У «Боруссии» лучший в мире твиттер. И вот почему

SMM-щики в Менхенгладбахе роскошно выполняют свою работу.

Все началось с осени 2016 года, когда менхенгладбахская «Боруссия» играла в Лиге чемпионов. В одном из пабов фанаты «Селтика» пошутили над немцами, не захотев писать полностью название клуба (слишком тяжело давалось) и нарекли его просто «немецкая команда». В Менхенгладбахе оценили:

twit text — Gladbach (@borussia_en) 19 октября 2016 г.

А затем переделали имя в твиттере в «A German Team», придумав и соответствующий хэштег. Шутку оценили коллеги из «Баварии» и «Байера», отреагировал даже официальный аккаунт Лиги чемпионов. Тогда «Боруссия» объявила состав клуба вот таким образом:

Все это осталось в истории и выглядело очень круто. В клубе, кстати, решили ответить «Селтику» такой же картинкой. А атрибутика с надписью «A German Team» вообще разошлась на ура.

За месяц до этого на твит испанского аккаунта «Боруссии» ответил с благодарностями сам Лионель Месси. В твите содержалось пожелание здоровья игроку, получившему серьезную травму.

twit text — Borussia (@borussia_es) 22 сентября 2016 г.

Еще одна история состоялась осенью прошлого года. «Боруссия» проиграла 1:6 одноклубникам из Дортмунда, но в соцсетях нашли в себе силы пошутить, не став перечислять авторов голов соперника («их слишком много»):

А затем, когда на игру ЛЧ в этот город отправился мадридский «Реал», твиттер «Боруссии» придумал такую шутку: «Если найдете там нашу защиту, переправьте ее пожалуйста обратно в Менхенгладбах».

twit text — Gladbach (@borussia_en) 25 сентября 2017 г.

А еще «Боруссия» незамедлительно отреагировала на возможность написания в твиттере сообщения длиной 280 знаков: «Теперь-то мы можем написать название нашего клуба целиком!».

twit text — Gladbach (@borussia_en) 8 ноября 2017 г.

Вчера же за 10 минут до конца матча с «Лейпцигом» твиттер «Боруссии» предложил твиттеру соперника сыграть в «крестики-нолики»:

twit text — Gladbach (@borussia_en) 3 февраля 2018 г.

Они сыграли вничью. В отличие от команд, там «Лейпциг» все же победил.

Но уж в твиттере за явным преимуществом побеждает именно «Боруссия». Таких шуток там, на самом деле, много.