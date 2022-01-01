Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
11
8
3
11
6
3
2
1
11
6
5
11
6
0
6
0
7
7
0
6
6
0
2
4
1
9
-8
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
3
0
8
2
6
12
6
3
1
2
7
5
2
10
6
2
2
2
9
7
2
8
6
1
0
5
3
13
-10
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
0
2
14
6
8
12
6
2
2
2
8
6
2
8
6
2
1
3
8
13
-5
7
6
2
1
3
6
11
-5
7
Группа D
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
0
2
8
5
3
12
6
3
2
1
5
3
2
11
6
2
1
3
4
5
-1
7
6
0
3
3
4
8
-4
3
Группа E
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
10
6
4
11
6
3
1
2
11
11
0
10
6
2
1
3
8
10
-2
7
6
1
2
3
5
7
-2
5
Группа F
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
18
3
15
16
6
2
3
1
12
12
0
9
6
2
1
3
7
11
-4
7
6
0
1
5
5
16
-11
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
6
0
0
18
6
12
18
6
2
1
3
9
13
-4
7
6
2
1
3
8
8
0
7
6
1
0
5
5
13
-8
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
16
6
10
15
6
3
0
3
10
10
0
9
6
2
1
3
4
8
-4
7
6
1
1
4
8
14
-6
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
10
3
7
14
6
3
2
1
9
4
5
11
6
1
2
3
4
7
-3
5
6
1
0
5
4
13
-9
3
Группа J
1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
3
0
9
4
5
12
6
3
1
2
10
7
3
10
6
2
3
1
10
7
3
9
6
0
1
5
4
15
-11
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
2
4
0
8
3
5
10
6
1
4
1
8
9
-1
7
6
1
3
2
9
11
-2
6
6
0
5
1
5
7
-2
5
Группа L
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
14
4
10
16
6
4
1
1
9
6
3
13
6
1
0
5
5
12
-7
3
6
1
0
5
4
10
-6
3
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
2
4
7
3
2
1
0
7
2
5
7
3
0
3
0
4
4
0
3
3
0
1
2
1
4
-3
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
3
0
3
7
3
2
1
0
6
1
5
7
3
1
1
1
6
4
2
4
3
1
0
2
3
4
-1
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
11
1
10
9
3
2
1
0
5
2
3
7
3
2
1
0
6
4
2
7
3
2
0
1
5
2
3
6
Группа 3
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
1
5
9
3
2
1
0
3
1
2
7
3
1
1
1
2
1
1
4
3
0
1
2
2
5
-3
1
Группа 4
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
6
3
3
6
3
2
0
1
8
6
2
6
3
1
2
0
4
2
2
5
3
1
1
1
3
2
1
4
Группа 5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
11
2
9
9
3
1
2
0
7
6
1
5
3
1
1
1
3
5
-2
4
3
0
0
3
1
7
-6
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
3
6
9
3
2
0
1
6
3
3
6
3
1
1
1
4
5
-1
4
3
1
0
2
4
6
-2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
1
8
9
3
3
0
0
10
4
6
9
3
2
0
1
3
4
-1
6
3
1
1
1
4
3
1
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
4
4
0
6
3
1
2
0
4
1
3
5
3
1
1
1
2
2
0
4
3
1
0
2
3
7
-4
3
Группа 9
1
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
2
4
7
3
1
1
1
4
2
2
4
3
1
1
1
6
3
3
4
3
0
1
2
4
6
-2
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
2
5
7
3
1
2
0
1
0
1
5
3
1
2
0
7
5
2
5
3
0
3
0
4
4
0
3
Группа 11
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
2
5
7
3
2
0
1
4
3
1
6
3
0
0
3
3
7
-4
0
3
0
0
3
1
5
-4
0
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
5
6
-1
4
3
1
1
1
4
4
0
4
3
0
3
0
3
3
0
3
3
0
1
2
0
5
-5
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
2
1
1
5
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
0
2
4
5
-1
3
3
0
0
3
0
9
-9
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
0
2
3
5
-2
3
3
0
2
1
3
4
-1
2
3
0
0
3
3
11
-8
0
3
0
0
3
0
7
-7
0
Группа 3
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
2
2
0
4
3
1
0
2
2
4
-2
3
3
1
0
2
2
4
-2
3
3
0
2
1
2
3
-1
2
Группа 4
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
6
4
2
6
3
1
1
1
3
5
-2
4
3
0
1
2
2
7
-5
1
3
0
1
2
2
5
-3
1
Группа 5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
1
6
7
3
1
1
1
5
6
-1
4
3
1
0
2
4
6
-2
3
3
0
1
2
4
9
-5
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
3
6
9
3
1
0
2
5
8
-3
3
3
0
1
2
2
5
-3
1
3
0
0
3
1
7
-6
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
7
5
2
6
3
0
1
2
1
4
-3
1
3
0
0
3
4
11
-7
0
3
0
0
3
0
6
-6
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
2
4
9
3
1
2
0
5
0
5
5
3
0
1
2
2
5
-3
1
3
0
0
3
1
6
-5
0
Группа 9
1
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
4
4
0
6
3
1
2
0
6
5
1
5
3
1
2
0
3
2
1
5
3
0
0
3
0
9
-9
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
0
3
0
1
1
0
3
3
0
2
1
7
9
-2
2
3
0
2
1
1
3
-2
2
3
0
1
2
2
6
-4
1
Группа 11
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
2
5
9
3
2
1
0
5
3
2
7
3
1
0
2
2
5
-3
3
3
1
0
2
3
5
-2
3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире