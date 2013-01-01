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    Месси: «Нам было очень тяжело. Но мы понимаем, что происходит»

    Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал неудачный старт каталонского клуба в текущем сезоне.

    «Нам было очень тяжело. У нас есть проблемы с созданием моментов, в то же время мы плохо обороняемся, позволяя соперникам слишком многое. Понятно, что сезон только начался, но реагировать на происходящее нужно уже сейчас.

    Мы понимаем, что нужно прибавлять. И мы понимаем, что происходит. У меня нет никаких сомнений, что мы станем сильнее и будем расти дальше.
    Возвращение на поле дается тяжело, я чувствую усталость, не хватает искры. Фати? Я был удивлен и впечатлен уже в первый день, когда увидел его. Он привлек мое внимание, а в следующем матче уже дебютировал», – сказал Месси.

    • После пяти туров «Барселона» занимает восьмое место в таблице с 7 очками.
    • Матч «Барселона» – «Вильярреал» пройдет во вторник, начало встречи – 22:00 мск.

    Источник: Eurosport

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    Сегодня, 12:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3820

      ivan-football-fan 35 минут назад

      Боже...ну...призы ему даёте...так, хоть, рот разеать не позволяйте... Чушь какая-то несуразная...Не его это))))

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