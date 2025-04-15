Защитник «Зенита» включил тренера, с которым работал, в топ-3 всех времен

Защитник «Зенита» Огнен Мимович поделился впечатлениями от работы Жозе Моуринью. Серб выступаете в петербургском клубе на правах аренды из «Фенербахче», который возглавлялет португалец.

– Ты совсем недолго был в расположении «Фенербахче», но всe же успел познакомиться и пообщаться с главным тренером команды Жозе Моуринью. Расскажи, почему, по-твоему, Моуринью – это топ-тренер?

– Сложно сформулировать, но я абсолютно убежден, что весь его футбольный путь говорит сам за себя. Мне кажется, что в топ-3 лучших тренеров всех времен должно быть место для Жозе Моуриньо. Немного жаль, что наше общение пока было таким коротким: когда перешел в «Фенербахче», довольно быстро выяснилась особенность лимита на легионеров в Турции.

В итоге мы успели поговорить буквально 10-15 минут. За этот короткий разговор он очень о многом спросил у меня, дал какие-то советы, очень по-отечески ко мне отнесся. Было очень приятно с ним обо всем этом поговорить, обсудить карьеру и какие-то дальнейшие шаги. И он как раз был тем, кто посоветовал, что делать в такой ситуации дальше.

В общем мы прекрасно пообщались. Но пока наше общение ограничивалось тем единственным разговором.

– Жозе работал во многих командах. В каком клубе он запомнился тебе больше всего?

– Опять же, сложно сказать из-за того, что я молодой игрок и не видел какие-то его первые успехи. Поэтому в голову приходят периоды Моуринью в «Роме» и «Челси». Это те две команды, игру которых я видел и могу сейчас назвать.

– Сейчас вы на связи?

– Нет, с момента отъезда из «Фенербахче» личных контактов у нас с Жозе не было. Но мы на связи с разными людьми из турецкого клуба, со спортивным директором, например. Он часто пишет, звонит, мы общаемся. Он спрашивает после матча как у меня дела, интересуется моим состоянием.