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  • Личка не исключил, что перестанет работать в «Динамо» через два года

Личка не исключил, что перестанет работать в «Динамо» через два года

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, как пережил ситуацию с упущенной возможностью завоевать чемпионский титул в сезоне‑2023/24.

– Вы боролись до конца в прошлом году и уступили в Краснодаре. Как спустя время вы переживали это внутри себя?

– Что было, то было. Я живу только настоящим и чуть‑чуть завтрашним днем. Я не могу поменять историю.

Есть опыт в «Динамо», и через два года я могу работать в другой команде, и приобретенный опыт, может, не будешь использовать, потому что там будут другие игроки. Что работало в «Бресте», не работало в «Оренбурге». Что я делал в «Оренбурге», не работает в «Динамо».

Да, после матча был грустный, потому что не только я проиграл как тренер. Я ничего не сделал, это команда работала на поле за меня. Медицинский штаб очень старался, чтобы игроки были здоровы. Тренерский штаб работал на максимум. Также более 30 человек в кругу команды работали каждый день и мечтали об этом.

Красивый опыт, к сожалению, с грустным концом. Жизнь идет дальше. Я очень рад за проведенную работу и стараюсь всe делать на максимум.

  • «Динамо» лидировало в РПЛ перед заключительным туром чемпионата России-2023/24, но проиграло в гостях «Краснодару» (0:1) и финишировало на третьем месте.
  • Личка возглавил «Динамо» летом 2023 года. Соглашение с чехом было рассчитано на один год и с возможностью продления на сезоны 2024/25 и 2025/26 при достижении определенных условий.
  • Благодаря попаданию «Динамо» в топ‑3 контракт Лички автоматически продлился до конца текущего сезона.

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Источник: «Матч ТВ»

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13.02.2025 08:17
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Комментарии (2)
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WILDLING_HRUNDEL
1739425326
Раньше выгонят вместе с Лещуком в Спартак 2
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АлексМак
1739443285
раньше перестанет, намного раньше
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