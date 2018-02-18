Батшуайи играет полезнее Месси. И продолжает веселиться

Один из главных весельчаков современного футбола дает результат.

Зимой «Челси», «Арсенал» и «Боруссия» совершили тройную трансферную сделку. Бунтарный Обамеянг уехал в «Арсенал», Жиру – в «Челси», а Батшуайи пошел за практикой в Дортмунд. Бельгийца отдали только в аренду, потому что в Лондоне все еще хотят на нем прилично заработать в будущем. Представить распутного Миши в строгом футболе Конте сложно даже для самого тренера. Поэтому у него бельгиец почти не выходил на поле.

Хотя Миши Батшуайи просто очень веселый. Он фанатеет от Бэтмена и Спанчбоба, публично прикалывается над партнерами, а потом с юмором принимает неудачи. Батшуайи ведет креативный игровой твиттер, где развивает историю для комиксов. Сейчас в Дортмунде появился Бэтмен, которого здесь очень ждали. Три матча, пять голов, ассист – супергерой просто вышел на работу. Крепкие соперники ничего не могут с ним поделать, а Спанчбоб оказался счастливым талисманом.

twit text — Sven Westerschulze (@westsven) 15 февраля 2018 г.

Он круто празднует голы.

twit text — B/R Football (@brfootball) 10 февраля 2018 г.

Наконец-то заслуживает компьютерного признания.

twit text — EA FIFA France (@EA_FIFA_France) 7 февраля 2018 г.

И продолжает прикалываться.

twit text — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 15 февраля 2018 г.

Есть необычная статистика. По соотношению голов и сыгранных минут с начала предыдущего сезона Батшуайи опережает Кейна, Кавани и Месси. Бельгиец забивает каждые 85 минут, а остальным нужно для гола минимум на четыре минуты больше. Самое интересное, что Миши совершенно не использовали в «Челси». У Конте в этом сезоне он провел только 12 матчей, выходя в среднем на 30 минут. «Я забивал, но потом снова возвращался на скамейку», – досадовал Батшуайи. Поэтому он легко решился на карьерные изменения, а свои умения продолжает доказывать забитыми мячами.

«Батшуайи – настоящий бомбардир. Здорово, что мы его заполучили. Миши все нравится в «Боруссии», – рассказывает главный тренер команды Петер Штегер. Они оба в Дортмунде совсем недавно, но повлияли на возвращение «Боруссии» в борьбу за вице-чемпионство. Летом бельгийский нападающий должен вернуться в Лондон. Договориться о праве выкупа «Боруссии» не удалось, а желание оставить Миши у себя все равно остается. Для счастливого завершения всей этой истории они обязательно должны пройти успешно.

Карикатурист Омар Момани тонко намекает, что Конте нужно многое переосмыслить.