Заявление фанатов «Зенита» по поводу аренды Мимовича

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» опубликовало пост на тему аренды правого латераля «Фенербахче» Огнена Мимовича.

«Фенербахче» приобрел Мимовича у «Црвены Звезды» 31 января за 6,7 миллиона евро и подписал с ним контракт до лета 2029 года.

Игрок провел за белградский клуб в этом сезоне 19 матчей, забил 1 гол, отдал 2 передачи.

Мимович присоединился к «Зениту» на сборе в ОАЭ.

«О чем нам говорит аренда Мимовича.

Во-первых, приветствуем.

Во-вторых, были новости, что «Фенербахче» имел несколько вариантов с арендой Мимовича (и все – в ОБХОД ПРАВИЛ ФИФА), но выбрал тот, где ему вроде как обещалась игровая практика. Зная любовь Сергея Богдановича к риску и экспериментам, ставить не прошедшего сборы молодого игрока на позицию правого защитника на решающие матчи РПЛ – кхм...

Скорее всего, Мантуан-таки убедил, что он – основной правый защитник на остаток сезона. Тут мы рады – спортивный принцип работает.

В моменте Мимович видится как человек, который займет пустующее место в заявке за широкой спиной Густаво.

Что ж, как минимум разумно – не забываем про два разрыва «крестов» Мантуана. Сантос тоже железным казался, но сразу после трансфера Кругового подломился. Так что риски в ноль, все по классике.

Вероятнее всего, летом «Зенит» вновь вернется к поиску правого защитника.

Ну или вдруг Мимовича выкупят – в этом трансферном мире мы вообще ничему не удивляемся.

Все лучше, чем Уэсли за триста миллиардов сиксильонов», – написали фанаты.