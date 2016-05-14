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    «Барселона» становится чемпионом Испании


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    Голосов: 0
    14.05.2016 19:50
    Борьба за титул в испанской Примере получилась жаркой. «Бомбардир» показывает ключевые моменты противостояний, в которых решилась судьба первого места.

    «Барселона» все-таки выигрывает титул. Трофей дался команде Энрике тяжело, но игровой спад и серию неудач удалось преодолеть. В решающий момент «Барса» не дрогнула, одержав разгромную победу над «Гранадой».

    «Гранада» – «Барселона» – 0:3

    «Барселона» празднует завоевание чемпионства!

    А вот и третий! Луис Суарес оформляет хет-трик, а «Барселона» становится чемпионом.

    Дубль оформляет Суарес. Похоже, что интрига перестает жить!

    Луи-и-и-ис Суарес! Важнейший гол забивает уругваец, возвращая «Барселоне» текущие лидирующие позиции.

    В параллельном матче «Реал» гостил у «Депортиво». Команде Зидана нужна была только победа.

    «Депортиво» – «Реал» – 0:2

    Второй мяч забивает Криштиану. Но «Реалу» это сильно не помогает.

    «Реал» открывает счет! Криштиану Роналду отличился.

    Этот матч станет последним для голкипера Стипе Плетикосы, которого хорошо знают российские болельщики.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Твиттер «Депортиво»
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +22

      armbarm 15 мая 2016, 17:37

      Заслужили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Strig 15 мая 2016, 06:33

      Молодцы, как это по-испански- но пасаран!?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 14 мая 2016, 21:45

      Да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 14 мая 2016, 21:17

      Barca! Barca Baaaarca!!! Ура,посоны,всех с праздником=)))!!!Суарес зверюга!!

      0
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      Рейтинг: +2185

      LOKOfanatik19 14 мая 2016, 21:16

      Поздравляю, достойный сезон, достойная концовка!!!

      Испания самая интригующая, ну еще и Португалия, если кто смотри и Россия...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 14 мая 2016, 21:00

      Суарес - монстр. В самом хорошем смысле этого слова.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 14 мая 2016, 20:49

      барса есть барса

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Igorello97 14 мая 2016, 20:43

      Барса в конце чемпионата дрогнула, но потом успокоилась и победила.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      Karakulov 14 мая 2016, 20:21

      Реал возьмет Лигу Чемпионов

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      alexfor 14 мая 2016, 20:14

      теперь пролет реала в лч, и вообще супер будет)

      -2
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