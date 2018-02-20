Почему «Челси» так кошмарит? Все дело в особенностях Конте

Подробный ответ на главную загадку этого сезона АПЛ.

Вопрос идеала

В том, что Антонио Конте – великий футбольный художник, не должно быть никаких сомнений. Он оживил «Ювентус» так основательно, что Аллегри – а над ним в свое время смеялась вся Италия – начал терять позиции только в этом сезоне. А когда у народа появились сомнения, что Конте может и хочет делать что-то, кроме 3-5-2, он выдумал очень интересную сборную Италии – и это с одним из слабейших составов за последнее время.

Естественно, как у всякого большого интеллектуала, у Антонио есть собственная теория того, как работает то, что мы называем футболом. Сюда входит все: как должны перемещаться игроки, какие схемы использовать, кто и сколько получает свободы на поле. И есть представления об идеальной модели. Иногда от них приходится отходить из-за обстоятельств.

Сборная Италии не была «Ювентусом» как раз потому, что там не было своего Лихштайнера. Как и неограниченных возможностей в замене того или иного игрока. Это замечательно, но зачем тогда Конте чинит игру «Челси»? Она же не сломана. В чемпионском сезоне все работало прекрасно. Поэтому мы и говорим «чемпионский сезон». Но тут, как обычно бывает в таких ситуациях, дело глубже.

twit text — Andy Hall™ (@AndyHall5286) 5 февраля 2018 г.

Если дьявол в деталях, то Конте – первый сатанист в современном футболе. И то, что происходит сейчас, это как раз поиски некоего философского камня и вообще алхимия в чистом виде. Система 3-4-3 год назад действительно работала, но сейчас Конте захотел найти тот идеальный баланс, который был у него в «Ювентусе». К сожалению, не все получилось с трансферами, поэтому задумка реализовалась лишь наполовину.

Конечно, всех волнует вопрос – зачем было отдавать Матича и брать Бакайоко? С сербом «Челси» находился в нижней части таблицы по пропущенным и почти не проигрывал, а теперь пропускает регулярно. Ну, наличие корреляции не означает наличие связи. Во всяком случае, она не такая явная, как вы думаете.

Бакайоко брали не потому, что он лучше Матича. А потому, что он лучше Матича идет вперед и уступает ему в отборе не так сильно, чтобы это было невозможно компенсировать. В итоге он и Канте по очереди ходят вперед, сокращая расстояние между полузащитой и атакой, что, в свою очередь, позволяет атакующим полузащитникам играть шире. Но и оголяют опорную зону, куда не всегда успевает выдвигаться Давид Луиз.

То есть идея хорошая сама по себе, но вызывает системную ошибку, которую не так-то просто исправить. Зная Конте, он вряд ли позволит себе играть с чистым опорным. Скорее отправит Сеска на позицию «реджиста» и заставит Канте и Бакайоко расчищать путь. Но Фабрегас все-таки не Пирло и чисто инструментально работает по-другому. А настоящая головная боль Конте находится впереди.

Вопрос форварда

«Я не умею уговаривать руководство покупать дорогих игроков. Возможно, мне стоит перестать улучшать действующих и тогда они согласятся», – этот выпад Конте в адрес Абрамовича далеко не первый виток их конфликта. Но обида вполне ясна. Летом он просил Лукаку, а в итоге остался с обезглавленным нападением. Нет, Мората хорош. Но он не выполнит все функции на свете, а Конте привык держать под рукой в том числе инструменты для грубой работы.

А небольшое повреждение Мораты и вовсе привело к тому, что несколько матчей подряд впереди играл Азар. Мало того, что тот привык атаковать из глубины, так еще и сопернику становится проще отрезать от остальной команды лучшего игрока. Именно это произошло в матчах с «Уотфордом» и «Борнмутом».

И посмотрите, как изменилась игра в матче с «Вест Бромом», когда уже пришел Оливье Жиру. Это не панацея, но у Конте снова есть свой Льоренте-вариант. Даже, пожалуй, лучше, потому что француз всегда борется за каждый мяч и никогда не играет вполсилы.

Вообще его покупка – гениальный ход. Изначально ведь говорили об Энди Кэрролле, и все смеялись, хотя Антонио мог бы выжать из него очень много. Но тут – человек, который много забивает именно с замен. Как раз на роль второго форварда.

twit text — fuboTV soccer (@fuboTVsoccer) 12 февраля 2018 г.

