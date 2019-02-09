Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Боруссия» упустила победу, ведя 3:0 к концу игры


    4.4
    Голосов: 5
    09.02.2019 20:11
    Произошел суперкамбэк самой веселой команды Европы.

    Вчера в английском Чемпионшипе «Астон Вилла» и «Шеффилд Юнайтед» выдали концерт – к 81-й минуте «Вилла» дома «горела» 0:3, но в оставшееся время умудрилась забить три гола и спасти матч – 3:3. Еще забавнее тот факт, что многие покинули свои места на стадионе. Как писал один из юмористических пабликов: «Если вы проснулись в плохом настроении, вспомните о восьми тысячах фанатах болельщиках «Астон Виллы», которые вчера свалили со стадиона и пропустили крутой камбэк».

    В Дортмунде сегодня огромное черно-желтое море пело и плясало почти весь матч – «Боруссия», хоть и игравшая без Марко Ройса, к 74-й минуте имела комфортные 3:0 в свою пользу в игре с «Хоффенхаймом»: счет открыл Санчо, удвоил Гетце, а до разгрома довел Геррейру. Не тут-то было, камбэк гостей состоялся всего за 13 минут – вышедший на замену Бельфодиль оформил дубль, еще один гол на счету Кадержабека. Вероятно, не присутствовавшему на матче из-за простуды Люсьену Фавру поплохело еще больше, а впереди Лига чемпионов, где за такие выкрутасы наказывают еще строже. «Этого не должно было случиться с нами, – говорил обескураженный Марио Гетце, который забил свой 50-й гол в Бундеслиге. – Ведь мы очень долгое время играли классно. Итог ужасный».

    А для «Хоффенхайма» вполне обычный, особенно в нынешнем сезоне. Мы еще по ЛЧ это отлично знаем, чего стоят хотя бы матчи с «Лионом» (3:3, 2:2) и «Шахтером (2:2, 2:3). Было 3:3 и в Бундеслиге, правда, грустнее тогда выглядел именно Юлиан Нагельсманн – его команда вела 3:1, но упустила победу в игре с «Гертой».

    Даже тот, кто был хоть раз на «Сигнал-Идуне Парк», мог не поймать тот момент, когда этот заполненный 80-тысячник вдруг замолкает вмиг, поскольку обычно и «Боруссия», и сборная Германии играют тут очень прилично. Полтора года назад стадион уже погружался в траур – тогда было еще ужаснее после того, как дортмундский клуб упустил победу, ведя 4:0 в дерби с «Шальке». Многие наверняка вспомнили сегодня тот злосчастный матч.

    Расстраиваться «Боруссии», впрочем, некогда, хоть отрыв от «Баварии» и сократился, он все равно пока выглядит вполне комфортным (пять баллов). Трех очков в матче против одной из самых дерзких команд Европы, какой бесспорно является «Хоффенхайм», Дортмунду никто не обещал. А самый лучший итог для нейтральных болельщиков таков: «Боруссия» до сих пор остается очень зрелищной и интересной, а значит матч против «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов на следующей неделе обязан стать украшением всего турнира.

    Германия. Бундеслига. 21 тур

    Боруссия Д – Хоффенхайм – 3:3 (2:0)

    Голы: 1:0 – Санчо, 32; 2:0 – Гетце, 43; 3:0 – Геррейру, 66; 3:1 – Бельфодиль, 75; 3:2 – Кадержабек, 83; 3:3 – Бельфодиль, 87.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Kicker
    Рейтинг: 4.4 Голосов: 5
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 10 февраля 2019, 20:53

      Влетел я на 10-литровый баллон вина 5-летней давности из своих запасов. Жалкую сейчас.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1653

      Benifacto 10 февраля 2019, 14:04

      этот камбэк стоил мне запоротого экспесса, печаль жестокая(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 9 февраля 2019, 21:28

      Хоффи молодцы и Нагельсманн реально вундеркинд.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 9 февраля 2019, 20:36

      да развеселили всех.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11