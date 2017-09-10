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    Женщина впервые отсудила матч Бундеслиги. Что нужно о ней знать


    4.8
    Голосов: 4
    10.09.2017 18:50
    Впервые в истории матч главной лиги Германии обслуживала арбитр-женщина. О стремительной карьере, отношениях с Говардом Уэббом и сексизме – в материале «Бомбардира».

    Почему она начала судить

    Бибиана Штайнхаус родилась 38 лет назад в небольшом городе Бад-Лаутерберг. Ее отец был футбольным судьей, и дочери понравился этот вид спорта – она даже выступала на позиции защитника в местной команде. Ни о какой карьере судьи Бибиана не задумывалась до тех пор, пока отец не предложил ей отсудить матч. В итоге уже в 16 лет Штайнхаус-младшая поработала арбитром. Через пару лет она встретила на семинаре в Дуйсбурге Ойгена Штригеля – бывшего немецкого судью (он был судейским наблюдателем на недавнем матче «Бавария» – «Ростов» в Лиге чемпионов). Штригель и помог Штайнхаус стать профессиональным рефери, внимательно отслеживая ее работу и помогая советами.

    Как она доросла до профессиональных лиг

    Несколько лет подряд Штайнхаус привлекали к матчам любительских лиг, давали судить матчи среди девушек, в том числе и женский финал Кубка Германии. А в 28-летнем возрасте случилось историческое событие – женщина впервые отработала на матче Второй Бундеслиги, причем получила в прессе высокую оценку. Кстати игра была между клубами, один из которых потом засветился в элите, а другой уже в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов: «Падерборн» принимал «Хоффенхайм». А тогда, спустя еще год, бригаду Штайнхаус допустили до Кубка Германии – еще один эпохальный момент в немецком футболе.

    Как состоялся выход на международный уровень

    Талант Штайнхаус, естественно, оценили и за пределами Германии. Она работала на различных международных соревнованиях вроде чемпионатов Европы и мира среди девушек. Пиком же можно считать назначение на финал женского футбольного турнира на Олимпиаде-2012.

    Как ей помогает в работе основная профессия

    Бибиана Штайнхаус служит в полиции Ганновера и считает, что справиться с работой футбольного арбитра без полицейского опыта ей бы наверняка не удалось. «Обе функции похожи тем, что нужно заставлять людей выполнять определенные правила. А кроме этого, еще и быстро ориентироваться и принимать решения», – утверждает Штайнхаус.

    Без забавных случаев не обошлось

    В 2010 году по всему интернету разлетелся ролик, в котором защитник «Герты» Петер Нимайер провел по груди Штайнхаус. Сделано это было совсем неумышленно, поскольку он даже не смотрел в сторону девушки и просто хотел похлопать ее по плечу. Обе стороны отреагировали адекватно – посмеялись и забыли.

    Спустя три года прикоснуться к груди женщины-арбитра посмел защитник «Ингольштадта» Андре Миятович. «Да, получился небольшой контакт после того, как она назначила пенальти в наши ворота. Но вообще-то я не собирался хватать ее, даже в мыслях такого не было», – клялся футболист. И в этой ситуации тоже не возникло никакого шума. Обычный игровой эпизод.

    А вот еще через год едва не дошло до скандала. В матче «Баварии», которую возглавлял Хосеп Гвардиола, Штайнхаус работала резервным арбитром. В добавленное время Гвардиола иронично пожал ей руку в ответ на отказ прибавить еще минуту-другую из-за остановки на поле. А затем еще и попытался приобнять Бибиану, но рефери сразу же убрала ее и отошла на несколько шагов в сторону. Испанца за попытки повлиять на судью даже могли дисквалифицировать.

    Пришлось столкнуться с сексизмом

    Рано или поздно это все равно произошло бы, хорошо хоть, что раньше о таких случаях в Германии не слышали. В конце 2015 года в матче Второй Бундеслиги Штайнхаус выгнала с поля за две желтые карточки игрока дюссельдорфской «Фортуны» Керема Демирбая. Тот разозлился: «Женщинам не место в мужском футболе». Наказания на футболиста посыпались со всех стороны – и штраф в 10 тысяч евро, и дисквалификация на пять недель, а затем еще и обязанность отсудить матч женских команд.

