Сперцян: «Мое желание – выиграть титул с «Краснодаром» и сказать Галицкому: «Это для вас»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян выразил уважение владельцу клуба Сергею Галицкому.

– Ты рассказывал два года назад, как Галицкий ругал тебя за штрафные так, что аж бросил трубку. Больше так не ругал?

– Нет, такого больше не было. Тогда был уникальный случай, он прям реально трубку бросил. Я ценю каждый разговор с Галицким, мне даже тяжело выделить какой-то один, тяжело объяснить, каково это – общаться с ним. Он великий человек, который столько сделал для города, нас, меня. Для меня каждый разговор с ним – сон. Очень много советов, пожеланий.

У меня одно желание – хочу подарить этому человеку титул, трофей и сказать: «Это для вас».

– Сам о чeм мечтаешь?

– Трофеи, понятное дело. Идеальный расклад – выиграть титул сейчас и уехать в Европу с чистой душой.