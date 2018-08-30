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    Нас ждет очень крутая Лига чемпионов!


    4.4
    Голосов: 13
    30.08.2018 00:50
    Просто тонна всего нового и интересного.

    Новая формула отбора

    Впервые с нынешнего сезона в Лиге чемпионов заявлено сразу 16 клубов из четырех стран, они попали в групповой этап напрямую. Правило действует для четырех топовых чемпионатов. Все эти команды, занявшие в своих лигах места с первого по четвертое, освобождены от квалификации:

    • Испания: «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Валенсия»
    • Германия: «Бавария», «Шальке», «Хоффенхайм», «Боруссия» Д
    • Англия: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Ливерпуль»
    • Италия: «Ювентус», «Наполи», «Рома», «Интер»

    Кроме того, Франция заявила три команды напрямую («ПСЖ», «Монако», «Лион»), Россия – две («Локомотив», ЦСКА), Португалия, Украина, Бельгия, Турция и Чехия – по одной («Порту», «Шахтер», «Брюгге», «Галатасарай», «Виктория»). Словом, имена 26 команд, попавших в группу, были уже известны заранее.

    Еще шесть определились в раунде плей-офф, где участвовал и «Спартак». Победителями раунда стали «Янг Бойз», АЕК, «Аякс», «ПСВ», «Бенфика» и «Црвена Звезда».

    Россия в четвертый раз упустила возможность заявить три команды в группу

    Каждый раз были разные антигерои.

    • В 2009 году «Динамо» уступило «Селтику» (1:0, 0:2) еще в третьем квалификационном раунде

    • В 2010-м «Зенит» не прошел «Осер» (1:0, 0:2) в последних отборочных матчах

    • В 2011-м был шанс у «Рубина» с «Лионом», но ничего не вышло (1:3, 1:1)

    • В 2018-м «Спартак» даже не добрался до раунда плей-офф (2:3 и 0:0 с ПАОКом)

    Следующая попытка будет уже через год – Россия снова заявит на турнир три команды, две из которых автоматически проследуют в группу.

    Кого мы давно не видели

    • Последний матч в ЛЧ миланского «Интера» датирован еще 2012 годом – в 1/8 финала миланцы не прошли «Марсель» (0:1, 2:1) и с тех пор трижды играли на групповых этапах Лиги Европы (1/8 финала – максимум, куда смогли пройти).

    • Немецкий «Шальке» мы не видели с тех пор как в марте 2015-го этот клуб едва не выкинул «Реал» из Лиги чемпионов. 0:2 дома, казалось, все ясно, зато в гостях немцы выиграли 4:3, а забей они в последние шесть минут еще один гол – случился бы суперкамбэк похлеще барселонского.

    «Валенсия» и «Галатасарай» играли последний раз в ЛЧ три года назад, но групповой этап не прошли. Испанцы потерпели четыре поражения (половина из них от «Зенита») и финишировали третьими, турки заняли ту же позицию – оба клуба в итоге вылетели в Лигу Европы.

    • Возвращается в групповой этап и греческий АЕК, выдавший в 2002 году рекорд, который невозможно повторить – шесть ничьих в шести матчах (в том числе с «Ромой» и «Реалом»). В течение прошлого десятилетия клуб из Афин еще пару раз играл в группе, но в плей-офф не выходил.

    • Но дольше всех ждали фанаты «Локомотива» – со времен жуткого гола Валаховича из «Рапида» в плей-офф перед групповым этапом ЛЧ-2005/06 прошло уже 13 лет (1:1 и 0:1, в группу отправились австрийцы). Последний матч в ЛЧ, если брать группу и плей-офф, и вовсе состоялся в начале 2004 года в Монако и закончился вылетом в 1/8 финала и скандальным судейством португальца Батишты (2:1, 0:1).

    Кто сыграет впервые

    • Немецкий «Хоффенхайм» проведет всего лишь второй сезон в еврокубках в своей истории. В прошлом году попасть в ЛЧ не удалось из-за «Ливерпуля» в раунде плей-офф (1:2, 2:4), а в группе Лиги Европы немцы заняли последнее место. Теперь из-за увеличенной квоты для прямого попадания в группу «Хоффенхайм», ставший третьим в Бундеслиге, попадает напрямую.

