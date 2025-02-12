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Мимович достался «Зениту» бесплатно

Появились подробности аренды Огнена Мимовича из «Фенербахче» в «Зенит».

  • «Фенербахче» приобрел Мимовича у «Црвены Звезды» 31 января за 6,7 миллиона евро и подписал с ним контракт до лета 2029 года.
  • Игрок провел за белградский клуб в этом сезоне 19 матчей, забил 1 гол, отдал 2 передачи.
  • Мимович присоединился к «Зениту» на сборе в ОАЭ.

«Мимович перешел в аренду в «Зенит» до конца сезона без права выкупа.

Турецкий клуб не смог заявить 20-летнего игрока, но он нужен главному тренеру команды Жозе Моуринью в будущем. Сине-бело-голубые арендовали Мимовича бесплатно, однако будут выплачивать футболисту зарплату в полном размере», – написал источник.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии (2)
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7:1
1739387514
третий игрок по стоимости в црвене, уступает только двум атакующим игрокам. да и моуриньо не будет брать хер пойми кого. хорошо, что клубы дружат, раз договорились о бесплатной аренде.
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7:1
1739387892
"За полтора года защитник проделал путь от игрока третьей сербской лиги до футболиста, выходящего на поле в матчах Лиги чемпионов" © с сайта зенита.
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