Необходимость в покупке большого нападающего диктовалась принципами игры Конте, которые он не менял никогда. Это, пожалуй, самый антиголландский тренер на свете. Во всяком случае, большего противника идеи «тотального футбола» я не встречал. Если забыть про Сэма Эллардайса. Потому что человек, пытающийся продать Дэйви Классена за то, что тот не играет в футбол старых-добрых 1890-х, должен быть забыт.

Конте запрещает некоторым игрокам – особенно нападающим – смещаться с позиции. Стройная и четкая схема, в его понимании, образует командный почерк. Мората и Азар же привыкли играть более гибко, но дело даже не в этом. Допустим, они полностью исполняют волю Антонио и играют только на острие. Но если сопернику удастся отрезать их и выключить из игры, у «Челси» не остается вариантов.

До прихода Жиру не было игрока впереди, который может цепляться за дальние мячи. Только и всего. Баштуайи отдали именно поэтому. Чтобы играть в футбол, а не оставаться третьим выбором в «Челси». А это было неизбежно, потому что конкурировал бы он скорее с Моратой, где – как минимум по функциям, требуемым Конте, – бельгиец проигрывает. Но это всего лишь аренда. Кто уйдет навсегда, решится летом. Если не уйдет сам Конте, но пока я в этом сомневаюсь.

Теперь же и тренерам соперников «Челси» придется держать в голове возможный выход Жиру, тогда как ранее атакующий инструментарий лондонцев был постоянной величиной. Это тоже важно. Плюс так же можно решить – хотя бы относительно – главную проблему модуля 3-4-3 в этом сезоне. А именно, разрывы между линиями. Команды с достаточным беговым потенциалом отрезали нападение от полузащиты, а защиту от опорной зоны. В итоге «Челси» не мог комбинировать между линиями, шел на риски и проигрывал. И нет лучшей этому иллюстрации, чем игра с «Уотфордом».

Вопрос хозяина

Сам Конте умело притворяется, что никакой проблемы нет. Во всяком случае, что они преувеличены. В своих возможностях все исправить, он не сомневается. Его нарциссизм очевиден, но у Антонио есть для того веские причины. Гораздо важнее в контексте его работы в «Челси» другое психическое состояние − мания контроля.

Конте хочет находиться в центре паутины и держать все ниточки сразу. Чувствовать себя начальником. Проблема в том, что владелец клуба думает о себе точно так же. Роман Абрамович привык, чтобы с ним общались как с боссом. «Ты просишь, но ты делаешь это без уважения» – это как раз про него. К сожалению, Антонио Конте не из таких.

Он ведь действительно не понимает, почему ему не купили Лукаку, несмотря на то, что деньги есть. А ведь просил. Даже требовал. Затяжной конфликт с руководством – это именно то, что может похоронить работу Конте в Лондоне. И то, что ставит вопрос: а нужно ли ему это все?

То, что по своей воле Антонио уйдет, только закрыв все гештальты, то есть завершив проект, – очевидно. Как и то, что его не уволят сразу. Если сейчас, после зимних перестановок, команда одержит несколько побед подряд, то он наверняка доработает до конца сезона, а то и продолжит работу с клубом в новом. У меня нет никаких сомнений, что тренерского таланта Конте хватит, чтобы сделать еще более интересную команду.

twit text — Ramy Daakour (@RDaakour) 5 февраля 2018 г.

Перед началом этого сезона у Антонио были очередные наполеоновские планы, расписанные от и до. Единственное, что он не учел – вмешательство руководства. Все-таки это не тот генерал, который продумывает пути отступления. Потому что отступать он попросту не привык.

Чтобы и дальше эффективно работать в «Челси», самый верный ход для Конте сейчас – успокоить собственное эго и притвориться, что все хорошо. Потешить себя он сможет, когда команда вернется к победам и выиграет что-нибудь еще. А сейчас он недостаточно силен, чтобы тягаться в авторитете с Абрамовичем. Помимо этого, нужно забыть про фразу «я хочу» и адекватно расписывать необходимость покупки того или иного игрока клубному менеджменту. Скорее всего, в голове Конте это выглядит как трата времени, но в данном случае он просто обменяет его на деньги.

Возвращение «Челси» – одна из самых интересных историй в этом году. Внимательный зритель точно заметит, как изменится баланс в линиях в ближайшее время, и как приход Жиру разнообразит игру в атаке. У команды все еще много проблем и одному Конте известно, как он будет их решать. Мы также будем следить за лондонцами и с удовольствием напишем что-нибудь итоговое. И не важно, будет это касаться сезона, тактических изысканий или карьеры Антонио Конте в «Челси».

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