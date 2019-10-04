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21.04.2017 09:55Экс-легенда «Арсенала» Тони Адамс уже 15 лет не играет в футбол. За это время он успел поработать главным тренером в АПЛ, устроил инфраструктурную революцию в Азербайджане, заскочил в Китай, а сейчас взрывает интернет своей установкой на тренировке «Гранады». Денис Беневольский − о новой жизни великого капитана.3
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07.01.2017 21:30«Боруссия» оценивает Смолова в 10 миллионов. Рейнгольд предложил исключить из РФПЛ уральские и сибирские клубы. Дайджест событий дняМаурисио Покеттино рассказал, в каком случае он готов станцевать танго. Валерий Рейнгольд жестко прошелся по уральским и сибирским клубам. Златан Ибрагимович сравнил себя с животным. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.20
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18.12.2016 02:15Валерий Карпин стал экспертом «Матч ТВ», ненадолго забыв о тренерской карьере. Зато в Испании продолжают восхищаться именно его футбольными навыками, а родной для россиянина «Реал Сосьедад» рвется в Лигу чемпионов. «Бомбардир» показывает, что перед началом тура придумали в лиге, где прошли лучшие годы карьеры Карпина.5
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30.09.2016 17:00В Испании завелся супердриблер на зависть «Барселоне», самый умный защитник АПЛ отыскался в «Халле», а в России Дмитрий Комбаров обрел статус прогрессирующего страдальца. «Бомбардир» выделяет пятерку неожиданных героев из главных лиг Европы.8
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