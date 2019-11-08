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12.05.2018 22:408
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03.05.2017 17:15«Аталанта», «РБ Лейпциг», обновленная «Севилья» – открытия этого года. Но скромный «Хоффенхайм» переплюнул их всех. «Бомбардир» рассказывает о клубе с 29-летним тренером во главе, который впервые в истории попал в Лигу чемпионов. Здесь зажигают сразу несколько будущих игроков «Баварии» и бывший легионер ЦСКА.4
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06.04.2017 10:00Голкипер, который однажды превратил свою жизнь в шоу, снова шумит. Попробовав себя в рестлинге, Тим Визе возвращается на футбольное поле. «Бомбардир» рассказывает веселую историю немецкого вратаря, который мог перейти в «Реал», но в итоге оказался на ринге.5
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03.04.2017 13:55Пройдет полтора месяца, и в европейском футболе определятся чемпионы и участники еврокубков. «Бомбардир» выделяет наиболее неожиданных возможных гостей ЛЧ: новичка Бундеслиги, новые клубы Балотелли и Адебайора, а также команду с удивительным стадионом на море и самый резонансный клуб России.5