    На что ради нее пошел Ховард Уэбб

    «Не понимаю, как он вообще судит матчи, ведь он же не может справиться даже с собственными детьми», – удивлялась Кэй, жена Ховарда Уэбба, в эфире одного из британских телеканалов, когда его назначили обслуживать финал чемпионата мира в 2010 году. Уж не это ли стало поводом ухода Уэбба из семьи. Спустя шесть лет он покинул Кэй и троих детей ради Бибианы – женщины, с которой у него две общие профессии. Теперь они живут вместе.

    Как она отреагировала на назначение на матчи Бундеслиги

    «Это была моя мечта, и теперь я воплотила ее в жизнь. Не могу даже описать, что именно я испытала. Это как американские горки. Восторг, радость, любопытство, облегчение – все вместе», – реакция Штайнхаус на прекрасную новость.

    Кто еще отреагировал

    «Надо иметь мужество, чтобы начать новую главу. Выражаю свое уважение, фрау Штайнхаус. Все так боятся, что женщина не справится с этой работой. Ничем не напоминает ситуацию, когда вы беситесь по поводу мужчин на этой же должности?» – отметил в своем твиттере слегка позабытый всеми полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган.

    Лучший пример

    На Украине уже год матчи Премьер-лиги обслуживает Екатерина Монзуль. Ее, кстати, небезызвестная международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признавала лучшей женщиной-судьей 2015 года. «Девушка-арбитр дисциплинирует мужчин на поле, они бранятся меньше и не хамят», – рассказывала Монзуль. На родине серьезных претензий к работе этой женщины замечено не было. Еще бы, ведь ее профессионализм оценил даже Мирча Луческу.

    upd от 10.09.17

    Бибиана Штайнхаус – во время сегодняшнего матча «Герта» – «Вердер».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Bild, YouTube
    Рейтинг: 4.8 Голосов: 4
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 11 сентября 2017, 19:34

      арендовать ее в рфпл)) интересно будет посмотреть...

      0
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 11 сентября 2017, 12:39

      Биби красотка. Так бы и побибикал бы ей)

      0
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      Рейтинг: +677

      vodomut 11 сентября 2017, 08:34

      нормально- даже интересней

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 11 сентября 2017, 02:04

      Какая разница кто судья, лишь бы нормально судила.

      4
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      Рейтинг: +60

      lim0n7 > TUMS 12 сентября 2017, 12:49

      и бегала по полю в бикини))))

      -1
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      Рейтинг: +441

      PFC CSKA MOSCOW 10 сентября 2017, 22:46

      Самое обидное, что эта женщина-блондинка судит матчи лучше 80-90% судей РФПЛ

      1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 10 сентября 2017, 21:09

      теперь нужен голубой судья по крайней мере на правду обижаться не будет

      1
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 10 сентября 2017, 20:47

      Женщина в футбольном судействе это вроде " экзотика",пусть будут в единичных случаях ,но не более.Предвзятости с их стороны точно не будет мужики "порвут"

      -1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 10 сентября 2017, 20:13

      луческу галантен

      0
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      Рейтинг: +833

      Sola 10 сентября 2017, 19:59

      В опросе уже сексизм присутствует: якобы женщины эмоциональнее мужчин. Это бред. Эмоции не зависят от пола. Полно истеричных, эмоциональных мужиков и хладнокровных женщин. В конце концов, преступления по ст. 131 УК РФ совершаются лицами м. пола в 99,9% случаев. Это как раз и показывает неспособность сдерживать эмоции, контролировать себя мужским полом. А вы говорите тут... Всё с ног на голову перевернули.

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      Рейтинг: +213

      КонтриК 10 сентября 2017, 19:57

      как по мне разницы нет, я смотрю на игру в мяч. По факту, судья должен исполнять роль фокусника, его никто не должен видеть на поле. А вот если судью запомнили внешне, а тем более ФИО, то это был хреновый матч, в качестве судейства... Так какая разница, висит ли у судьи что то между ног, если судит хорошо???

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