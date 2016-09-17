Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Бавария» выдала лучший старт в истории. «Локомотив» уступил «Уфе». Дайджест событий дня


    3.7
    Голосов: 7
    17.09.2016 22:20
    «Ювентус» нацелился на Алексиса Санчеса. Клубный чемпионат мира может быть существенно расширен. Каррера посетил два матча. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    «Бавария» под руководством Анчелотти показала лучший старт в истории клуба

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти уже вписал свое имя в историю немецкого клуба. Команда под руководством итальянского специалиста выдала свой лучший старт за всю историю. В текущем сезоне «Бавария» провела шесть матчей, которые завершились победами мюнхенцев. В общей сложности команда забила в этих играх 23 мяча и пропустила лишь один.

    Бэрри – третий игрок, проведший 600 матчей в АПЛ

    Полузащитник «Эвертона» Гарет Бэрри выйдет в стартовом составе английского клуба на матч 5-го тура АПЛ против «Мидлсбро». Отметим, что данная встреча станет для 35-летнего футболиста 600-й в чемпионате Англии. Таким образом, Бэрри – третий футболист, проведший в АПЛ подобное число игр. Ранее это достижение покорялось полузащитникам Райану Гиггзу и Фрэнку Лэмпарду.

    Иньеста вышел на третье место по количеству игр в составе «Барселоны»

    Поединок четвертого тура Примеры против «Леганеса» (5:0, второй тайм) стал для хавбека «Барселоны» Андреса Иньесты 391-м в составе каталонской команды. Таким образом, 32-летний игрок догнал по количеству проведенных в футболке «блауграна» матчей защитника Мигеля Бернардо Бьянкетти и теперь делит с ним третье место по этому показателю. Больше Иньесты за «Барселону» в своей карьере сыграли лишь полузащитник Хави (505) и защитник Карлес Пуйоль (392).

    Роналду и Бэйл не помогут «Реалу» в матче против «Эспаньола»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду и полузащитник «сливочных» Гарет Бэйл пропустят матч 4-го тура Примеры против «Эспаньола» из-за проблем со здоровьем. Данную информацию подтвердил главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан. «У Роналду – ангина. Он не поедет с нами и останется дома. Что касается Бэйла, то Гарет имеет проблемы с бедром. Мы не будем рисковать его здоровьем. Хочется, чтобы он был максимально готов к следующему поединку. У нас есть игроки, которые смогут заменить наших лидеров», – сказал Зидан.

    «Ювентус» может предложить Санчесу зарплату в 200 тысяч в неделю

    Руководство «Ювентуса» намерено приобрести нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса. По информации источника, туринский клуб готов предложить 27-летнему чилийцу недельный оклад в размере 200 тысяч фунтов. В ближайшие недели черно-белые сделают «канонирам» официальное предложение. По данным Transfermarkt, стоимость Санчеса составляет 55 миллионов евро. В нынешнем сезоне нападающий провел за «Арсенал» в АПЛ пять матчей, в которых отметился забитым мячом и голевой передачей.

    Игрок «Кьево» спас женщину от нападения преступника

    Форвард «Кьево» Риккардо Меджиорини спас незнакомую женщину от нападения преступника. Данный инцидент произошел рядом с домом футболиста поздно ночью. Сообщается, что ночью футболист проснулся из-за криков на улице, где увидел сцену избиения женщины. После чего игрок выскочил на улицу и до приезда полиции задержал злоумышленника.

    ​«Мы воспитали Зидана, но таких феноменов у нас еще не было!». Почему Ньянг точно станет суперзвездой Серии А

    ФИФА может расширить Клубный чемпионат мира до 24 команд

    ФИФА обдумывает предложение, касающееся изменения формата Клубного чемпионата мира. Сообщается, что турнир может быть расширен до 16 или 24 команд и будет проводиться каждые два года по всему миру. По информации источника, эту идею предложили президенту ФИФА Джанни Инфантино руководители «Барселоны», а сам глава организации воспринял ее позитивно.

    Каррера посетил матч «Локомотив» – «Уфа»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера присутствует на матче седьмого тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Уфой», которая будет соперником его подопечных в следующей встрече чемпионата. «Локомотив» в этой встрече уступил сопернику со счетом 0:1. Ранее Каррера посетил игру ФНЛ «Спартак-2» – «Спартак-Нальчик» (0:0). Все результаты 7-го тура РФПЛ можно посмотреть здесь.

    Лучшие фото с матча «Локомотив» – «Уфа»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 7
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12

      Enable 22 сентября 2016, 11:42

      Арсеналу нельзя отпускать Санчеса

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 18 сентября 2016, 11:43

      Уфа удивила. Пока оправдывается ставка на молодого голкипера. Уже второй матч на "ноль". А почему в Локо пенки бьёт защитник? Ладно бы Дьяков у них был - человек с поставленным ударом, а так....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 18 сентября 2016, 11:41

      Помню Бэрри ещё по Астон Вилле. Будет интересно сможет ли забить в юбилейной встрече.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 18 сентября 2016, 09:49

      Уфа,Уфа

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      pik54 18 сентября 2016, 08:27

      Уфа с победой!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -3

      lihindic 18 сентября 2016, 08:14

      ага

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -46

      kurskih 18 сентября 2016, 01:28

      Можно ставить против Реала)

      -3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11