Какой тренер нужен «Барселоне»?

Мы выделили 4 кандидата.

«Барселона» ужасно начала сезон. Два поражения в пяти турах, восьмое место в лиге и слабая игра в ЛЧ. В клубе напряженная обстановка, об этом говорит даже Месси.

Авторитетный испанский источник AS вчера выдал инсайд: «Барселона» уволит Вальверде в случае потери очков в следующих двух матчах.

Даже если информация ложна, и Вальверде не уволят по ходу сезона, все идет к тому, что он покинет клуб летом.

Что не так с «Барсой», помимо слабого старта?

С Вальверде команда полностью отошла от философии, которую когда-то принес Кройфф и модернизировал Гвардиола. Он отказывается от контроля пространства и прессинга. А, когда команда владеет мячом, она делает это стерильно с редкими обострениями.

twit text — Goal (@goal) September 21, 2019

Каждый тренер «Барсы» придумывал для Месси роль, которая скрывала его недостатки без мяча и не ломала позиционную игру команды в атаке. При Вальверде Месси играет в свободной роли и освобождается от прессинга. Команде приходится подстраиваться под его движение и работать за него без мяча.

За последние 15 лет «Барселона» никогда не была такой неострой и зависимой от Месси.

Кто сменит Вальверде?

Мы выделили четырех тренеров. Сразу отвечаем на вопросы, почему именно они:

• Все они прямо сейчас без клуба и готовы работать.

• Каждый заслуживает этой работы.

• Были уволены (или ушли) из предыдущих клубов не по делу.

• Каждый по-своему изменит «Барсу».

Марселино Тораль

Точно самое незаслуженное увольнение этого сезона. Марселино спихнули только потому, что он не был угоден владельцу клуба. При этом по качеству игры «Валенсия» была очень сильна.

С Марселино клуб впервые за 11 лет выиграл трофей. После неудачных сезонов на 12-м месте и без еврокубков команда стала регулярно играть в Лиге чемпионов. Дважды закончила сезон четвертой, выиграла Кубок Короля и дошла до полуфинала Лиги Европы. В период Марселино в Испании только «Барса» и «Атлтеико» проиграли меньше матчей, чем «Валенсия».

Он меньше остальных наших кандидатов стилистически поменяет «Барсу». Марселино так же, как и Вальверде, отказывается от владения мяча и ставит на контратаки. Даже любит ту же схему, что и Вальверде – 4-2-2.

Что он тогда вообще изменит? Заставит команду играть интенсивнее без мяча и прямолинейнее с ним. И не допустит, чтобы сразу два футболиста у него ходили пешком при обороне, как это в прошлом сезоне делали Суарес и Месси.

Марселино – самый сомнительный кандидат на роль тренера «Барсы». Он сможет работать в Испании только со следующего сезона (по правилам Ла Лиги). И еще больше отойдет от традиционной философии клуба. Но если клуб не нацелен ее сохранять и еще больше хочет отойти от старого стиля, Марселино – хороший вариант.

Кике Сетьен

Первый за 16 лет тренер, обыгравший на выезде «Реал» и «Барсу» за сезон в Ла Лиге. В позапрошлом сезоне занял шестое место с «Бетисом» и вывел его в Лигу Европы.

Его уволили в конце прошлого сезона. Из-за неудовлетворительных результатов (10 место). Сетьен разбаловал руководство и фанатаов высокими результатами. А когда команда сдала по сравнению с пиковым сезоном – его сразу уволили.

Сетьен – антипод Марселино. Это тренер, который ставит на высокий прессинг, тотальное владение мяча и пространства. Тот, чьи команды всегда играют от себя.

Во всех сезонах Ла Лиги его команды были в тройке лучших по владению. В последних двух – вообще лучшими. Его команды в кратчайшие сроки осваивали идею владения, даже если состав не подходил по эту концепцию.

Приход Сетьена в «Барсу» будет означать возвращение ко временам Гвардиолы в стилистическом плане. И сильно изменит то, что есть сейчас. Порадует тех, кто скучает по старому стилю, и взбодрит команду.

А еще игра во владение совершенно точно подходит текущему составу. Ну как можно заставлять Бускетса, де Йонга и Артура так много играть без мяча?

Пабло Мачин

С ним «Севилья» была третьей командой по ожидаемым очкам, играла ярко, была одной из лучших в Испании по качеству игры с мячом, имела большие шансы на попадание в ЛЧ и прогрессировала.

Команда выдала слабую серию в феврале-марте, вылетела из ЛЕ, а Мачина уволили. Без него «Севилья» потеряла в качестве и финишировала на шестом месте. Слишком опрометчивое решение руководства.

До «Севильи» Мачин тренировал «Жирону». Он вывел ее из Сегенду, а в следующем сезоне команда стала десятой – впервые в истории чемпионата клуб, только что поднявшийся в Ла Лигу, занял такое высокое место. Достижением «Жироны» тогда восхищался Пеп Гвардиола, признававшийся, что плотно следит за командой Мачина: «То, что они делают в этом сезоне, невероятно. Пабло Мачин проделал потрясающую работу».

Философия Мачина:

• Нужно быть смелым и умным одновременно. Смелость без ума самоубийственна и безрассудна.

• Хороший матч всегда тот, который идeт по твоему плану. Даже если ты проигрываешь.

• Прессинг и контрпрессинг – двигатели игры команды.

Мачин тоже, как и Сетьен, ставит на владение и игру от себя. Но он более гибок и умеет подстраиваться под соперника – очень важное качество для тренера (особенно в топ-клубе).

Еще Мачин умеет находить игрокам новые роли. Например, он успешно использовал Промеса и Хесуса Наваса как латералей. Навас выдал на новой позиции чуть ли не лучший сезон в карьере в 33 года. Промес адаптировался и играл хорошо, хотя в «Спартаке» никогда не отличался оборонительной работой.

В теории Мачин больше подходит «Барсе», чем Марселино и Сетьен. Но есть еще один кандидат, который прямо сейчас кажется идеальным для клуба.

Массимилиано Аллегри

Уход Аллегри из «Ювентуса» – в принципе спорная история. Он давал результат (пять чемпионств подряд), дважды выводил команду в финал ЛЧ. Но весной они с клубом о чем-то не договорились.

Аллегри сейчас – один из лучших тренеров мира. А еще он свободен и подойдет «Барселоне».

Он не зациклен на каком-то одном стиле. Мастерски подстраивается под качества футболистов и маскирует ее слабые стороны. И подход Аллегри не требует долгого тренировочного процесса. Это то, что «Барселоне» сейчас катастрофически не хватает. Плюс Аллегри – гениально влияет на матчи уже по ходу.

Он справился даже с приходом Роналду, который плохо подходил «Ювентусу». И команда не потеряла в качестве игры с человеком, под которого приходилось подстраиваться. Такой тренер нужен и «Барсе», в которой играет Месси.

У Аллегри есть только одно слабое место – он никогда не работал в Ла Лиге. Зато он говорит на испанском. Два с половиной года назад он рассказывал, что активно его учит.

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