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    • «Они наслаждались его магией». Как в Испании вспоминают Карпина

    «Они наслаждались его магией». Как в Испании вспоминают Карпина


    4.8
    Голосов: 4
    18.12.2016 02:15
    Валерий Карпин стал экспертом «Матч ТВ», ненадолго забыв о тренерской карьере. Зато в Испании продолжают восхищаться именно его футбольными навыками, а родной для россиянина «Реал Сосьедад» рвется в Лигу чемпионов. «Бомбардир» показывает, что перед началом тура придумали в лиге, где прошли лучшие годы карьеры Карпина.

    Валерий Карпин провел в Испании 11 лет, сменив за это время три команды. Дважды Карпин на несколько лет приходил в «Реал Сосьедад», год отыграл за «Валенсию», а еще пять сезонов отдал «Сельте». Его признавали лучшим универсальным игроком чемпионата Испании. Карпин пел песни на баскском языке и становился для испанцев своим парнем. В карьере тренера Карпина вояж в Испанию получился не самым удачным. Он потренировал «Мальорку», где главным достижением тренера стала работа с талантливым Асенсио, которого готовили к переходу в «Реал».

    Однако в Испании все равно продолжают вспоминать Валерия Карпина с теплотой. «Реал Сосьедад», «Валенсия» и «Сельта» наслаждались его магией. Как забыть Карпина? Такая подпись к фотографии появилась в официальном аккаунте Примеры в Instagram.

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    Фото опубликовано LaLiga (@laliga)

    Родной для Карпина «Реал Сосьедад», вдохновившись воспоминаниями о Валере, легко обыграл «Гранаду» (2:0), поднявшись на пятое место. Команда имеет равное количество очков с «Вильярреалом» и мечтает о попадании в еврокубки. В будущем же можно снова попробовать воссоединиться с Карпиным. Но уже придется наслаждаться его тренерской магией.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram
    Рейтинг: 4.8 Голосов: 4
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +61

      kolkarod88 19 декабря 2016, 21:41

      Хорошо играл Карпин! Чего только стоит его гол французам на сдан де франс.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3141

      m40 18 декабря 2016, 14:43

      Да по ящику балаболит он норм, в отличие от никакущих ,,экспертов,, Булыкина и бывшего нападающего Локо (запамятовал как звать уже)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +258

      жеха87 18 декабря 2016, 10:08

      Кстати почти не изменился внешне! И не разжирел как многие футболисты того времени! Молодчага следит за собой!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      Синий Лондон 18 декабря 2016, 09:24

      Экспертом, он лучше чем тренером

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      VSEzaSPARTAK 18 декабря 2016, 07:55

      Валера до сих пор верим!!!

      3
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