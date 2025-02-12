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Заявление фанатов «Зенита» по поводу аренды Мимовича

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» опубликовало пост на тему аренды правого латераля «Фенербахче» Огнена Мимовича.

  • «Фенербахче» приобрел Мимовича у «Црвены Звезды» 31 января за 6,7 миллиона евро и подписал с ним контракт до лета 2029 года.
  • Игрок провел за белградский клуб в этом сезоне 19 матчей, забил 1 гол, отдал 2 передачи.
  • Мимович присоединился к «Зениту» на сборе в ОАЭ.

«О чем нам говорит аренда Мимовича.

Во-первых, приветствуем.

Во-вторых, были новости, что «Фенербахче» имел несколько вариантов с арендой Мимовича (и все – в ОБХОД ПРАВИЛ ФИФА), но выбрал тот, где ему вроде как обещалась игровая практика. Зная любовь Сергея Богдановича к риску и экспериментам, ставить не прошедшего сборы молодого игрока на позицию правого защитника на решающие матчи РПЛ – кхм...

Скорее всего, Мантуан-таки убедил, что он – основной правый защитник на остаток сезона. Тут мы рады – спортивный принцип работает.

В моменте Мимович видится как человек, который займет пустующее место в заявке за широкой спиной Густаво.

Что ж, как минимум разумно – не забываем про два разрыва «крестов» Мантуана. Сантос тоже железным казался, но сразу после трансфера Кругового подломился. Так что риски в ноль, все по классике.

Вероятнее всего, летом «Зенит» вновь вернется к поиску правого защитника.

Ну или вдруг Мимовича выкупят – в этом трансферном мире мы вообще ничему не удивляемся.

Все лучше, чем Уэсли за триста миллиардов сиксильонов», – написали фанаты.

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Источник: телеграм-канал «Кафешка»

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Комментарии (6)
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...короче
1739383041
...я тоже за аренду Зенитом Мимовича! Тогда, точно мимо чемпионства, к притянутому за уши столетию)...
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Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1739388133
Заявление "Пингвинов Антарктиды" по поводу приобретения Зенитом Мимовича: главное, чтобы не Попадалович :-))
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