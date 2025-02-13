Трансфер «Зенита», Россия может сыграть с Бразилией и Аргентиной, в «Химках» думают о бойкоте, вариант Черчесова в Европе и другие новости

Украинский вратарь «Бенфики» вновь не пожал руку Головину.

Медведев: «Петербург – футбольная столица России».

Болельщики «Зенита» возмущены тратами «Спартака»: «Страшно подумать, сколько на эти деньги можно построить школ, больниц».

Игроки «Химок» могут бойкотировать ближайший матч.

«Зенит» официально уступил «Спартаку» звание народной команды.

Лидер европейского чемпионата хочет назначить Черчесова.

Тренер «Химок» Артига планирует пожаловаться на клуб в ФИФА.

Дениса «Русского Месси» Давыдова обвинили в воровстве – у экс-спартаковца финансовые проблемы.

«Хочу уехать»: Сперцян ответил, почему до сих пор не покинул «Краснодар».

Батраков активно отдохнул в ОАЭ со своей девушкой, которая старше его на 10 лет.

«Спартак» передал деньги за Солари наличными через дипкурьеров.

Появилось видео нападения на комментатора «Матч ТВ».

Сперцян: «Ни разу не пожалел, что выбрал Армению, а не Россию».

Винисиус и Месси могут сыграть против сборной России в 2025 году.

Защитник «Фенербахче» перешел в «Зенит».