Личка не исключил, что перестанет работать в «Динамо» через два года

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, как пережил ситуацию с упущенной возможностью завоевать чемпионский титул в сезоне‑2023/24.
– Вы боролись до конца в прошлом году и уступили в Краснодаре. Как спустя время вы переживали это внутри себя?
– Что было, то было. Я живу только настоящим и чуть‑чуть завтрашним днем. Я не могу поменять историю.
Есть опыт в «Динамо», и через два года я могу работать в другой команде, и приобретенный опыт, может, не будешь использовать, потому что там будут другие игроки. Что работало в «Бресте», не работало в «Оренбурге». Что я делал в «Оренбурге», не работает в «Динамо».
Да, после матча был грустный, потому что не только я проиграл как тренер. Я ничего не сделал, это команда работала на поле за меня. Медицинский штаб очень старался, чтобы игроки были здоровы. Тренерский штаб работал на максимум. Также более 30 человек в кругу команды работали каждый день и мечтали об этом.
Красивый опыт, к сожалению, с грустным концом. Жизнь идет дальше. Я очень рад за проведенную работу и стараюсь всe делать на максимум.
- «Динамо» лидировало в РПЛ перед заключительным туром чемпионата России-2023/24, но проиграло в гостях «Краснодару» (0:1) и финишировало на третьем месте.
- Личка возглавил «Динамо» летом 2023 года. Соглашение с чехом было рассчитано на один год и с возможностью продления на сезоны 2024/25 и 2025/26 при достижении определенных условий.
- Благодаря попаданию «Динамо» в топ‑3 контракт Лички автоматически продлился до конца текущего сезона.