    • Швейцарский «Янг Бойз» осенью дебютирует на групповом этапе ЛЧ. Клуб из столицы Швейцарии предпринимал пять попыток туда попасть, но все были неудачными, а в прошлом сезоне «Янг Бойз» вылетел из турнира из-за ЦСКА. В шестой раз все получилось – швейцарцы обыграли 2:1 «Динамо» в Загребе (дома 1:1) и вышли в групповую стадию.

    • Сербская «Црвена Звезда» выигрывала Кубок чемпионов в 1991 году, играла на групповом этапе в следующем розыгрыше, но с сезона-1992/93, когда турнир переименовали в Лигу чемпионов, в группу так ни разу и не попадала. Историческое событие случилось летом 2018-го, причем для этого сербам пришлось пройти аж четырех соперников – два «Спартака» (из Латвии и Словакии), литовскую «Судуву» и австрийский «Зальцбург».

    Все корзины уже известны

    Они выглядят следующим образом:

    Корзина 1: «Реал», «Атлетико», «Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити», «Ювентус», «ПСЖ», «Локомотив»

    Корзина 2: «Боруссия» Д, «Порту», «Манчестер Юнайтед», «Шахтер», «Бенфика», «Наполи», «Тоттенхэм», «Рома»

    Корзина 3: «Ливерпуль», «Шальке», «Лион», «Монако», «Аякс», ЦСКА, «ПСВ», «Валенсия»

    Корзина 4: «Виктория», «Брюгге», «Галатасарай», «Янг Бойз», «Интер», «Хоффенхайм», «Црвена Звезда», АЕК

    Здесь можно прикинуть, лучшую и худшую группы для наших «Локомотива» и ЦСКА. Заодно и погадать. Давайте попробуем спрогнозировать итоги жеребьевки для наших команд.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Reuters, ФК «Локомотив»
    Рейтинг: 4.4 Голосов: 13
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 30 августа 2018, 18:53

      Евроспорт скоро покажет куда ,с кем Локо и ЦСКА
      будут пробиваться в финал Лиги Чемпионов.
      Удачи.

      1
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      Рейтинг: +660

      Oligarxgold 30 августа 2018, 18:10

      локо, Боруссия» Д , Лион, Галатасарай
      ЦСКА, Бенфика, Црвена Звезда, Атлетико

      0
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      Рейтинг: +52

      artur 10 30 августа 2018, 17:04

      Локо,Наполи,ПСВ,АЕК
      Реал,Рома,ЦСКА,Янг Бойз

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      Рейтинг: +52

      artur 10 > artur 10 30 августа 2018, 19:52

      вот так ***** себе ЦСКА пока вангую

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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 30 августа 2018, 15:19

      Локомотив в первой корзине заметно выделяется:)

      0
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 30 августа 2018, 15:17

      Гадаю по ощущениям:
      1. Локомотив, Наполи, Монако, Брюгге
      2. ЦСКА, Реал, МЮ, Црвена Звезда
      Надеюсь, хотя бы что-то угадаю:)

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      Рейтинг: +222

      Леший88 30 августа 2018, 14:40

      Локо, Порту, Аякс, Брюгге
      ЦСКА, ПСЖ, Наполи, Хоффенхайм
      Шахтер, Атлетико, Шальке, Интер

      0
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 30 августа 2018, 13:00

      По старинке - ЦСКА с Ромой, Баварией/МанСити и Викторией, и ожесточенная, но безуспешная с текущей игрой армейцев, битва за попадание в ЛЕ.
      Ну а Локо пусть достанется относительно несложная группа: Бенфика, ПСВ и АЕК, например

      0
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 30 августа 2018, 12:44

      Пускай будет группа: Локо, МЮ, Монако, Виктория.

      1
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      Рейтинг: +67

      Rustam85 30 августа 2018, 10:23

      Для локо главное чтоб ливер не попался из 3 корзины, из второй дортмунд или тотенхем... остальные все играбельные
      с цска по хуже,про первую корзину даже не говорю,по второй тот же дортмунд или тотенхем если попадеться то максимум ЛЕ светит

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema 30 августа 2018, 09:29

      А как ЛОКО в первую корзину-то попал?, удивительно......

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      Рейтинг: +301

      23igkra > dyema 30 августа 2018, 10:00

      Первую корзину формируют обладатели ЛЧ, ЛЕ и и чемпионы 6 первых стран из таблицы коэффициентов УЕФА.

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > dyema 30 августа 2018, 15:44

      Да одна команда с Питера шесть очков ему подставила...

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