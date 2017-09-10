Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Женщина впервые отсудила матч Бундеслиги. Что нужно о ней знать

Женщина впервые отсудила матч Бундеслиги. Что нужно о ней знать

Почему она начала судить

Бибиана Штайнхаус родилась 38 лет назад в небольшом городе Бад-Лаутерберг. Ее отец был футбольным судьей, и дочери понравился этот вид спорта – она даже выступала на позиции защитника в местной команде. Ни о какой карьере судьи Бибиана не задумывалась до тех пор, пока отец не предложил ей отсудить матч. В итоге уже в 16 лет Штайнхаус-младшая поработала арбитром. Через пару лет она встретила на семинаре в Дуйсбурге Ойгена Штригеля – бывшего немецкого судью (он был судейским наблюдателем на недавнем матче «Бавария» – «Ростов» в Лиге чемпионов). Штригель и помог Штайнхаус стать профессиональным рефери, внимательно отслеживая ее работу и помогая советами.

Как она доросла до профессиональных лиг

Несколько лет подряд Штайнхаус привлекали к матчам любительских лиг, давали судить матчи среди девушек, в том числе и женский финал Кубка Германии. А в 28-летнем возрасте случилось историческое событие – женщина впервые отработала на матче Второй Бундеслиги, причем получила в прессе высокую оценку. Кстати игра была между клубами, один из которых потом засветился в элите, а другой уже в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов: «Падерборн» принимал «Хоффенхайм». А тогда, спустя еще год, бригаду Штайнхаус допустили до Кубка Германии – еще один эпохальный момент в немецком футболе.

Как состоялся выход на международный уровень

Талант Штайнхаус, естественно, оценили и за пределами Германии. Она работала на различных международных соревнованиях вроде чемпионатов Европы и мира среди девушек. Пиком же можно считать назначение на финал женского футбольного турнира на Олимпиаде-2012.

Как ей помогает в работе основная профессия

Бибиана Штайнхаус служит в полиции Ганновера и считает, что справиться с работой футбольного арбитра без полицейского опыта ей бы наверняка не удалось. «Обе функции похожи тем, что нужно заставлять людей выполнять определенные правила. А кроме этого, еще и быстро ориентироваться и принимать решения», – утверждает Штайнхаус.

Без забавных случаев не обошлось

В 2010 году по всему интернету разлетелся ролик, в котором защитник «Герты» Петер Нимайер провел по груди Штайнхаус. Сделано это было совсем неумышленно, поскольку он даже не смотрел в сторону девушки и просто хотел похлопать ее по плечу. Обе стороны отреагировали адекватно – посмеялись и забыли.

Спустя три года прикоснуться к груди женщины-арбитра посмел защитник «Ингольштадта» Андре Миятович. «Да, получился небольшой контакт после того, как она назначила пенальти в наши ворота. Но вообще-то я не собирался хватать ее, даже в мыслях такого не было», – клялся футболист. И в этой ситуации тоже не возникло никакого шума. Обычный игровой эпизод.

А вот еще через год едва не дошло до скандала. В матче «Баварии», которую возглавлял Хосеп Гвардиола, Штайнхаус работала резервным арбитром. В добавленное время Гвардиола иронично пожал ей руку в ответ на отказ прибавить еще минуту-другую из-за остановки на поле. А затем еще и попытался приобнять Бибиану, но рефери сразу же убрала ее и отошла на несколько шагов в сторону. Испанца за попытки повлиять на судью даже могли дисквалифицировать.

Пришлось столкнуться с сексизмом

Рано или поздно это все равно произошло бы, хорошо хоть, что раньше о таких случаях в Германии не слышали. В конце 2015 года в матче Второй Бундеслиги Штайнхаус выгнала с поля за две желтые карточки игрока дюссельдорфской «Фортуны» Керема Демирбая. Тот разозлился: «Женщинам не место в мужском футболе». Наказания на футболиста посыпались со всех стороны – и штраф в 10 тысяч евро, и дисквалификация на пять недель, а затем еще и обязанность отсудить матч женских команд.

