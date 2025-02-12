Мимович достался «Зениту» бесплатно

Появились подробности аренды Огнена Мимовича из «Фенербахче» в «Зенит».

«Фенербахче» приобрел Мимовича у «Црвены Звезды» 31 января за 6,7 миллиона евро и подписал с ним контракт до лета 2029 года.

Игрок провел за белградский клуб в этом сезоне 19 матчей, забил 1 гол, отдал 2 передачи.

Мимович присоединился к «Зениту» на сборе в ОАЭ.

«Мимович перешел в аренду в «Зенит» до конца сезона без права выкупа.

Турецкий клуб не смог заявить 20-летнего игрока, но он нужен главному тренеру команды Жозе Моуринью в будущем. Сине-бело-голубые арендовали Мимовича бесплатно, однако будут выплачивать футболисту зарплату в полном размере», – написал источник.