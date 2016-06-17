Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мигель Мачадо – слепой болельщик сборной Испании


    0
    Голосов: 0
    17.06.2016 15:17
    Мигель – незрячий с рождения. Но это не мешает ему всей душой переживать за футбольную сборную своей страны. «Бомбардир» рассказывает о самом преданном болельщике Евро-2016.

    Рядом с Мигелем повсюду находится его брат Пепе – главная связь с внешним миром и постоянный комментатор футбольных матчей. Да-да, братья Мачадо предпочитают при первой возможности выбираться на стадион, а не сидеть у телевизора. Они регулярно бывают на матчах родной «Гранады» и, конечно же, не пропускают игры национальной сборной.

    Мигель в любую погоду находится на трибуне с голым торсом – на нем Пепе по просьбе брата краской изображает лозунги в поддержку команды. Однажды у братьев родилась лаконичная и пробирающая до мурашек фраза: «Я не вижу, но чувствую». Именно с этими словами на груди Мачадо чаще всего появляется на стадионах, и именно в таком виде он попал под объективы фотоаппаратов во время матча Испания – Чехия.

    О болеющем душой за команду Мигеле стало известно и работникам сборной Испании. Вскоре они попытаются осуществить его мечту – организовать встречу с Нолито. Но на Евро Мачадо приехал вовсе не за этим. По его собственным словам, главной целью является присутствие на финальном матче, куда испанцы с такими болельщиками просто не имеют права не попасть.

    Пять крутых вещей и достижений 1-го тура Евро

    ЧМ-2018. Какой будет сборная Испании?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Marca, Granadadigital
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14

      MastaRave 18 июня 2016, 01:43

      Парень достоин уважения, удачи ему и сборной Испании. Россия я за тебя душой .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 17 июня 2016, 17:52

      да-да

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11