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    У «Боруссии» лучший в мире твиттер. И вот почему


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    Голосов: 4
    04.02.2018 18:15
    SMM-щики в Менхенгладбахе роскошно выполняют свою работу.

    Все началось с осени 2016 года, когда менхенгладбахская «Боруссия» играла в Лиге чемпионов. В одном из пабов фанаты «Селтика» пошутили над немцами, не захотев писать полностью название клуба (слишком тяжело давалось) и нарекли его просто «немецкая команда». В Менхенгладбахе оценили:

    А затем переделали имя в твиттере в «A German Team», придумав и соответствующий хэштег. Шутку оценили коллеги из «Баварии» и «Байера», отреагировал даже официальный аккаунт Лиги чемпионов. Тогда «Боруссия» объявила состав клуба вот таким образом:

    Все это осталось в истории и выглядело очень круто. В клубе, кстати, решили ответить «Селтику» такой же картинкой. А атрибутика с надписью «A German Team» вообще разошлась на ура.

    За месяц до этого на твит испанского аккаунта «Боруссии» ответил с благодарностями сам Лионель Месси. В твите содержалось пожелание здоровья игроку, получившему серьезную травму.

    Еще одна история состоялась осенью прошлого года. «Боруссия» проиграла 1:6 одноклубникам из Дортмунда, но в соцсетях нашли в себе силы пошутить, не став перечислять авторов голов соперника («их слишком много»):

    А затем, когда на игру ЛЧ в этот город отправился мадридский «Реал», твиттер «Боруссии» придумал такую шутку: «Если найдете там нашу защиту, переправьте ее пожалуйста обратно в Менхенгладбах».

    А еще «Боруссия» незамедлительно отреагировала на возможность написания в твиттере сообщения длиной 280 знаков: «Теперь-то мы можем написать название нашего клуба целиком!».

    Вчера же за 10 минут до конца матча с «Лейпцигом» твиттер «Боруссии» предложил твиттеру соперника сыграть в «крестики-нолики»:

    Они сыграли вничью. В отличие от команд, там «Лейпциг» все же победил.

    Но уж в твиттере за явным преимуществом побеждает именно «Боруссия». Таких шуток там, на самом деле, много.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер «Боруссии»
    Рейтинг: 5 Голосов: 4
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +348

      343443 4 февраля 2018, 20:27

      Боруссия» незамедлительно отреагировал

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      ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian > 343443 9 апреля 2018, 10:01

      ...и немедленно выпил

      0
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      Рейтинг: +18

      Pablito001 4 февраля 2018, 18:35

      Куда им до Енисея

      3
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      ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian > Pablito001 5 февраля 2018, 10:24

      им бы твиттер-баталию устроить)))

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