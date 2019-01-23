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09.01.2017 16:00Алехандро Гомес оригинально поздравил свою дочку с днем рождения. Впрочем, это не далеко не единственные персонажи, побывавшие на рукаве ведущего игрока «Аталанты». Любуйтесь, пока ФИФА не запретила этот веселый креатив.2
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17.07.2016 13:00В 2008-м о нем говорила вся Италия, но спустя полгода о нем забыли. «Бомбардир» рассказывает драматичную историю Альберто Палоски – самом ярком дебютанте в истории Серии А, который поборол судьбу и через два года хочет приехать в Россию.2
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