серьезные закупки «ПСЖ», россиянин понял всю бесполезность этих трат. «Монако» стал работать на продажу. При этом монегаски продолжали забирать молодежь из других французских команд, что помогло им в будущем. Например, удалось прилично заработать на продаже Марсьяля, когда-то взятого из «Лиона» всего за пять миллионов евро. Так что даже без больших вложений «Монако» продолжает оставаться крутым клубом по меркам Лиги 1.

«Валенсия»

Питер Лим устроил в «Валенсии» контрольную закупку, набрав много перспективного материала из Португалии. Но если сначала на волне эйфории «Валенсия» добралась до Лиги чемпионов, то синдром второго сезона преодолеть не удалось. Болельщики надеялись на сказку, а получили борьбу за место в середине таблицы, вылет из всех кубковых соревнований и несколько разгромных поражений. Лим пока не отчаивается, больше работая на медийную составляющую проекта. Иначе как объяснить приглашение на тренерский мостик Гари Невилла, тренерский талант которого можно было оценить разве что с экрана телевизора. Зато сингапурский бизнесмен пользуется большим уважением в футбольном мире и дружит с Криштиану Роналду, который, по слухам, уже продал ему свои имиджевые права.

«ПСЖ»

Катарский бизнесмен Нассер Аль-Хелаифи продолжает вершить большое дело в «ПСЖ». Целью клуба является выигрыш Лиги чемпионов, хотя между славными 90-ми и приходом в клуб катарских денег это был обычный середняк Лиги 1. Теперь же «ПСЖ» может позволить себе приобрести любого игрока в мире кроме Лионеля Месси. Во Франции у парижского клуба больше нет ни одного настоящего конкурента. А мировой кризис Аль-Хелаифи переживает, празднуя возможную покупку очередной звезды. По слухам, летом Криштиану Роналду окажется именно в «ПСЖ».

«Малага»

Абдулла Насер Аль-Тани – катарский шейх, надувший испанскую «Малагу». Изначально его приход ознаменовался покупками больших звезд, главной из которых стал Санти Касорла. «Малага» даже оказалась в Лиге чемпионов, но Аль-Тани неожиданно перестал давать деньги. Такое ощущение, что про свой проект катарский миллиардер попросту забыл. На продаже Касорлы удалось отбить какие-то деньги, которые пошли на выплату зарплат. А Мануэль Пеллегрини едва не сотворил с ослабленным составом настоящую сказку, когда лишь ошибка линейного арбитра в матче с «Боруссией» лишила его команду полуфинала Лиги чемпионов. Сейчас «Малага» вернулась к тому, где была до прихода шейха. Высокооплачиваемые футболисты ушли, а команда прочно осела в середине таблицы и не стесняется покупать игроков даже из чемпионата Белоруссии.