Вторая строчка и отставание от «Реала» на одно очко.

«Гранада» в этом сезоне чемпионате Испании: 7 матчей, 2 ничьи, 1 поражение и победы над «Леганесом» (1:0), «Барсой» (2:0), «Сельтой» (2:0) и «Эспаньолом» (3:0). Плюс вторая строчка в таблице.

На вопрос о том, почему с «Гранадой» случился такой чудесный перфоманс в этом сезоне, ответил тренер Диего Мартинес: «Да мы сами в небольшом шоке. Понимаю, что дальше нам не будет так везти. Но сейчас нам нужно максимально наслаждаться этим моментом и пытаться максимально продлить его».

У «Гранады» поменялся владелец. Он мечтает о работающей системе

Ценность такого прогресса «Гранады» увеличивается благодаря одному факту. Еще в прошлом сезоне она играла в Сегунде, выбралась в Примеру и пошла по не очень типичному пути для номинального аутсайдера – начала разрывать.

Два года назад «Гранада» принадлежала семье Поццо (которая владеет «Удинезе» и «Уотфордом»). Отличительная черта семейства (как бизнесменов) – эмоциональность в их действиях.

Поэтому, когда в сезоне-2016/17 у «Гранады» было все плохо, тренировать поставили Тони Адамса (это была именно инициатива Поццо, а не вливающихся в клуб китайцев). Поццо считали, что авторитет Адамса повысит посещаемость команды. Вместо этого они пробили еще большую дыру под ногами. И логично улетели в Сегунду.

Совсем иной рабочий подход у китайского бизнесмена Цзянь Лижанг, который пришел в «Гранаду» в конце 2016 года. Лижанг сразу заметил, что не стоит ожидать вливаний финансов на уровне шейхов, что его цель – создать команду с традициями, выпускать в составе как можно больше воспитанников и развивать академию (никого в России не напоминает?).

Сезон-2017/18 – Лижанг мечтал о красивом атакующем в футболе. Лижанг потратил тем летом на трансферы 100 тысяч евро (Жерман Санчес), набрал 12 свободных агентов и логично отлетел от призовой тройки Сегунды – на 10 место.

Перед началом сезона-2018/19 он несколько пересмотрел свои взгляды: назначил более амбициозного тренера (Диего Мартинеса), который 7 лет варился в системе «Севильи» и искал мощный самостоятельный вызов. По трансферам особо ничего не изменил, но зачем: за год до этого был сформирован нормальный костяк.

Секрет «Гранады» успеха «Гранады» в прошлом сезоне построен на отличном планировании стратегии развития на несколько лет вперед. Лижанг взял тренера, которого одобрили все его советники. Лижанг отказался от многочисленных трансферов и вместо этого оставил прежних игроков и несколько подчистил состав.

В начале сезона-2018/19 Лижанг говорил: «Мы хотим построить мощный проект на несколько сезонов вперед. Мы хотим запустить такой проект, который не будет разваливаться из-за небольших финансовых проблем и незначительных проблем с составом».

Результат – «Гранада» забралась на второе место в Сегунде, вышла в Примеру и сейчас идет среди лидеров.

За кем следить в этой «Гранаде»

Диего Мартинес, тренер – он зарекомендовал себя шикарным специалистом по развитию молодежи, когда был в «Севилье». Сейчас Лижанг поставил перед ним такую же задачу в «Гранаде».

Антонио Пуэртас, нападающий – главный бомбардир «Гранады» прямо сейчас. У него 3 гола в 7 матчах Примеры.

Несколько мощных топов, которые восстанавливают свою репутацию в «Гранаде»: Роберто Сольдадо, Максим Гоналон, Адриан Рамос (последние два как-то пока не попадают в стартовый состав).

Анхель Монторо, полузащитник – в «Гранаде» с 2017 года, сейчас он – главный распасовщик команды в Примере.

Какие есть вопросы к «Гранаде»

Мартинес не случайно заговорил о везении. «Гранада» зажгла на относительно коротком отрезке сезона, обыграв из сильных команд только «Барселону» – у нее сейчас присутствует игровой спад. Вопрос в том, сможет ли «Гранада» показать себя так же в течение нескольких месяцев? И как клуб пройдет переходный отрезок с декабря на январь, когда в чемпионате Испании ее подряд ждут «Эйбар», «Мальорка», «Барса», «Эспаньол», «Атлетико» и «Севилья»?

Второй вопрос связан с комплектацией состава. Понятно, что игра за счет футболистов, взятых ранее, входит в план Лижанга. Но не принесет ли такая стратегия кучу проблем на том участке сезона (обычно это январь-март), когда многие клубы вывозят на классе? А у «Гранады» этого класса не так уж и много.

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