Главное о сезоне в Германии. Коротко

Только факты.

Сезон в Германии завершен без сенсации. Его снова безоговорочно выиграла «Бавария». Но были и другие истории, которые важно знать. Вот некоторые из них:

• «Гамбург» впервые в истории вылетел из Бундеслиги. Фанаты ломали стадион, ругали футболистов и устроили жару в последнем туре. Почему так произошло? Кажется, что к этому шло давно, но вот забавный факт, который объясняет все парадоксы. Лидер «Гамбурга» Николай Мюллер провел в сезоне только два матча. Потому что неудачно отпраздновал гол и выбыл на семь месяцев.

• «Хоффенхайм» впервые попадет в групповой этап Лиги чемпионов. Команда молодого тренера Нагельсманна продолжает удивлять. Сначала радовал сам тренер, теперь удачно выступили и его парни. Марко Ут – лучший бомбардир команды. Он забил 14 мячей, но летом станет игроком «Шальке». Об этом было объявлено еще зимой.

• Левандовски снова стал лучшим бомбардиром Бундеслиги. Поляк забил 29 голов, а его ближайший преследователь Петерсен – 15. Такой разрыв произошел, потому что зимой в Англию уехал Обамеянг. Достижение Левандовского вошло в историю. Он стал первым легионером, трижды выигрывавшим бомбардирскую гонку в Бундеслиге. Его «Бавария» тоже отличилась. В заключительном туре мюнхенцы проиграли «Штутгарту» (1:4), впервые за десять лет пропустив четыре гола на своем поле. Так должен играть чемпион?

• В шестой раз за последние 20 лет из Бундеслиги вылетел «Кельн». Вроде бы ничего особенного, но у команды приличный состав. Например, там все еще играет защитник сборной Германии Йонас Хектор. Вместе с качественным вратарем Тимо Хорном они объявили, что останутся в «Кельне» даже в низшем дивизионе. Таких историй осталось слишком мало, чтобы их не запоминать. Как и обязательно нужно запомнить снежный матч, в котором «Кельн» вел в три мяча, но все-таки проиграл «Фрайбургу».

• «Байер» остался без места в Лиге чемпионов, хотя по очкам не уступил «Хоффенхайму» и «Боруссии». Леверкузену должен отойти титул самой куражной команды чемпионата только за один матч с «Ганновером» (4:4). Там команды могли забить и в два раза больше, а Леон Бэйли той игрой заинтересовал все топ-клубы Европы. Зато над главным тренером «Байера» Хайко Херрлихом все смеялись. В чемпионате он громко рассказывал, как его команду размазала «Бавария». А в кубковом матче симулировал падение от толчка игрока соперника и получил штраф в 12 тысяч евро.

• «Айнтрахт» в этот раз удивлял не только формой возрастных игроков. Тренер Нико Ковач до последнего вел команду к борьбе за еврокубки. Клуб ее все-таки проиграл, но тренер заработал приглашение в «Баварию». Кстати, «Айнтрахт» обиделся на мюнхенцев за то, что они объявили о назначении Ковача до конца сезона. Шанс отомстить сопернику на поле появится у «Айнтрахта» в финале Кубка Германии.

• Целый сезон в воротах чемпионской «Баварии» играл Свен Ульрайх. Мануэль Нойер все еще восстанавливается после тяжелой травмы и может пропустить чемпионат мира. За 29 игр Ульрайх пропустил всего 26 голов. «Бавария» продлила с ним контракт до 2021 года, а Йоахим Лев заявил о готовности рассмотреть кандидатуру Свена в сборной Германии. Всего год назад Ульрайх смотрел за футболом «Баварии» со скамейки.

• Дортмундская «Боруссия» – самая удивительная команда сезона. По ходу сезона здесь уволили Петера Боша, отпустили в другой клуб Обамеянга и показали удручающее качество игры. Петер Штегер, пришедший на место Боша, уже тоже объявил о своем уходе. «Боруссия» чудом попала в Лигу чемпионов, хотя за три последних тура взяла только одно очко. Радует, что хотя бы Марко Ройс восстановился и может все-таки поехать на чемпионат мира.

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