Самый веселый футболист современности играет в «Челси». Он крутой

Миши Батшуайи забивает решающие голы и развлекает болельщиков классными шутками.

«Бэтсмен» – так называют Батшуайи, отсылая к супергерою Бэтмену. Тот наводил порядок в мире, а бельгийский нападающий «Челси» помогает клубу. «Если нужно выиграть игру на 94-й минуте, звоните мне», – написал форвард в твиттере после победы над «Атлетико» в Лиге чемпионов. К посту он приложил картинку от издания Bleacher Report. Их креативщики добавляют игроку популярности, а сам он отвечает взаимностью. Футбол должен быть веселее.

twit text — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 27 сентября 2017 г.

В «Челси» Батшуайи никак не станет главным игроком атаки. До этого сезона он был в тени Диего Косты. Мощный Коста наколотил 20 голов и 10 результативных пасов, а Миши выходил со скамейки и забил только пять раз. Сейчас ситуация похожа. Новичок Мората играет и много забивает, а Батшуайи – лишь второй выбор для Антонио Конте. Но это не мешает бельгийцу шутить.

После того же матча с «Атлетико» он выложил фотографию с Торресом и Костой. «Великая честь встретиться с одним из великих форвардов, кумиром детства… И нет, я говорю не о Диего», – написал Батшуайи. Пост разошелся на 17 тысяч репостов.

twit text — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 27 сентября 2017 г.

Сборная Бельгии первой из всех команд европейского отбора обеспечила себе поездку в Россию на ЧМ-2018. Миши Батшуайи – не главный бельгийский нападающий, но все равно часть сборной. Вот с таким рисунком сфотографировался футболист, а затем снова попытался пошутить. «Как вам мои художества?» – спросил Батшуайи. Болельщики не совсем поняли задумку. Некоторые из них попросили Миши научиться забивать больше голов, либо выбрать себе новую профессию.

text Публикация от Michy Batshuayi (@mbatshuayi) Авг 29 2017 в 2:03 PDT

Отдельная тема – взаимоотношения Миши Батшуайи и производителей футбольного симулятора FIFA. Взаимный троллинг здесь продолжается уже не первый сезон. В игре бельгийцу понижают характеристики, на что он картинно обижается. «Почему так мало?» – спросил Батшуайи у разработчиков, когда получил рейтинг 80. «Продолжайте забивать голы, тогда сможем поговорить», – пришел ответ. У Батшуайи это снова вызвало приступ смеха: «Я начал уже давно. Еще в тот момент, когда с вашими серверами все было нормально».

Справедливо недовольных показателями в игре футболистов довольно много. Но в ситуации с Батшуайи даже футбольные фанаты встали на сторону EA Sports. «Вы жалуетесь на свой рейтинг? Миши, я знаю, что вы играли плохо. Вы заслуживаете рейтинг 70 и место в китайской лиге. Перестаньте жаловаться и забивайте голы», – уважительно резкое высказывание в комментариях инстаграма бельгийца. Найти достойный ответ на такой выпад Батшуайи не смог.

twit text — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 13 сентября 2017 г.

twit text — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 13 сентября 2017 г.

Кстати, улучшение общих характеристик и слабой ноги бельгиец просил у EA Sports еще после поездки в Сингапур. Там он забил красивые голы «Арсеналу».

twit text — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 22 июля 2017 г.

«Бэтсмен» уже нашел автомобиль, соответствующий его статусу.

text text Июл 6 2017 в 2:52 PDT

За пределами поля Батшуайи поддерживает образ веселого парня. На такой оригинальный наряд его вдохновил новый альбом Алиши Киз.

text text Ноя 6 2016 в 9:48 PST

Характер и отношение к жизни Миши Батшуайи можно узнать по одному этому видео.

text text Окт 11 2016 в 1:40 PDT

Вот так он готовится к матчам.

text text Май 27 2017 в 8:02 PDT

Если тренировка прошла удачно, Миши выдает необычные эмоции.

text Авг 4 2017 в 2:01 PDT

На ближайшее время веселый Батшуайи – главный нападающий «Челси». Забивной Альваро Мората получил травму в игре с «Манчестер Сити». Испанца не будет от шести до восьми недель. «Порой неудача партнера становится удачей для другого. Я могу быть эффектным нападающим, а не джокером. В ближайшее время у меня будет возможность проявить себя в основе», – сказал Батшуайи по этому поводу.

Пока в этом сезоне Премьер-лиги он сыграл только в четырех играх, проводя на поле в среднем по 25 минут. Осталось действительно воспользоваться футбольным шансом. И здесь уже не до шуток.