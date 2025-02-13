Личка не исключил, что перестанет работать в «Динамо» через два года

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, как пережил ситуацию с упущенной возможностью завоевать чемпионский титул в сезоне‑2023/24.

– Вы боролись до конца в прошлом году и уступили в Краснодаре. Как спустя время вы переживали это внутри себя?

– Что было, то было. Я живу только настоящим и чуть‑чуть завтрашним днем. Я не могу поменять историю.

Есть опыт в «Динамо», и через два года я могу работать в другой команде, и приобретенный опыт, может, не будешь использовать, потому что там будут другие игроки. Что работало в «Бресте», не работало в «Оренбурге». Что я делал в «Оренбурге», не работает в «Динамо».

Да, после матча был грустный, потому что не только я проиграл как тренер. Я ничего не сделал, это команда работала на поле за меня. Медицинский штаб очень старался, чтобы игроки были здоровы. Тренерский штаб работал на максимум. Также более 30 человек в кругу команды работали каждый день и мечтали об этом.

Красивый опыт, к сожалению, с грустным концом. Жизнь идет дальше. Я очень рад за проведенную работу и стараюсь всe делать на максимум.