Женщина впервые отсудила матч Бундеслиги. Что нужно о ней знать

Почему она начала судить

Бибиана Штайнхаус родилась 38 лет назад в небольшом городе Бад-Лаутерберг. Ее отец был футбольным судьей, и дочери понравился этот вид спорта – она даже выступала на позиции защитника в местной команде. Ни о какой карьере судьи Бибиана не задумывалась до тех пор, пока отец не предложил ей отсудить матч. В итоге уже в 16 лет Штайнхаус-младшая поработала арбитром. Через пару лет она встретила на семинаре в Дуйсбурге Ойгена Штригеля – бывшего немецкого судью (он был судейским наблюдателем на недавнем матче «Бавария» – «Ростов» в Лиге чемпионов). Штригель и помог Штайнхаус стать профессиональным рефери, внимательно отслеживая ее работу и помогая советами.

Как она доросла до профессиональных лиг

Несколько лет подряд Штайнхаус привлекали к матчам любительских лиг, давали судить матчи среди девушек, в том числе и женский финал Кубка Германии. А в 28-летнем возрасте случилось историческое событие – женщина впервые отработала на матче Второй Бундеслиги, причем получила в прессе высокую оценку. Кстати игра была между клубами, один из которых потом засветился в элите, а другой уже в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов: «Падерборн» принимал «Хоффенхайм». А тогда, спустя еще год, бригаду Штайнхаус допустили до Кубка Германии – еще один эпохальный момент в немецком футболе.

Как состоялся выход на международный уровень

Талант Штайнхаус, естественно, оценили и за пределами Германии. Она работала на различных международных соревнованиях вроде чемпионатов Европы и мира среди девушек. Пиком же можно считать назначение на финал женского футбольного турнира на Олимпиаде-2012.

Как ей помогает в работе основная профессия

Бибиана Штайнхаус служит в полиции Ганновера и считает, что справиться с работой футбольного арбитра без полицейского опыта ей бы наверняка не удалось. «Обе функции похожи тем, что нужно заставлять людей выполнять определенные правила. А кроме этого, еще и быстро ориентироваться и принимать решения», – утверждает Штайнхаус.

Без забавных случаев не обошлось

В 2010 году по всему интернету разлетелся ролик, в котором защитник «Герты» Петер Нимайер провел по груди Штайнхаус. Сделано это было совсем неумышленно, поскольку он даже не смотрел в сторону девушки и просто хотел похлопать ее по плечу. Обе стороны отреагировали адекватно – посмеялись и забыли.

Спустя три года прикоснуться к груди женщины-арбитра посмел защитник «Ингольштадта» Андре Миятович. «Да, получился небольшой контакт после того, как она назначила пенальти в наши ворота. Но вообще-то я не собирался хватать ее, даже в мыслях такого не было», – клялся футболист. И в этой ситуации тоже не возникло никакого шума. Обычный игровой эпизод.

А вот еще через год едва не дошло до скандала. В матче «Баварии», которую возглавлял Хосеп Гвардиола, Штайнхаус работала резервным арбитром. В добавленное время Гвардиола иронично пожал ей руку в ответ на отказ прибавить еще минуту-другую из-за остановки на поле. А затем еще и попытался приобнять Бибиану, но рефери сразу же убрала ее и отошла на несколько шагов в сторону. Испанца за попытки повлиять на судью даже могли дисквалифицировать.

Пришлось столкнуться с сексизмом

Рано или поздно это все равно произошло бы, хорошо хоть, что раньше о таких случаях в Германии не слышали. В конце 2015 года в матче Второй Бундеслиги Штайнхаус выгнала с поля за две желтые карточки игрока дюссельдорфской «Фортуны» Керема Демирбая. Тот разозлился: «Женщинам не место в мужском футболе». Наказания на футболиста посыпались со всех стороны – и штраф в 10 тысяч евро, и дисквалификация на пять недель, а затем еще и обязанность отсудить матч женских команд.

На что ради нее пошел Ховард Уэбб

«Не понимаю, как он вообще судит матчи, ведь он же не может справиться даже с собственными детьми», – удивлялась Кэй, жена Ховарда Уэбба, в эфире одного из британских телеканалов, когда его назначили обслуживать финал чемпионата мира в 2010 году. Уж не это ли стало поводом ухода Уэбба из семьи. Спустя шесть лет он покинул Кэй и троих детей ради Бибианы – женщины, с которой у него две общие профессии. Теперь они живут вместе.

Как она отреагировала на назначение на матчи Бундеслиги

«Это была моя мечта, и теперь я воплотила ее в жизнь. Не могу даже описать, что именно я испытала. Это как американские горки. Восторг, радость, любопытство, облегчение – все вместе», – реакция Штайнхаус на прекрасную новость.

Кто еще отреагировал

«Надо иметь мужество, чтобы начать новую главу. Выражаю свое уважение, фрау Штайнхаус. Все так боятся, что женщина не справится с этой работой. Ничем не напоминает ситуацию, когда вы беситесь по поводу мужчин на этой же должности?» – отметил в своем твиттере слегка позабытый всеми полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган.

Лучший пример

На Украине уже год матчи Премьер-лиги обслуживает Екатерина Монзуль. Ее, кстати, небезызвестная международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признавала лучшей женщиной-судьей 2015 года. «Девушка-арбитр дисциплинирует мужчин на поле, они бранятся меньше и не хамят», – рассказывала Монзуль. На родине серьезных претензий к работе этой женщины замечено не было. Еще бы, ведь ее профессионализм оценил даже Мирча Луческу.

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upd от 10.09.17

Бибиана Штайнхаус – во время сегодняшнего матча «Герта» – «Вердер».