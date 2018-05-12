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    Главное о сезоне в Германии. Коротко


    4.3
    Голосов: 4
    12.05.2018 22:40
    Только факты.

    Сезон в Германии завершен без сенсации. Его снова безоговорочно выиграла «Бавария». Но были и другие истории, которые важно знать. Вот некоторые из них:

    • «Гамбург» впервые в истории вылетел из Бундеслиги. Фанаты ломали стадион, ругали футболистов и устроили жару в последнем туре. Почему так произошло? Кажется, что к этому шло давно, но вот забавный факт, который объясняет все парадоксы. Лидер «Гамбурга» Николай Мюллер провел в сезоне только два матча. Потому что неудачно отпраздновал гол и выбыл на семь месяцев.

    • «Хоффенхайм» впервые попадет в групповой этап Лиги чемпионов. Команда молодого тренера Нагельсманна продолжает удивлять. Сначала радовал сам тренер, теперь удачно выступили и его парни. Марко Ут – лучший бомбардир команды. Он забил 14 мячей, но летом станет игроком «Шальке». Об этом было объявлено еще зимой.

    • Левандовски снова стал лучшим бомбардиром Бундеслиги. Поляк забил 29 голов, а его ближайший преследователь Петерсен – 15. Такой разрыв произошел, потому что зимой в Англию уехал Обамеянг. Достижение Левандовского вошло в историю. Он стал первым легионером, трижды выигрывавшим бомбардирскую гонку в Бундеслиге. Его «Бавария» тоже отличилась. В заключительном туре мюнхенцы проиграли «Штутгарту» (1:4), впервые за десять лет пропустив четыре гола на своем поле. Так должен играть чемпион?

    • В шестой раз за последние 20 лет из Бундеслиги вылетел «Кельн». Вроде бы ничего особенного, но у команды приличный состав. Например, там все еще играет защитник сборной Германии Йонас Хектор. Вместе с качественным вратарем Тимо Хорном они объявили, что останутся в «Кельне» даже в низшем дивизионе. Таких историй осталось слишком мало, чтобы их не запоминать. Как и обязательно нужно запомнить снежный матч, в котором «Кельн» вел в три мяча, но все-таки проиграл «Фрайбургу».

    • «Байер» остался без места в Лиге чемпионов, хотя по очкам не уступил «Хоффенхайму» и «Боруссии». Леверкузену должен отойти титул самой куражной команды чемпионата только за один матч с «Ганновером» (4:4). Там команды могли забить и в два раза больше, а Леон Бэйли той игрой заинтересовал все топ-клубы Европы. Зато над главным тренером «Байера» Хайко Херрлихом все смеялись. В чемпионате он громко рассказывал, как его команду размазала «Бавария». А в кубковом матче симулировал падение от толчка игрока соперника и получил штраф в 12 тысяч евро.

    • «Айнтрахт» в этот раз удивлял не только формой возрастных игроков. Тренер Нико Ковач до последнего вел команду к борьбе за еврокубки. Клуб ее все-таки проиграл, но тренер заработал приглашение в «Баварию». Кстати, «Айнтрахт» обиделся на мюнхенцев за то, что они объявили о назначении Ковача до конца сезона. Шанс отомстить сопернику на поле появится у «Айнтрахта» в финале Кубка Германии.

    • Целый сезон в воротах чемпионской «Баварии» играл Свен Ульрайх. Мануэль Нойер все еще восстанавливается после тяжелой травмы и может пропустить чемпионат мира. За 29 игр Ульрайх пропустил всего 26 голов. «Бавария» продлила с ним контракт до 2021 года, а Йоахим Лев заявил о готовности рассмотреть кандидатуру Свена в сборной Германии. Всего год назад Ульрайх смотрел за футболом «Баварии» со скамейки.

    • Дортмундская «Боруссия» – самая удивительная команда сезона. По ходу сезона здесь уволили Петера Боша, отпустили в другой клуб Обамеянга и показали удручающее качество игры. Петер Штегер, пришедший на место Боша, уже тоже объявил о своем уходе. «Боруссия» чудом попала в Лигу чемпионов, хотя за три последних тура взяла только одно очко. Радует, что хотя бы Марко Ройс восстановился и может все-таки поехать на чемпионат мира.

    Важные тексты о прошедшем сезоне Бундеслиги:

    Игрок, который променял «Баварию» на второй дивизион. Кто он?

    Батшуайи играет полезнее Месси. И продолжает веселиться

    10 лучших игроков Бундеслиги не из «Баварии»

    У «Боруссии» лучший в мире твиттер. И вот почему

    Какой же у «Баварии» душевный тренер. Таких больше нет

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 4
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 13 мая 2018, 10:43

      Свен не особо впечатлил. Были моменты когда тащил и когда допускал грубые ошибки. Может не хватает опыта или уверенности. Определенно скилл есть.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Platon Faustov 13 мая 2018, 14:52

      Да, Ульрайху нечего делать в сборной, там и без него полно отличных киперов, которые не допускают детских ошибок. У немцев сейчас штук 10 вратарей-кандидатов в сборную, и Ульрайх во второй половине списка, а мест 3 шт.

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      Рейтинг: +80

      war20071 13 мая 2018, 09:04

      ДА БАВАРИЯ КРАСАВЦЫ ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА

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      Рейтинг: +108

      fosterwow 13 мая 2018, 08:52

      Бавария

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      Рейтинг: +13

      Ярабарбосс 13 мая 2018, 03:15

      Да Баварцы молодцы, проиграли дома и отпраздновали чемпионство)

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      Рейтинг: +1974

      android-uz 13 мая 2018, 01:20

      Тут всё ясно - Бавария....

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      Рейтинг: +1177

      The_Enot 13 мая 2018, 00:37

      Кто же чемпионом будет в следующем сезоне!?
      Точнее сможет ли кто нибудь составить конкуренцию Баварии.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > The_Enot 13 мая 2018, 14:50

      опять будет Бавария. Серия А тому пример. Наполи за пару туров до конца сезона сократил расстояние от Юве до 1 очка, в очной встрече, между прочим, а затем, в следующем же туре проиграл и всё пустил под откос. БД и Байер такие же команды, которым вечно чего-то чуть-чуть не хватает для трофея.
      Бавария через год не будет слабее, а соперники не станут сильнее.

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