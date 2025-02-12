Червиченко ответил, кто лучше – Кордоба или Угальде

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко сравнил форварда команды Манфреда Угальде с Джоном Кордобой из «Краснодара».
«Я считаю, что Угальде – не очень хороший нападающий. У него выдался куражный момент. Че ж он до этого год не забивал?
В одном матче четыре засунул – и вышел в лидеры бомбардирской гонки. Я уверяю, Угальде не выиграет бомбардирскую гонку. Кордоба – лучше», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.
- Угальде лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ с 15 голами.
- У Кордобы 8 голов.
- Сезон РПЛ возобновится 28 февраля.