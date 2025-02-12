Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Червиченко ответил, кто лучше – Кордоба или Угальде

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко сравнил форварда команды Манфреда Угальде с Джоном Кордобой из «Краснодара».

«Я считаю, что Угальде – не очень хороший нападающий. У него выдался куражный момент. Че ж он до этого год не забивал?

В одном матче четыре засунул – и вышел в лидеры бомбардирской гонки. Я уверяю, Угальде не выиграет бомбардирскую гонку. Кордоба – лучше», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

  • Угальде лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ с 15 голами.
  • У Кордобы 8 голов.
  • Сезон РПЛ возобновится 28 февраля.

Новости по теме
Червиченко назвал два условия для чемпионства «Спартака» 5
Червиченко отреагировал на трансфер Гарсии в «Спартак» матерной поговоркой 25
Червиченко ответил, кто сильнее как тренер – Романцев или Семак 64
Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

12.02.2025 23:32
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
TIMOTHY
1739392486
Угальда это днище
Ответить
БАЗАРА НЕТ
1739392802
Лучшим будет Энрике в каждом матче трёшка
Ответить
7:1
1739396060
на данный момент лучший глушенков. единственный, кому требуется менее 90 минут на 1 гол. но он всю осень пропустил из-за травм. если весной продолжит, как раньше - то может и догнать.
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 