На что ради нее пошел Ховард Уэбб

«Не понимаю, как он вообще судит матчи, ведь он же не может справиться даже с собственными детьми», – удивлялась Кэй, жена Ховарда Уэбба, в эфире одного из британских телеканалов, когда его назначили обслуживать финал чемпионата мира в 2010 году. Уж не это ли стало поводом ухода Уэбба из семьи. Спустя шесть лет он покинул Кэй и троих детей ради Бибианы – женщины, с которой у него две общие профессии. Теперь они живут вместе.

Как она отреагировала на назначение на матчи Бундеслиги

«Это была моя мечта, и теперь я воплотила ее в жизнь. Не могу даже описать, что именно я испытала. Это как американские горки. Восторг, радость, любопытство, облегчение – все вместе», – реакция Штайнхаус на прекрасную новость.

Кто еще отреагировал

«Надо иметь мужество, чтобы начать новую главу. Выражаю свое уважение, фрау Штайнхаус. Все так боятся, что женщина не справится с этой работой. Ничем не напоминает ситуацию, когда вы беситесь по поводу мужчин на этой же должности?» – отметил в своем твиттере слегка позабытый всеми полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган.

Лучший пример

На Украине уже год матчи Премьер-лиги обслуживает Екатерина Монзуль. Ее, кстати, небезызвестная международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признавала лучшей женщиной-судьей 2015 года. «Девушка-арбитр дисциплинирует мужчин на поле, они бранятся меньше и не хамят», – рассказывала Монзуль. На родине серьезных претензий к работе этой женщины замечено не было. Еще бы, ведь ее профессионализм оценил даже Мирча Луческу.

[poll id=1263]

upd от 10.09.17

Бибиана Штайнхаус – во время сегодняшнего матча «Герта» – «Вердер».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Германия Ингольштадт Хоффенхайм Герта Бавария Луческу Мирча Гвардиола Хосеп Уэбб Ховард
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
forward33
1495282479
Главное, чтоб судья судил честно и объективно, а мужчина это или женщина уже второстепенно.
Ответить
mihail200606
1495287726
любимая игра у них с уэббом в спальне наверное "в игрока и судью"...
Ответить
Ronaldinho R10
1495300419
Галимый бред. Все начинается с малого. Сначала судьи. Потом тренера начнут ставить. А в конце объявят, что чисто мужской футбол это сексизм и нужно исправлять неподобство. Вот тогда заживем. Толерантненько, с приемом мяча не "на грудь" , а между сисек. И попробуй ты пробеги по флангу мимо бабы, обгони,обыграй, да еще и финтом - дисквал впаяют за неуважение к противоположному полу. То ли еще будет. Вот это настоящий Европейский футбол .А не то варварское месиво,что сейчас. Как мы вообще его смотрим?!
Ответить
vodomut
1495352063
прикольная тёлка
Ответить
100KAN
1495441975
погодите, хейтеры пара-тройка положительных внедрений придет и сами в РФПЛ всех судей поменять захотите
Ответить
Sola
1505062750
В опросе уже сексизм присутствует: якобы женщины эмоциональнее мужчин. Это бред. Эмоции не зависят от пола. Полно истеричных, эмоциональных мужиков и хладнокровных женщин. В конце концов, преступления по ст. 131 УК РФ совершаются лицами м. пола в 99,9% случаев. Это как раз и показывает неспособность сдерживать эмоции, контролировать себя мужским полом. А вы говорите тут... Всё с ног на голову перевернули.
Ответить
fanchik
1505065660
Женщина в футбольном судействе это вроде " экзотика",пусть будут в единичных случаях ,но не более.Предвзятости с их стороны точно не будет мужики "порвут"
Ответить
giluxa1963
1505066986
теперь нужен голубой судья по крайней мере на правду обижаться не будет
Ответить
PFC CSKA MOSCOW
1505072814
Самое обидное, что эта женщина-блондинка судит матчи лучше 80-90% судей РФПЛ
Ответить
TUMS
1505084698
Какая разница кто судья, лишь бы нормально судила.
Ответить
Главные новости
Сафонов высказался о первом сухом матче в сезоне
08:15
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
1
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
2
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
3
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
5
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+