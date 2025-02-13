АПЛ. «Ливерпуль» упустил победу над «Эвертоном» на 98-й минуте (2:2) в последнем дерби на «Гудисон Парк»

«Ливерпуль» в перенесенном матче 15-го тура АПЛ не победил в дерби «Эвертон». Команда Арне Слота упустила три очка на 90+8 минуте.

В обоих голах «Ливерпуля» поучаствовал форвард Мохамед Салах.

Это было последнее дерби на «Гудисон Парк». Со следующего сезона «Эвертон» будет играть на новом стадионе.

«Ливерпуль» лидирует с семиочковым отрывом. «Эвертон» идет 15-м.

Англия. АПЛ. 15-й тур

Эвертон – Ливерпуль – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Бету, 11; 1:1 – Мак Аллистер, 16; 1:2 – Салах, 73; 2:2 – Тарковски, 90+8.

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