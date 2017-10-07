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    • Самый веселый футболист современности играет в «Челси». Он крутой

    Самый веселый футболист современности играет в «Челси». Он крутой


    3.1
    Голосов: 9
    07.10.2017 12:30
    Миши Батшуайи забивает решающие голы и развлекает болельщиков классными шутками.

    «Бэтсмен» – так называют Батшуайи, отсылая к супергерою Бэтмену. Тот наводил порядок в мире, а бельгийский нападающий «Челси» помогает клубу. «Если нужно выиграть игру на 94-й минуте, звоните мне», – написал форвард в твиттере после победы над «Атлетико» в Лиге чемпионов. К посту он приложил картинку от издания Bleacher Report. Их креативщики добавляют игроку популярности, а сам он отвечает взаимностью. Футбол должен быть веселее.

    В «Челси» Батшуайи никак не станет главным игроком атаки. До этого сезона он был в тени Диего Косты. Мощный Коста наколотил 20 голов и 10 результативных пасов, а Миши выходил со скамейки и забил только пять раз. Сейчас ситуация похожа. Новичок Мората играет и много забивает, а Батшуайи – лишь второй выбор для Антонио Конте. Но это не мешает бельгийцу шутить.

    После того же матча с «Атлетико» он выложил фотографию с Торресом и Костой. «Великая честь встретиться с одним из великих форвардов, кумиром детства… И нет, я говорю не о Диего», – написал Батшуайи. Пост разошелся на 17 тысяч репостов.

    Сборная Бельгии первой из всех команд европейского отбора обеспечила себе поездку в Россию на ЧМ-2018. Миши Батшуайи – не главный бельгийский нападающий, но все равно часть сборной. Вот с таким рисунком сфотографировался футболист, а затем снова попытался пошутить. «Как вам мои художества?» – спросил Батшуайи. Болельщики не совсем поняли задумку. Некоторые из них попросили Миши научиться забивать больше голов, либо выбрать себе новую профессию.

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    Публикация от Michy Batshuayi (@mbatshuayi)

    Отдельная тема – взаимоотношения Миши Батшуайи и производителей футбольного симулятора FIFA. Взаимный троллинг здесь продолжается уже не первый сезон. В игре бельгийцу понижают характеристики, на что он картинно обижается. «Почему так мало?» – спросил Батшуайи у разработчиков, когда получил рейтинг 80. «Продолжайте забивать голы, тогда сможем поговорить», – пришел ответ. У Батшуайи это снова вызвало приступ смеха: «Я начал уже давно. Еще в тот момент, когда с вашими серверами все было нормально».

    Справедливо недовольных показателями в игре футболистов довольно много. Но в ситуации с Батшуайи даже футбольные фанаты встали на сторону EA Sports. «Вы жалуетесь на свой рейтинг? Миши, я знаю, что вы играли плохо. Вы заслуживаете рейтинг 70 и место в китайской лиге. Перестаньте жаловаться и забивайте голы», – уважительно резкое высказывание в комментариях инстаграма бельгийца. Найти достойный ответ на такой выпад Батшуайи не смог.

    Кстати, улучшение общих характеристик и слабой ноги бельгиец просил у EA Sports еще после поездки в Сингапур. Там он забил красивые голы «Арсеналу».

    «Бэтсмен» уже нашел автомобиль, соответствующий его статусу.

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    За пределами поля Батшуайи поддерживает образ веселого парня. На такой оригинальный наряд его вдохновил новый альбом Алиши Киз.

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    Характер и отношение к жизни Миши Батшуайи можно узнать по одному этому видео.

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    Вот так он готовится к матчам.

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    Если тренировка прошла удачно, Миши выдает необычные эмоции.

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    На ближайшее время веселый Батшуайи – главный нападающий «Челси». Забивной Альваро Мората получил травму в игре с «Манчестер Сити». Испанца не будет от шести до восьми недель. «Порой неудача партнера становится удачей для другого. Я могу быть эффектным нападающим, а не джокером. В ближайшее время у меня будет возможность проявить себя в основе», – сказал Батшуайи по этому поводу.

    Пока в этом сезоне Премьер-лиги он сыграл только в четырех играх, проводя на поле в среднем по 25 минут. Осталось действительно воспользоваться футбольным шансом. И здесь уже не до шуток.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter Миши Батшуайи
    Рейтинг: 3.1 Голосов: 9
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24685

      DOCTOR PENALTY 7 октября 2017, 13:45

      Клёвый пацан. ТЫ ОДЕССИТ , МИШКА!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +489

      mikitka 7 октября 2017, 13:43

      игра Батшуайи крайне симпатична, но он очень зря проводит такой период карьеры в "Челси"... постоянно на виду в основе "Монако" или "Боруссии" через год-другой воспринимался бы на уровне Мбаппе или Дембеле

      2
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 > mikitka 7 октября 2017, 23:44

      согласен.зря он сразу пошел в Челси.там будет сидет на скамеике.

      1
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      Рейтинг: +155

      Great Show 7 октября 2017, 12:27

      Тут вопрос не только в его футбольных способностях, но и в доверии тренеров.

      1
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