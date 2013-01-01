Месси: «Нам было очень тяжело. Но мы понимаем, что происходит»

Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал неудачный старт каталонского клуба в текущем сезоне.

«Нам было очень тяжело. У нас есть проблемы с созданием моментов, в то же время мы плохо обороняемся, позволяя соперникам слишком многое. Понятно, что сезон только начался, но реагировать на происходящее нужно уже сейчас.

Мы понимаем, что нужно прибавлять. И мы понимаем, что происходит. У меня нет никаких сомнений, что мы станем сильнее и будем расти дальше.

Возвращение на поле дается тяжело, я чувствую усталость, не хватает искры. Фати? Я был удивлен и впечатлен уже в первый день, когда увидел его. Он привлек мое внимание, а в следующем матче уже дебютировал», – сказал Месси.