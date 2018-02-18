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    Батшуайи играет полезнее Месси. И продолжает веселиться


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    Голосов: 8
    18.02.2018 00:00
    Один из главных весельчаков современного футбола дает результат.

    Зимой «Челси», «Арсенал» и «Боруссия» совершили тройную трансферную сделку. Бунтарный Обамеянг уехал в «Арсенал», Жиру – в «Челси», а Батшуайи пошел за практикой в Дортмунд. Бельгийца отдали только в аренду, потому что в Лондоне все еще хотят на нем прилично заработать в будущем. Представить распутного Миши в строгом футболе Конте сложно даже для самого тренера. Поэтому у него бельгиец почти не выходил на поле.

    Хотя Миши Батшуайи просто очень веселый. Он фанатеет от Бэтмена и Спанчбоба, публично прикалывается над партнерами, а потом с юмором принимает неудачи. Батшуайи ведет креативный игровой твиттер, где развивает историю для комиксов. Сейчас в Дортмунде появился Бэтмен, которого здесь очень ждали. Три матча, пять голов, ассист – супергерой просто вышел на работу. Крепкие соперники ничего не могут с ним поделать, а Спанчбоб оказался счастливым талисманом.

    Он круто празднует голы.

    Наконец-то заслуживает компьютерного признания.

    И продолжает прикалываться.

    Есть необычная статистика. По соотношению голов и сыгранных минут с начала предыдущего сезона Батшуайи опережает Кейна, Кавани и Месси. Бельгиец забивает каждые 85 минут, а остальным нужно для гола минимум на четыре минуты больше. Самое интересное, что Миши совершенно не использовали в «Челси». У Конте в этом сезоне он провел только 12 матчей, выходя в среднем на 30 минут. «Я забивал, но потом снова возвращался на скамейку», – досадовал Батшуайи. Поэтому он легко решился на карьерные изменения, а свои умения продолжает доказывать забитыми мячами.

    «Батшуайи – настоящий бомбардир. Здорово, что мы его заполучили. Миши все нравится в «Боруссии», – рассказывает главный тренер команды Петер Штегер. Они оба в Дортмунде совсем недавно, но повлияли на возвращение «Боруссии» в борьбу за вице-чемпионство. Летом бельгийский нападающий должен вернуться в Лондон. Договориться о праве выкупа «Боруссии» не удалось, а желание оставить Миши у себя все равно остается. Для счастливого завершения всей этой истории они обязательно должны пройти успешно.

    Карикатурист Омар Момани тонко намекает, что Конте нужно многое переосмыслить.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Goal
    Рейтинг: 3 Голосов: 8
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +26

      за ЦСКА с детства 20 февраля 2018, 12:13

      истенный фанат спайндж боба

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 19 февраля 2018, 07:47

      Цыплят по осени считают (то бишь по окончании сезона).
      Несколько игр ещё ничего не значат, к тому же не с самыми сильными соперниками.
      Хотя начал там круто, спору нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 18 февраля 2018, 18:40

      Вообще пох над чем, с кем и как парень угарает... Главное забивает и людей не ест...))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 18 февраля 2018, 11:45

      Очень крутой.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 18 февраля 2018, 11:07

      Батшуаи - очень интересный игрок. Ещё со времён игры в Льежском Стандарте был в нём виден потенциал. Он набрал форму, смотрится неплохо. Но сравнение с Месси, да ещё и в пользу бельгийца?! Мало того, что они игроки с разных планет, так у них совершенно разные функции на поле. Месси и без голов будет полезен. А вот незабивающий центрфорвард не будет нужен никому.

      1
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      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 18 февраля 2018, 06:16

      +++

      0
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    • ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa 18 февраля 2018, 00:53

      Great missup!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 17 февраля 2018, 20:42

      мишаня конечно интересный футболист ! но полезнее месси )))))) источник БОМБАРДИР угостите тем что курите?

      -1
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 17 февраля 2018, 20:31

      веселый парень.я думаю что его опять сошлют в Дортмунд.

      0
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 17 февраля 2018, 17:00

      +++++

      0
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